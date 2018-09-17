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Россия и Китай хотят согласовать поставки газа по западному маршруту к концу года

Перед российскими и китайскими компаниями поставлена задача подписать контракт на поставку газа по западному маршруту до конца года, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак (его слова приводит «Интерфакс»). Проект поставок по газопроводу «Сила Сибири — 2» предусматривает экспорт 30 млрд кубометров российского газа в год.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки российского газа в Китай по западному маршруту.

Министр энергетики Александр Новак 12 сентября сообщил, что все технические условия поставок по западному маршруту уже согласованы, «осталось немного договориться».

Сейчас ключевой экспортный рынок для «Газпрома» — это Европа. Но доля компании в европейском импорте достигла максимума и больше расти не будет, считает Международное энергетическое агентство. Поэтому «Газпром» может наращивать экспорт только за счет китайского рынка.

Западный маршрут поставок газа обсуждается с 2006 г. Ресурсной базой для «Силы Сибири — 2» должны стать запасы газа в Западной Сибири, в частности Бованенковское месторождение.

Эмоции Восточного экономического форума