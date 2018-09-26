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Козак поручил Минпромторгу пересмотреть план помощи бизнесу Дерипаски

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил доработать радикальные предложения Минпромторга о преференциях для попавших под санкции компаний Олега Дерипаски – «Русских машин» и группы ГАЗ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Факт поручения и необходимость «серьезной доработки» документа газете подтвердил представитель Козака.

Ранее Минпромторг по поручению Козака подготовил проект постановления, согласно которому предлагалось утвердить список продукции сельхозмашиностроения, автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупках которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам 11 предприятий группы ГАЗ (основной актив «Русских машин»). Заявки остальных компаний в этом случае должны отклоняться.

По словам источников газеты, изначальное поручение Козака не предусматривало запрета на приобретение продукции у разных поставщиков, поэтому вице-премьер велел доработать проект с учетом приоритетности закупок у компаний группы ГАЗ. При этом речь идет только о закупках на 2019 г. Собеседник издания в правительстве заверяет, что это решение разовое, а ключевой продукцией будут автобусы.

В Минфине газете отметили, что основная задача сегодня – «обеспечить непрерывность деятельности лиц, попавших под санкции, и недискриминационный доступ для них к финансам, рынкам и технологиям».

Предложение Минпромторга было раскритиковано Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Ведомство предупреждало о рисках монополизации рынков, сговору участников и отказу инвесторов от открытия новых производств. В качестве альтернативы ФАС предложило рассмотреть механизм предоставления подсанкционным компаниям при госзакупках ценовых преференций.

По данным «Коммерсанта», по итогам состоявшегося 25 сентября совещания в Минпромторге в качестве оптимального механизма были выбраны как раз ценовые преференции. По словам собеседников издания, параллельно у Козака прошло совещание «по вопросу разработки проекта директив представителям государства в акционерных обществах с госучастием, предусматривающего преимущественный выбор продукции санкционных компаний при осуществлении закупок автомобильной и строительно-дорожной техники». Представитель Козака подтвердил, что тема обсуждалась. Однако он подчеркнул, что этот вопрос регулируется не директивой, а законом, который наделит правительство правом регулировать порядок предоставления преференций попавшим под санкции компаниям.

Рассмотрение других мер, которые призваны помочь попавшему под санкции производителю алюминия Дерипаски UC Rusal, по данным «Коммерсанта», было приостановлено до обсуждения с бизнесом. Дерипаска просил расширить использование металла в машиностроении. Реализовать это планировалось через корректировку требований постановления №719, которое определяет критерии доступа машиностроителей к субсидиям. Однако автоконцерны пожаловались Козаку на невыполнимость предложенных требований.

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