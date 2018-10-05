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Бизнес
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«Фосагро» поставит в Индию удобрений на $1 млрд

Ведомости
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Химический холдинг «Фосагро» договорился о поставках минеральных удобрений в Индию стоимостью в $1 млрд. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Гурьев, передает Reuters.

По словам Гурьева, контрактом предусмотрена поставка 2 млн т минеральных удобрений. Срок – 2019-2021 гг., отметил гендиректор компании.

В сделке также участвует РФПИ, сообщает «Интерфакс». В пятницу будут активно обсуждаться вопросы, в том числе снижения пошлин на российскую продукцию в Индии, сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. В настоящее время действует пошлина в 5% на российские удобрения, напоминает агентство.

Ранее «Фосагро» продала свое дочернее предприятие на Украине. Весной Украина ввела санкции против «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и ряда других российских производителей минеральных удобрений. Тогда Гурьев говорил, что действия Киева не несут негативных последствий для компании, которая сможет быстро переориентировать этот объем на рынки России и других стран.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

Политика
Новости

Минздрав призвал запретить рекламу леденцов от боли в горле

Ведомости
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Минздрав предложил план мероприятий «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года», чтобы ограничить распространение устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, сообщает РБК со ссылкой на документ. Инициатива находится на стадии межведомственного согласования.

В качестве одной из мер ведомство предложило запретить рекламу противомикробных препаратов, которые применяются при разных заболеваниях, начиная от боли в горле и заканчивая дерматологическими, гинекологическими и офтальмологическими заболеваниями. Запрет в случае одобрения может вступить в силу уже в 2019-2020 гг. Минздрав не ответил изданию на запрос с просьбой уточнить, как именно он поможет бороться с устойчивостью микроорганизмов.

Министерство призывает внести поправки в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) федерального закона «О рекламе», уточняет издание. Сейчас этот закон запрещает продвижение рецептурных препаратов, среди которых есть и некоторые противомикробные. Однако значительная часть препаратов такого типа, в частности, средства от простуды, пока за пределами этого списка и активно рекламируется.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что предложения ведомства направлены на то, чтобы снизить употребление этих препаратов при самолечении.

Фармацевтические компании являются крупнейшими рекламодателями, занимая в среднем треть этого рынка. По данным АКАР, в I квартале 2018 года стоимостный объем рекламы лекарств составил 3 млрд руб., основной площадкой для ее размещения стало телевидение. Издание отмечает, что в случае вступления в силу инициативы министерства рекламные площадки могут лишиться минимум 1,5 млрд руб. в год.

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Политика
Новости

При столкновении автобуса с маршруткой под Тверью погибли 13 человек

Ведомости
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В результате аварии с участием маршрутного такси и автобуса в Калининском районе Тверской области на автодороге Тверь – Ржев погибли не менее 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняет, что еще четыре человека госпитализированы.

На сайте регионального ГУ МВД говорится, что авария произошла неподалеку от села Некрасово. Ведомство уточняет, что столкнулись автобусы «Лиаз» и Ford. К месту аварии направлен вертолет.

По словам осведомленного источника агентства, причиной трагедии мог стать обгон. «Предварительно, нарушение правил обгона и перестроения. Обгонявший водитель не оценил дистанцию до встречного транспорта», — уточнил он. Правоохранительные органы проверяют также версию о технической неисправности и человеческом факторе: один из водителей мог уснуть за рулем.

Областная прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Флора-Москва» и волгоградского банка «КОР». Об этом говорится в соответствующих приказах Центробанка. Оба банка участники системы страхования вкладов.

ЦБ следил за работой банка «Флора-Москва» в течение длительного времени. Вопросы у регулятора вызвали сомнительные операции банка, связанные с выводом денег за рубеж и обналичиванием. Регулятор шесть раз за последний год применял к банку меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение средств населения.

В пресс-релизе ЦБ уточняется, что банк «Кор» в основном занимался обслуживанием интересов своего основного акционера и связанных лиц. «Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», — говорится в сообщении. Регулятор увидел в деятельности банка многочисленные нарушения законодательства и требований ЦБ.

«Кроме того, во II квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций», — отметил регулятор. В банк введена временная администрация.

По данным Банка России, на 1 сентября по величине активов банк «Флора-Москва» занимал 450-е место в банковской системе России. Банк «КОР» на этот же период — 390-е место.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Финансы
Новости

Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля

Ведомости
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На курс рубля влияет глобальная волатильность, однако речь идет о краткосрочном влиянии. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ведомство не меняет свои долгосрочные валютные прогнозы.

Чиновник связал глобальную волатильность с обострением ситуации на финансовом рынке. «Если вы посмотрите: доходности 10-летних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — пояснил министр. Он добавил, что влияние на поведение российской валюты оказывает в том числе ситуация в Турции, где инфляция выросла до 24,5% и превысила ключевую ставку, установленную в этой стране.

«Курс у нас плавающий, поэтому изменение настроений глобальных всегда оказывает краткосрочное влияние на курс», — отметил Орешкин. Он подчеркнул, что ведомство не меняет свои долгосрочные валютные прогнозы. В базовом варианте прогноза ведомства средний курс рубля 63,9 руб. за доллар в 2019 г., 63,8 руб. за доллар в 2020 г. и 64 руб. за доллар в 2021 г.

Курс доллара к рублю на Московской бирже 4 октября увеличился на 1,19 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов до 67,05 руб.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании производства МС-21

Ведомости
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Для запуска серийного производства среднемагистральных самолетов МС-21 могут потребоваться дополнительные время и финансирование. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги проверки Счетной палаты, о которой газете рассказали источники. Сколько именно дополнительных инвестиций может потребоваться – пока неизвестно, однако сроки производства самолета могут опять сместиться, отмечает издание.

В отчете по итогам проверки Счетная палата указывает, что у программы создания среднемагистральных самолетов МС-21 неоднократно были корректировки, пишет «Коммерсантъ»: несколько раз менялась техническая концепция самолета, смещались сроки выполнения работ, а также проект дорожал. В частности, в 2017 г. продолжительность создания самолета увеличилась на семь лет, сроки продаж сократились на два года, а их начало перенесено на три года вперед, напоминает газета. Правительство запустило программу МС-21 в 2008 г., тогда общие затраты составляли около 125 млрд руб. Бюджет проекта МС-21 по состоянию на 1 сентября в Счетной палате оценили в 438 млрд руб. Кроме того, сложился дефицит по операционной деятельности «Корпорации "Иркут"» (производитель самолета), которому на весь срок программы необходимо еще почти 197 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

МС-21 — новый российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут». Первые самолеты «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот».

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

Политика
Новости

СМИ узнали о вероятном назначении замминистра строительства губернатором Курской области

Ведомости
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Замминистра строительства Андрей Чибис может быть назначен врио губернатора Курской области в ближайшие дни. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к региональным властям. Ранее об этом же говорили и собеседники «РИА Новости». Чибис отказался от комментариев, а его пресс-служба квалифицировала информацию о возможном назначении как слухи.

Замминистра сейчас рассматривается как основной кандидат на пост курского губернатора. Также на это место рассматривались кандидатуры депутата Госдумы Александра Брыксина и Виктора Карамышева, а также гендиректора «Металлоинвеста» (подконтрольного USM Holdings Алишера Усманова) Андрея Варичева. Последний ожидал назначения около двух лет. О его возможном назначении сообщали и собеседники «Ведомостей». Источник РБК уточнил, что его назначение спровоцировало бы конфликт местных элит.

Чибис был выбран как человек со способностями к управлению и успешный участник президентской учебной программы «школа губернаторов», рассказал один из собеседников РБК. «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — уточнил еще один собеседник.

Выбор редактора
Политика
Новости

Европейские ученые заподозрили Пентагон в создании биологического оружия

Ведомости
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Программа «Насекомые-союзники», которую реализует Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA) под видом сельскохозяйственных изысканий, потенциально может являться разработкой «нового класса биологического оружия». Об этом в статье, опубликованной в журнале Science, пишет группа ученых под руководством Ричарда Гая Ривза из Института эволюционной биологии им. Макса Планка в Германии.

Суть программы, о которой идет речь, заключается в распространении насекомыми инфекционных генно-модифицированных вирусов, которые должны корректировать хромосы урожая непосредственно в полях. Ученые усомнились в том, что проект способен принести практическую пользу сельскому хозяйству США с учетом серьезных рисков, связанных с биологическими, экономическими и социальными последствиями программы. «В результате программа может быть широко воспринята как попытки разработать биологические агенты для враждебных целей и средств их доставки, которые, если это предположение верно, будут являться нарушением Конвенции о биологическом оружии», - отмечается в публикации.

«Учитывая, что DARPA является военным агентством, мы считаем удивительным, что очевидные и касающиеся двойного назначения аспекты этого исследования получили так мало внимания», - цитирует Independent юриста из Университета Фрайбурга Феликса Бека. Как отмечает издание, с 2016 г. на программу было потрачено $27 млн.

«Программа разрабатывает технологии для проектирования и доставки целевых терапий в соответствующие временные рамки, то есть в течение одного вегетационного периода», - пояснил менеджер программы DARPA Блейк Бекстин журналу Newsweek. Агентство отвергает обвинения европейских ученых. «DARPA не производит ни биологического оружия, ни средств для их доставки», - заявил изданию пресс-секретарь агентства.

Бизнес
Новости

Украина пригрозила «Газпрому» новым иском на $12 млрд в случае запуска «Северного потока – 2»

Ведомости
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Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о наличии у компании плана «Б» на случай запуска проекта «Северный поток – 2». «Мы подали соответствующий иск в арбитраж на $12 млрд. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба Украины, если будет построен «Северный поток – 2» и мощности украинской ГТС не будут использоваться», – рассказал он в эфире «Пятого канала».

Витренко подчеркнул, что европейские правила ценообразования позволяют «отобразить эффект от простоя украинской ГТС или неиспользования ее после 2019 г.». О каких именно правилах идет речь, он не уточнил, пояснив лишь, что в данном случае речь идет «просто о компенсации недополученной тарифной выручки», а не о пересмотре действующего тарифа. Действующий контракт, описывающий стоимость и условия транзита российского газа, истекает в 2019 г.

Ранее «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» компенсации за несоблюдение условий по минимальным объемом прокачки газа через украинские мощности – не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд. В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафттогазу» $2,56 млрд, но оставил неизменным требование о минимальном транзите и отказал в ретроспективном пересмотре тарифа.

В июле «Нафтогаз» подал иск на $11,58 млрд против «Газпрома» с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Южная Корея запретила судам попавшей под санкции США компании из России заходить в порты

Ведомости
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Власти Южной Кореи запретили судам приморской компании «Гудзон» заходить в порты страны. Об этом сообщил гендиректор компании Геннадий Кононенко, передает «Интерфакс».

«У меня есть документ, в котором власти Южной Кореи запрещают заход судам компании в порт», — сказал он, добавив, что причина этого — санкции США.

К берегам Южной Кореи подходит одно из судов «Гудзона» — «Богатырь», — и власти не дают разрешения на вход в порт, рассказал Кононенко.

Он подчеркнул также, что компания никогда не работала с КНДР, назвав внесение ее в санкционный список необоснованным. «Суда компании не были там никогда. Санкции в отношении нашей компании никаким образом не обоснованы. А корейцы на основании этих санкций в одностороннем порядке нас внесли в свой список», — заключил Кононенко.

21 августа компания «Гудзон» попала под санкции США. Американские власти подозревают ее — наряду с компанией Primorye Maritime Logistics Co Ltd. — в сотрудничестве с КНДР, в частности, в осуществлении поставок продукции, импорт которой запретили как американские власти, так и Совбез ООН. Под санкции попало и несколько судов, принадлежащих компаниям, в том числе «Севастополь».

На прошлой неделе Южная Корея задержала в порту судно «Севастополь». Оно прибыло в страну еще до введения санкций и встало на ремонт, а после ремонта должно было отправиться в рейс, рассказывал Кононенко. МИД России в связи с происшедшим вызвал южнокорейского посла и сделал ему представление. 2 октября стало известно, что власти Южной Кореи отменили ограничение на выход судна из порта.

Политика
Новости

Китай отверг обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США

Ведомости
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МИД Китая отверг обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США, которые накануне озвучил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. «В выступлении были высказаны необоснованные обвинения в адрес внутренней и внешней политики Китая», - говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина, опубликованном на сайте министерства.

Выступая в Гудзонском институте, вице-президент США заявил о беспрецедентном вмешательстве Китая в американские внутриполитические процессы – от промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре этого года, до попыток повлиять на общественное мнение и бизнес-сообщество в преддверии президентских выборов 2020 г. «Если честно, администрация президента [США Дональда] Трампа работает, и Китай хочет другого американского президента. Китай вмешивается в демократию Америки», – приводит слова Пенса The Guardian. Пекин, заявил он, «мобилизовал скрытых агентов, ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая». На фоне активности Китая «меркнет» и российское вмешательство, уточнил он.

«Для США крайне странно описывать… сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами как вмешательство Китая во внутренние дела и выборы в США», - говорится в заявлении представителя китайского МИДа. В нем подчеркивается, что Пекин «всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела» и не собирается изменять ему, а «любая злонамеренная клевета на Китай напрасна».

Пекин «настоятельно призывает США исправить свои ошибки, прекратить необоснованные обвинения и клевету на Китай, прекратить наносить ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям и принять практические меры для поддержания здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что власти Китая «полны решимости сотрудничать с США в достижении бесконфликтного, неконфронтационного, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества».

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о перестановках в руководстве инвестиционного блока Альфа-банка

Ведомости
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Корпоративно-инвестиционный блок — CIB Альфа-банка – возглавит экс-руководитель инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank в России и СНГ Андрей Чулак, тогда как один из прежних руководителей покинет компанию, пишет «Коммерсантъ».

Чулак станет руководить блоком с ноября. Он будет отвечать за развитие инвестиционного бизнеса и отношения с крупными корпорациями.

В настоящее время у CIB Альфа-банка два равнозначных соруководителя — куратор инвестиционного банковского бизнеса Саймон Вайн и куратор корпоративного бизнеса Максим Першин. 4 октября, как рассказали источники, близкие к банку, «на внутреннем уровне» было объявлено, что Вайн, проработавший в компании 20 лет, покинет ее.

Першин сохранит пост члена правления и продолжит отвечать за работу с крупнейшими корпоративными клиентами, однако станет подчиненным Чулака. Последний, таким образом, будет единственным руководителем всего блока.

Пресс-служба банка подтвердила эти кадровые перестановки. От дальнейших комментариев она воздержалась.

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