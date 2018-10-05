«Русагро» сообщила о планах купить производителя «Московского провансаля»
«Русагро» планирует купить контрольный пакет акций Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Об этом говорится в сообщении первой компании.
«Солнечные продукты» выпускает подсолнечное и сливочное масло, майонез, маргарин, выпечку и др. под брендами «Московский провансаль», «Солнечная линия», «Ярко», «Россиянка». Это ключевой актив ГК «Букет» Владислава Бурова, партнера председателя Госдумы Вячеслава Володина, который был акционером «Солнечных продуктов» до конца 2000-х гг. В компанию входят три масложировых комбината, три маслоэкстракционных завода, элеваторы и сельскохозяйственные земли в Саратовской области, уточняет «Русагро». Компания добавляет, что планирует объединить приобретаемые активы со своими.
«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадиму Мошковичу, который занимает 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд. «Русагро» занимает 3-е место в России на рынке сахара с долей 14% и 2-е место на рынке свинины (5%).
В прошлом году у «Солнечных продуктов» было в планах объединиться с крупнейшим производителем подсолнечного масла в России — «Югом Руси». Однако позже они отказались от сделки из-за «изменения рыночной конъюктуры».