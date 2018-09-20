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Якутская топливная компания подала иск на 6 млрд рублей к «Инвестору» Магомедова

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) подала в арбитражные суды Якутии и Москвы пять заявлений о взыскании более 5,9 млрд руб. со своего основного акционера — компании «Инвестор», следует из картотеки суда.

Компания-ответчик принадлежит совладельцу ГК «Сумма» Зиявудину Магомедову. Бизнесмен сейчас находится под арестом по обвинению в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах.

Крупнейший иск на 5,1 млрд руб. ЯТЭК подала в Арбитражный суд Якутии. Предварительное заседание по нему состоится 10 октября. 9 октября пройдет заседание по иску ЯТЭК на 169,8 млн руб. 15 октября суд рассмотрит иск якутской компании на 288,5 млн руб. В Арбитражный суд Москвы поступили два заявления о взыскании 336,9 млн и 28,5 млн руб. Суть судебных претензий не раскрывается.

В августе сама ЯТЭК столкнулась с претензиями со стороны своего кредитора — Сбербанка. Банк потребовал через суды Москвы и Якутии взыскать более 7,2 млрд руб. с ЯТЭК и «Инвестора». По словам представителя пресс-службы Сбербанка, иски поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежных обязательств перед Сбербанком.

Компания ЯТЭК, в свою очередь, 12 сентября обратилась в Арбитражный суд Якутии с исками о взыскании 172,4 млн руб. с группы «Сумма» из-за неисполнения обязательств по кредитным договорам. К производству они пока не приняты.

Основным владельцем ЯТЭК является Магомедов. Через компанию «Инвестор», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежат 82,06% ЯТЭК. Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняло агентство со ссылкой на данные системы D&B. Счета ЯТЭК сейчас находятся под арестом в рамках уголовного дела в отношении Магомедова.

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