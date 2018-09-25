Цена нефти Brent превысила $82 впервые с осени 2014 года

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Госдума одобрила законопроект о передаче денег коррупционеров в Пенсионный фонд

Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому изъятые у коррупционеров деньги будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР). Это следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

По этому законопроекту будет расширен предусмотренный Бюджетным кодексом перечень доходов, зачисляемых в ПФР. В нем появится положение, по которому в фонд будут направляться конфискованные деньги, полученные в результате коррупционных правонарушений, а также деньги от продажи конфискованного имущества, полученного в результате коррупционных правонарушений.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по расчетам Казначейства России, в ПФР таким образом в 2019–2024 гг. поступит 1,8 млрд руб.

О том, что этот законопроект внесен в Госдуму, сообщил 6 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он отметил, что за последние шесть лет в бюджет в результате конфискации у коррупционеров поступило 1,2 млрд руб.

В первом чтении законопроект приняли 20 сентября. Предполагается, что он вступит в силу 1 января 2019 г.

В июне правительство объявило о пенсионной реформе и внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Предполагалось, что пенсионный возраст будет повышен с 55 до 63 лет к 2034 г. для женщин, для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. 19 июля нижняя палата приняла его в первом чтении. В конце августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил изменить условия реформы, в частности повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, а до 60.

В декабре 2017 г. суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в доход государства имущества, принадлежавшего родственникам и знакомым полковника Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с экономической преступностью. Общая сумма имущества, подлежавшего взысканию, составила примерно 9 млрд руб. – это 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля. Захарченко был задержан по обвинению в получении взятки, позже ему вменили еще два эпизода.

Во время обыска в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 млрд руб. в разной валюте и золоте. В июне это имущество утратило статус вещественного доказательства.