«Фосагро» поставит в Индию удобрений на $1 млрд
Химический холдинг «Фосагро» договорился о поставках минеральных удобрений в Индию стоимостью в $1 млрд. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Гурьев, передает Reuters.
По словам Гурьева, контрактом предусмотрена поставка 2 млн т минеральных удобрений. Срок – 2019-2021 гг., отметил гендиректор компании.
В сделке также участвует РФПИ, сообщает «Интерфакс». В пятницу будут активно обсуждаться вопросы, в том числе снижения пошлин на российскую продукцию в Индии, сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. В настоящее время действует пошлина в 5% на российские удобрения, напоминает агентство.
Ранее «Фосагро» продала свое дочернее предприятие на Украине. Весной Украина ввела санкции против «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и ряда других российских производителей минеральных удобрений. Тогда Гурьев говорил, что действия Киева не несут негативных последствий для компании, которая сможет быстро переориентировать этот объем на рынки России и других стран.