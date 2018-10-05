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Бизнес
Новости

«Русагро» сообщила о планах купить производителя «Московского провансаля»

Ведомости
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«Русагро» планирует купить контрольный пакет акций Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Об этом говорится в сообщении первой компании.

«Солнечные продукты» выпускает подсолнечное и сливочное масло, майонез, маргарин, выпечку и др. под брендами «Московский провансаль», «Солнечная линия», «Ярко», «Россиянка». Это ключевой актив ГК «Букет» Владислава Бурова, партнера председателя Госдумы Вячеслава Володина, который был акционером «Солнечных продуктов» до конца 2000-х гг. В компанию входят три масложировых комбината, три маслоэкстракционных завода, элеваторы и сельскохозяйственные земли в Саратовской области, уточняет «Русагро». Компания добавляет, что планирует объединить приобретаемые активы со своими.

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадиму Мошковичу, который занимает 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд. «Русагро» занимает 3-е место в России на рынке сахара с долей 14% и 2-е место на рынке свинины (5%).

В прошлом году у «Солнечных продуктов» было в планах объединиться с крупнейшим производителем подсолнечного масла в России — «Югом Руси». Однако позже они отказались от сделки из-за «изменения рыночной конъюктуры».

Что и почем можно купить в думском супермаркете

Политика
Новости

Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием на войне

Ведомости
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Нобелевскую премию мира за 2018 г. присудили иракской правозащитнице Наде Мурад и гинекологу из Конго Денису Муквеге. Награда присуждена за их усилия, направленные на то, чтобы положить «конец использованию сексуального насилия как оружия в войне и вооруженных конфликтах», говорится в пресс-релизе.  

Муквеге помогает жертвам изнасилований, произошедших во время войны в Демократической Республике Конго. Основанная им больница «Панзи», помимо оказания медицинских услуг, предоставляет пациентам также юридическую помощь. Мурад — посол доброй воли ООН, активно отстаивает права езидов (курдской этноконфессиональной группы), особенно женщин, попавших в рабство к террористам «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России). Мурад сама побывала в плену у боевиков, но ей удалось сбежать. 

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Премия мира присуждается за успехи «в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Всего с 1901 г. она присуждалась 98 раз, премию мира получил 131 лауреат. Размер награды в 2018 г. составляет 9 млн крон ($1,02 млн). Официальное награждение состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии.

В прошлом году обладателем премии стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Нобелевский комитет увидел в действиях международной организации «невероятные усилия», направленные на принятие договора о запрете ядерного оружия во всем мире. Организация была создана в 2007 г. для содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.

Нобелевские премии в других областях вручаются с 1 октября. Ранее стали известны имена лауреатов премий по медицине и физиологии, по физике и химии. 8 октября назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г.

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Политика
Новости

В Московской области разбился истребитель Миг-29

Ведомости
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Недалеко от Егорьевска в Подмосковье упал истребитель Миг-29 во время учебно-тренировочного полета, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (есть в распоряжении «Ведомостей»). Экипаж увел самолет от домов в пустынное место, уточняется там же: «Жертв и разрушений на земле нет».

Оба пилота выжили, успев катапультироваться, уточняет ОАК. Компания добавляет, что для установления причин произошедшего создается комиссия. По данным ОАК, самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту им. Громова.

Истребитель Миг-29 потерпел крушение из-за технической неисправности во время экспериментального полета, став неуправляемым, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Новый истребитель для России

Политика
Новости

Экс-президент Южной Кореи получил 15 лет тюрьмы за коррупцию

Ведомости
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Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 15 годам лишения свободы по делу о коррупции. Экс-президенту также назначен штраф в $11,5 млн. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN. Прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.

Суд пришел к выводу, что Ли Мен Бак был реальным владельцем компании - производителя автомобильных запчастей DAS и использовал ее для формирования тайных финансовых счетов. По документам бизнес принадлежал брату южнокорейского лидера.

Следователи указывали, что Ли Мен Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая хотела избежать расследования об уклонении от уплаты налогов. Всего бывшему президенту Южной Кореи предъявили обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебными полномочиями и доверием.

Ли Мен Бак управлял Южной Кореей с 2008 до начала 2013 г. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и работал гендиректором строительной компании Hyundai Engineering and Construction. YTN уточняет, что он стал четвертым осужденным экс-лидером страны.

Политика
Новости

ФСИН: украинский режиссер Сенцов прекратил голодовку

Ведомости
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Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую держал с 14 мая. Об этом сначала написал «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко. Чуть позже об этом же сообщил «Интерфакс», тоже ссылаясь на Максименко.

«Я благодарю всех, кто принимал участие, и наших врачей, и врачей Лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», – заявил Максименко. Он отметил, что сейчас режиссер соблюдает диету, потому что пока большая нагрузка на организм может быть опасна.

В августе 2015 г. российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Режиссер вину не признал.

Сенцов объявил голодовку 14 мая с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. Через несколько дней после начала голодовки Сенцов согласился, чтобы ему вводили через капельницу питательную смесь и давали необходимые лекарства. В конце сентября его доставили в городскую больницу для планового обследования, по итогам которого ему «скорректировали лечение».

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Авто
Новости

Toyota отзовет 2,4 млн автомобилей по всему миру

Ведомости
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Японская Toyota заявила, что отзовет около 2,4 млн гибридных автомобилей. Об этом передает Reuters.

Под отзыв попали модели Prius и Auris, выпущенные с октября 2008 г. по ноябрь 2014 г. Больше всего отзыв затронет автомобили, проданные в Японии – 1,25 млн штук. На втором месте – США с 830 000 автомобилями и Европа – 290 000 автомобилей. Причина – неисправность, которая может привести к отключению двигателя «в редких случаях», пояснила Toyota. При этом автопроизводитель уточнил, что не знает о каких-либо авариях из-за этой проблемы в Японии.

В прошлом году о большой программе отзыва из-за дефекта двигателя объявили два производителя – Hyundai и Kia. Они объявили об отзыве 1,5 млн автомобилей в США и Южной Корее. Потом это сказалось на квартальной прибыли Hyundai, которая упала на 21%.

Топ-10 самых популярных импортных автомобилей в России

Политика
Новости

Минздрав призвал запретить рекламу леденцов от боли в горле

Ведомости
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В России с 2019-2021 гг. может быть введен запрет на рекламу противомикробных препаратов. Такая мера содержится в подготовленном Минздравом плане мероприятий для реализации «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года», сообщает РБК со ссылкой на документ. Инициатива находится на стадии межведомственного согласования.

Министерство призывает внести поправки в ст. 7 (товары, реклама которых не допускается) федерального закона «О рекламе», уточняет издание. Сейчас этот закон запрещает продвижение рецептурных препаратов, среди которых есть и некоторые противомикробные. Однако значительная часть препаратов такого типа, в частности средства от простуды, пока за пределами этого списка и активно рекламируются.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов пояснил РБК, что противомикробные препараты могут применяться при самых разных заболеваниях, начиная от боли в горле («Граммидин», «Стрепсилс» и т. д.) и заканчивая довольно серьезными препаратами для лечения дерматологических, гинекологических (препараты на основе флуконазола и натамицина, свечи и растворы «Бетадин») или офтальмологических заболеваний.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что предложения ведомства направлены на то, чтобы снизить употребление этих препаратов при самолечении.

Фармацевтические компании являются крупнейшими рекламодателями, занимая в среднем треть этого рынка. По данным АКАР, в I квартале 2018 г. стоимостный объем рекламы лекарств составил 3 млрд руб., основной площадкой для ее размещения стало телевидение. Издание отмечает, что в случае вступления в силу инициативы министерства рекламные площадки могут лишиться минимум 1,5 млрд руб. в год.

Политика
Новости

При столкновении автобуса с маршруткой под Тверью погибли 13 человек

Ведомости
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В результате аварии с участием маршрутного такси и автобуса в Калининском районе Тверской области на автодороге Тверь – Ржев погибли не менее 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняет, что еще четыре человека госпитализированы.

На сайте регионального ГУ МВД говорится, что авария произошла неподалеку от села Некрасово. Ведомство уточняет, что столкнулись автобусы «Лиаз» и Ford. К месту аварии направлен вертолет.

По словам осведомленного источника агентства, причиной трагедии мог стать обгон. «Предварительно, нарушение правил обгона и перестроения. Обгонявший водитель не оценил дистанцию до встречного транспорта», — уточнил он. Правоохранительные органы проверяют также версию о технической неисправности и человеческом факторе: один из водителей мог уснуть за рулем.

Областная прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Флора-Москва» и волгоградского банка «КОР». Об этом говорится в соответствующих приказах Центробанка. Оба банка участники системы страхования вкладов.

ЦБ следил за работой банка «Флора-Москва» в течение длительного времени, вопросы вызвали сомнительные операции банка, связанные с выводом денег за рубеж и обналичиванием, отмечается в сообщении регулятора. ЦБ шесть раз за последний год применял к банку меры надзорного воздействия, в том числе ограничивал привлечение средств населения.

В пресс-релизе ЦБ уточняется, что банк «Кор» в основном занимался обслуживанием интересов своего основного акционера и связанных лиц. «Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля», — говорится в сообщении. Регулятор увидел в деятельности банка многочисленные нарушения законодательства и требований ЦБ.

«Кроме того, во II квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций», — отметил регулятор. В банк введена временная администрация.

По данным Банка России, на 1 сентября по величине активов банк «Флора-Москва» занимал 450-е место в банковской системе России. Банк «КОР» на этот же период — 390-е место.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Бизнес
Новости

«Фосагро» поставит в Индию удобрений на $1 млрд

Ведомости
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Химический холдинг «Фосагро» договорился о поставках минеральных удобрений в Индию стоимостью в $1 млрд. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Гурьев, передает Reuters.

По словам Гурьева, контрактом предусмотрена поставка 2 млн т минеральных удобрений. Срок – 2019-2021 гг., отметил гендиректор компании.

В сделке также участвует РФПИ, сообщает «Интерфакс». В пятницу будут активно обсуждаться вопросы, в том числе снижения пошлин на российскую продукцию в Индии, сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. В настоящее время действует пошлина в 5% на российские удобрения, напоминает агентство.

Ранее «Фосагро» продала свое дочернее предприятие на Украине. Весной Украина ввела санкции против «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и ряда других российских производителей минеральных удобрений. Тогда Гурьев говорил, что действия Киева не несут негативных последствий для компании, которая сможет быстро переориентировать этот объем на рынки России и других стран.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

Финансы
Новости

Орешкин заверил в «краткосрочной» волатильности рубля

Ведомости
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На курс рубля влияет глобальная волатильность, однако речь идет о краткосрочном влиянии. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ведомство не меняет свои долгосрочные валютные прогнозы.

Чиновник связал глобальную волатильность с обострением ситуации на финансовом рынке. «Если вы посмотрите: доходности 10-летних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — пояснил министр. Он добавил, что влияние на поведение российской валюты оказывает в том числе ситуация в Турции, где инфляция выросла до 24,5% и превысила ключевую ставку, установленную в этой стране.

«Курс у нас плавающий, поэтому изменение настроений глобальных всегда оказывает краткосрочное влияние на курс», — отметил Орешкин. Он подчеркнул, что ведомство не меняет свои долгосрочные валютные прогнозы. В базовом варианте прогноза ведомства средний курс рубля 63,9 руб. за доллар в 2019 г., 63,8 руб. за доллар в 2020 г. и 64 руб. за доллар в 2021 г.

Курс доллара к рублю на Московской бирже 4 октября увеличился на 1,19 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов до 67,05 руб.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании производства МС-21

Ведомости
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Для запуска серийного производства среднемагистральных самолетов МС-21 могут потребоваться дополнительные время и финансирование. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги проверки Счетной палаты, о которой газете рассказали источники. Сколько именно дополнительных инвестиций может потребоваться – пока неизвестно, однако сроки производства самолета могут опять сместиться, отмечает издание.

В отчете по итогам проверки Счетная палата указывает, что у программы создания среднемагистральных самолетов МС-21 неоднократно были корректировки, пишет «Коммерсантъ»: несколько раз менялась техническая концепция самолета, смещались сроки выполнения работ, а также проект дорожал. В частности, в 2017 г. продолжительность создания самолета увеличилась на семь лет, сроки продаж сократились на два года, а их начало перенесено на три года вперед, напоминает газета. Правительство запустило программу МС-21 в 2008 г., тогда общие затраты составляли около 125 млрд руб. Бюджет проекта МС-21 по состоянию на 1 сентября в Счетной палате оценили в 438 млрд руб. Кроме того, сложился дефицит по операционной деятельности «Корпорации "Иркут"» (производитель самолета), которому на весь срок программы необходимо еще почти 197 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

МС-21 — новый российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут». Первые самолеты «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот».

Иркутский авиазавод построил второй самолет МС-21

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