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Саудовский принц предсказал уход России с рынка нефти через 19 лет

Ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия и Китай, к 2030 г. начнут сдавать позиции, а затем полностью уйдут с рынка, считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Спрос на нефть до 2030 г. будет расти темпами примерно на 1-1,5% в год, полагает принц. «Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени», — сказал Мухаммед ибн Салман. По его мнению, Россия может полностью уйти с рынка через 19 лет.

В результате Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше нефти, продолжил принц. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», — заключил он.

Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» высказал мнение о том, что Россия достигла предельного уровня добычи нефти. Он считает, что российские компании, в том числе «Лукойл», уже вышли на максимум добычи нефти. «Все на максимуме!» — сказал Алекперов. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях.

Министр энергетики Александр Новак не согласился с Алекперовым. По словам Новака, Россия способна еще нарастить добычу.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

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