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Сбербанк поднялся на второе место по капитализации

Сбербанк обогнал «Лукойл» по капитализации на Московской бирже, вернув себе второе место. В четверг акции госбанка к 14.30 мск подорожали на 5,8% к закрытию предыдущих торгов, до 184 руб. за бумагу, в результате капитализация превысила 4,06 трлн руб. Стоимость акций нефтяной компании доходила до 4670 руб. (+1%), а капитализация – до 3,97 трлн руб.

Самой дорогой компанией с начала августа остается «Роснефть», сейчас крупнейшая нефтяная компания России стоит 4,69 трлн руб. На четвертом месте по капитализации находится «Газпром» – 3,68 трлн руб.

«Лукойл» опередил Сбербанк по капитализации в конце августа. А в конце марта компания обогнала «Роснефть». Тогда «Лукойл» стоил 3,29 трлн руб., «Роснефть» – 3,27 трлн руб. На тот момент Сбербанк находился на первом месте – 5,7 трлн руб. Однако затем из-за угрозы санкций акции Сбербанка сильно подешевели.

Сбербанк был самой дорогой компанией России с 2016 г. До этого с огромным отрывом лидировал «Газпром», но в 2008 г. после кризиса капитализация «Газпрома» снизилась втрое.

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