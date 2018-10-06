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Бизнес
Новости

Саудовский принц предсказал уход России с рынка нефти через 19 лет

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Ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия и Китай, к 2030 г. начнут сдавать позиции, а затем полностью уйдут с рынка, считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Спрос на нефть до 2030 г. будет расти темпами примерно на 1-1,5% в год, полагает принц. «Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени», — сказал Мухаммед ибн Салман. По его мнению, Россия может полностью уйти с рынка через 19 лет.

В результате Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше нефти, продолжил принц. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», — заключил он.

Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» высказал мнение о том, что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. Он считает, что российские компании, в том числе «Лукойл», уже вышли на максимум добычи нефти. «Все на максимуме!» — сказал Алекперов. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

Министр энергетики Александр Новак не согласился с Алекперовым. По словам Новака, Россия способна еще нарастить добычу.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Директор компании-перевозчика задержан после гибели 13 человек в ДТП под Тверью

Ведомости
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По делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, задержан директор компании «ТрансАвто», ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, водитель микроавтобуса, принадлежащего «ТрансАвто», нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.

В пятницу утром на трассе Тверь — Ржев столкнулись маршрутное такси и автобус. В результате столкновения 13 человек погибли (водитель и пассажиры микроавтобуса), еще четверо были госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии мог стать обгон: обгонявший водитель мог недооценить дистанцию до встречного транспорта. Правоохранительные органы также проверяют версии о технической неисправности и человеческом факторе: один из водителей мог уснуть за рулем.

После аварии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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Стиль жизни
Новости

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за $1,4 млн

Ведомости
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Картина британского художника Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн, сообщил аукционный дом Sotheby's.

Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. В раму картины было встроено устройство для измельчения бумаги (шредер). Как только ведущий торгов ударил молотком, объявив, что картина продана, полотно начало проходить через шредер.

В это время в Instagram Бэнкси появилось сообщение: «Идет, идет, прошла».

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Going, going, gone...

Публикация от Banksy (@banksy)

Как отмечается в сообщении Sotheby's, это было впервые в истории торгов, когда произведение искусства автоматически уничтожило себя после удара молотка.

Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер (в 2011 г. его документальный фильм был номинирован на «Оскар»). Настоящее имя Бэнкси точно не известно. Самой дорогой его картиной является «Борьба с вредителями», которая была продана в феврале 2008 г. на аукционе за $1,9 млн.

В этом году в России прошла первая выставка работ Бэнкси. Она открылась летом в Центральном доме художника в Москве. На ней было представлено около сотни работ. При этом сам Бэнкси заявил, что не имеет никакого отношения к организации выставки.

Политика
Новости

Индонезия объяснила задержку в процессе покупки российских истребителей

Ведомости
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Задержка в исполнении контракта на поставку 11 российских истребителей Су-35 Индонезии не связана с антироссийскими санкциями США, заявил посол Индонезии в России Вахид Суприяди. «Это связано с техническими деталями, а не с санкциями», — сказал он «Интерфаксу».

Посол напомнил, что по контракту Индонезия частично заплатит за самолеты товарами. Именно с этим вопросом и связана техническая задержка, пояснил он. По словам Суприяди, сейчас в контракте указаны как минимум 16 продуктов, и представители России и Индонезии обсуждают их тип. 

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что поставка в Индонезию российских истребителей Су-35 задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале текущего года. Его сумма может составить более $1 млрд.

Переговоры с Джакартой о поставке истребителей велись с 2015 г. Власти США выступали против подписания контракта. Пентагон обещал, что, если Индонезия откажется от закупки Су-35, США поставят ей истребители F-16. 

10 самых важных самолетов России и СССР

Стиль жизни
Новости

Умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье

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Испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье умерла в субботу утром в больнице в Барселоне, сообщает газета El Pais со ссылкой на врачей. Кабалье было 85 лет. По данным издания, похороны певицы состоятся в понедельник, 8 октября. Накануне, в воскресенье, пройдет церемония прощания.

На счету Монсеррат Кабалье более 100 ролей, около 800 камерных произведений. Мировую известность ей принесла роль в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене Карнеги-холла в 1965 г. Кабалье отмечена несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969).

В 1988 г. вышел совместный альбом Кабалье с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona. Заглавная песня из этого альбома стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 г., проходивших в столице Каталонии.

Певица несколько раз приезжала с гастролями в Россию. Впервые она выступила в Москве в 1974 г. с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини. Последний концерт Кабалье в Москве состоялся в июне текущего года в рамках турне, приуроченного к ее 85-летию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью Кабалье. «Скончалась великий посол нашей страны, всемирно признанная оперная сопрано. Монтсеррат Кабалье, ее голос и нежность, всегда останется с нами», — написал он в Twitter.

Испанский королевский дворец назвал певицу лучшей из лучших в своем деле и охарактеризовал ее как «великую оперную леди» и «легенду мировой культуры». Королевская семья сожалеет о потере, говорится в Twitter управления делами монарха.

Памяти Монтсеррат Кабалье

Бизнес
Новости

Bloomberg увидел в любви России к шоколаду риск дефицита какао в будущем

Ведомости
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Жители России потребляют все больше шоколада, что в будущем может привести к дефициту какао. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, рынок столкнется с дефицитом объемом около 50 000 т уже в октябре.

Bloomberg пришел к таким выводам, проанализировав данные трейдеров, брокеров и аналитиков. Агентство отмечает, что в 2012–2015 гг. цены на какао падали из-за того, что Кот-д’Ивуар, Гана и другие экспортеры увеличили площади, на которых выращивали какао. Их политика привела к образованию излишков продукта.

Дефицит же возникает из-за растущего спроса на шоколад. Российский рынок – второй по потреблению шоколада после США. Россияне, по данным агентства, ежегодно съедают в среднем 4,8 кг шоколада. При этом их интерес к шоколаду только растет. Nielsen в апреле опубликовал исследование, согласно которому за предыдущие девять месяцев потребление шоколада в России увеличилось на 9,2%. В остальном мире оно росло не более чем на 2,5%.

Политика
Новости

Великобритания и Германия обсуждают новые санкции против России из-за кибератак

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Власти Великобритании и Германии обсуждают новые санкции в отношении России после обвинений в кибератаках в адрес россиян. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее возможность введения новых санкций против России допускал британский министр иностранных дел Джереми Хант.

«Мы должны быть готовы предпринять действия самостоятельно или предпочтительнее совместно с нашими союзниками», — заявил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон. По словам пресс-секретаря немецкого канцлера Штеффена Зайберта, Берлин «практически точно» уверен, что российские спецслужбы ответственны за последние кибератаки.

Накануне, 4 октября, нидерландские власти рассказали о высылке в апреле четверых россиян за подготовку кибератак. Руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм заявил, что они прилетели в Амстердам 10 апреля под именами Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. При себе у мужчин были дипломатические паспорта. Нидерландские спецслужбы полагают, что целью россиян была Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, которая расследовала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 13 апреля они были задержаны, а затем высланы из страны.

В тот же день минюст США заявил, что предъявил Моренцу, Серебрякову, Сотникову и Минину обвинения в киберпреступлениях, несанкционированном доступе к сетям, краже личных данных и отмывании денег. Вместе с ними американцы обвинили еще троих россиян. По данным властей США, россияне проводили «сложные компьютерные взломы, затронувшие граждан США, юридических лиц, международные организации и их сотрудников по всему миру».

Политика
Новости

Адвокат Сенцова рассказал о причинах прекращения голодовки

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Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам строгого режима за подготовку терактов, был вынужден прекратить голодовку под угрозой принудительного кормления, приравниваемого к пыткам. Об этом «Медузе» рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По словам Динзе, принудительное кормление в случае Сенцова заключалось бы в том, что его подзащитного «прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить». «Именно в такой форме. И сказали, что из него овощ сделают. Овощ — это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту. Они [и сейчас] считают, что он уже неспособен отдавать отчет своим действиям, что голодовка перешла в стадию, когда наступила точка невозврата», — уточнил Динзе.

По его словам, принудительное кормление таким способом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приравнял к пыткам и предостерег российскую сторону от такого решения.

Динзе рассказал, что письмо Сенцова, в котором он сожалеет о прекращении голодовки, подлинное и что реальное физическое состояние заключенного тяжелое. «Было видно, что ему достаточно тяжело дается это решение [о прекращении голодовки], потому что он человек стойкий и хотел, конечно, продолжать голодовку. С этим связаны его слова о том, что он просит у людей прощения [за то, что] не оправдал их надежды и не добился результата», — сказал Динзе «Медузе».

Помимо этого адвокат Сенцова утверждает, что версия причин прекращения голодовки, распространенная ФСИН, не соответствуют действительности. «Якобы его уговаривали, и там сотрудник ФСИН присутствовал при написании какого-то заявления… Заявления еще в природе нет, оно завтра появится», — отметил Динзе.

Сегодня «Новая газета» опубликовала заявление Сенцова о прекращении голодовки, продлившейся 145 дней. В нем режиссер указал, что его собираются кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах без учета собственного мнения. Сенцов написал, что прекращает голодовку с 6 октября, и признал, что ее цель (освобождение украинских политзаключенных) не была достигнута. «Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», – написано в заявлении.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что Сенцов уже прекратил голодовку. «Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», – заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко «Московскому комсомольцу».

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Экономика
Новости

Минфин предложил ослабить валютный контроль из-за санкций

Ведомости
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Минфин России опубликовал законопроект об ослаблении валютного контроля для российских компаний-экспортеров, находящихся под санкциями.

Минфин предлагает разрешить таким российским компаниям не зачислять валюту на счета в уполномоченных банках при расчетах за рубежом с третьими лицами (резидентами и нерезидентами) и контрагентами. Аналогичная норма действует при оплате заказчиками расходов по внешнеторговым договорам; при заключении резидентом с третьим лицом договора об уступке прав требования на получение денежных средств за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги и так далее.

Минфин предлагает рассчитываться с нерезидентами в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России, либо «в иной форме в соответствии с обычаями делового оборота и условиями заключенных между такими резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов)».

О том, что Минфин разрабатывает пакет поправок о льготах компаниям, которые заключают экспортные контракты в рублях, в сентябре рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых - послабления в части других мер валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», — уточнил замминистра.

В августе Минпромторг предложил правительству для обхода санкций США активнее стимулировать бизнес к переходу на расчеты в национальных валютах. По мнению министра Дениса Мантурова, такая мера позволит «осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки».

Выбор редактора
Политика
Новости

Сенат США поддержал номинацию обвиненного в насилии Кавано на пост верховного судьи

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Сенат США сегодня с минимальным перевесом (51 против 49) закрыл дебаты и поддержал номинацию Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Кавано, номинированного президентом США Дональдом Трампом, обвинили в попытке изнасилования 36 лет назад, что задержало его утверждение и повлекло расследование ФБР. Окончательное голосование по кандидатуре Кавано в сенате должно состояться уже в субботу.

«Чрезвычайно доволен, что сенат США проголосовал за утверждение номинации судьи Бретта Кавано!» — написал Трамп в своем Twitter.

Выдвижение Кавано, ультраконсервативного республиканца, на ключевой пожизненный пост с самого начала вызвало резкое противодействие демократической партии США.

В середине сентября The Washington Post опубликовала заявление профессора биостатистики Кристин Блейзи Форд о том, что во время обучения в старшей школе в начале 1980-х Кавано пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Кавано эти обвинения решительно отверг.

Затем два сенатора-республиканца заблокировали номинацию Кавано, дав ФБР неделю на расследование обвинений. На этой неделе результаты расследования были направлены в сенат США и Белый дом, после чего республиканцы заявили, что Кавано очищен от обвинений.

Выбор редактора
Политика
Новости

JPMorgan заплатит $5,3 млн штрафа за нарушение санкционных запретов

Ведомости
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Инвестбанк JPMorgan Chase выплатит штраф в размере $5,3 млн за незначительные нарушения санкционного режима, введенного против Ирана и Кубы. Сегодня о соглашении с банком сообщил Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)

Учитывая, что банк сам раскрыл информацию о нарушениях санкционных запретов, они не расцениваются как злостные, подчеркивает OFAC. Речь идет о 87 транзакциях, нарушающих санкционный режим, установленный в отношении Кубы, Ирана и в отношении нарушителей закона о нераспространении ядерного оружия. «Это платежи за грузовые авиаперевозки, очень незначительная часть которых была связана с авиакомпаниями, включенными в списки OFAC, или находящимися в странах, включенными в списки OFAC», – разъяснил департамент.

Под санкциями США находятся иранская национальная авиакомпания Iran Air, а также крупнейшая частная авиакомпания страны Mahan Air. В сентябре США внесли в иранский санкционный список очередные две компании, связанные с Mahan Air.

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Финансы
Новости

Производитель кетчупа Heinz создал венчурный фонд

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Производитель фасованных продуктов питания и кетчупов Kraft Heinz создал венчурный фонд Evolv Ventures объемом $100 млн для инвестиций в прорывные технологии в пищевой промышленности, пишет Bloomberg. Первый фонд Kraft Heinz возглавит сооснователь инвестгруппы Peacock Equity Билл Пескателло.

«Evolv — последняя по времени попытка пищевых гигантов поднять вялые продажи, вскочив в уходящий поезд быстрорастущих стартапов в пищевой промышленности», — пишет Bloomberg. Так, в 2016 г. конкурент Kraft Heinz — снэковая компания Kellogg — вложил $100 млн в свой венчурный фонд. General Mills ранее инвестировала в стартапы Kite Hill (йогурты без молока) и Beyond Meat (бургеры без мяса).

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