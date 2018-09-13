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Акционеры назначили нового гендиректора в РКК «Энергия»

Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» избрали ее новым гендиректором Сергея Романова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.

Романов выбран в результате заочного голосования. Он стал временно исполняющим обязанности РКК «Энергия» после того, как в начале июля предыдущий гендиректор Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинул пост 3 августа.

Как рассказывал источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли, формируемая в «Роскосмосе» команда новых руководителей «очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли», но особое внимание уделяет «оценке ситуации на значимых головных предприятий отрасли – в Центре имени Хруничева и РКК «Энергия». Руководство пришло к выводу, что нужно провести кадровые перестановки, отметил собеседник агентства.

Романов работает в РКК «Энергия» с 1980 г. Он прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов в корпорации. Романов участвовал в создании станций «Салют-7» и «Мир», орбитального корабля «Буран», Международной космической станции.

В конце мая бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» по предложению президента Владимира Путина. В июле Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс».

В августе следователи задержали заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Всех троих обвинили в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Белобородов арестован. До этого «Роскосмос» рассказал, что нескольких сотрудников РКК «Энергия» подозревают во взяточничестве.