Бизнес

Новости

Долги «Росстура» перед туроператорами оценили в $3,5 млн

Задолженность компании «Росстур» перед туроператорами может составлять более $3,5 млн, заявила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Тюрина сообщила, что число туристов, которых «Росстур» может пропустить через себя в октябре, оценивается в 10 000 человек, а долг компании операторам — свыше 200 млн руб. «Росстур», по ее словам, ежегодно обслуживал не менее 100 000 туристов, из которых на май — октябрь приходилось не менее 70% всего объема — примерно по 10 000 туров в месяц.

«Глубина оплаты в турагентствах в среднем больше двух недель — соответственно, минимум 5000 туристов. При средней стоимости одной путевки в $700 общая сумма за 5000 составит $3,5 млн, или 230 млн руб.», — оценила пресс-секретарь РСТ. Она добавила, что сумма может быть значительно выше, поскольку, по оценкам некоторых экспертов, «Росстур» мог обслуживать ежегодно не 100 000 туристов, а вдвое больше.

Ранее пресс-секретарь РСТ сообщила, что «Росстур» вскоре объявит об остановке работы. Гендиректор «Росстура» Александр Недополз 5 октября подтвердил, что компания готова объявить об остановке туроператорской деятельности, но планирует продолжить работу в качества агентства. Начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия уточняла, что около 90% туристов компании заключали договоры с ее партнерами и другими туроператорами и в случае остановки туроператорской деятельности «Росстура» не смогут получить выплаты по фингарантиям. В этой ситуации компания выступала как агент.

10 городов мира, где дороже всего переночевать