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Бизнес
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Долги «Росстура» перед туроператорами оценили в $3,5 млн

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Задолженность компании «Росстур» перед туроператорами может составлять более $3,5 млн, заявила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Тюрина сообщила, что число туристов, которых «Росстур» может пропустить через себя в октябре, оценивается в 10 000 человек, а долг компании операторам — свыше 200 млн руб. «Росстур», по ее словам, ежегодно обслуживал не менее 100 000 туристов, из которых на май — октябрь приходилось не менее 70% всего объема — примерно по 10 000 туров в месяц.

«Глубина оплаты в турагентствах в среднем больше двух недель — соответственно, минимум 5000 туристов. При средней стоимости одной путевки в $700 общая сумма за 5000 составит $3,5 млн, или 230 млн руб.», — оценила пресс-секретарь РСТ. Она добавила, что сумма может быть значительно выше, поскольку, по оценкам некоторых экспертов, «Росстур» мог обслуживать ежегодно не 100 000 туристов, а вдвое больше.

Ранее пресс-секретарь РСТ сообщила, что «Росстур» вскоре объявит об остановке работы. Гендиректор «Росстура» Александр Недополз 5 октября подтвердил, что компания готова объявить об остановке туроператорской деятельности, но планирует продолжить работу в качества агентства. Начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия уточняла, что около 90% туристов компании заключали договоры с ее партнерами и другими туроператорами и в случае остановки туроператорской деятельности «Росстура» не смогут получить выплаты по фингарантиям. В этой ситуации компания выступала как агент.

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Финансы
Новости

«Российский капитал» может получить безвозмездный вклад на 19,8 млрд рублей

Ведомости
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Совет директоров банка «Российский капитал» предварительно одобрил договор о внесении безвозмездного вклада в имущество банка, говорится в сообщении кредитной организации. Размер вклада – до 19,8 млрд руб. Решение было принято 5 октября.

Также совет директоров рекомендовал единственному акционеру банка – «Дом.рф» – принять решение об уменьшении уставного капитала банка, понизив номинальную стоимость его акций.

В апреле банк попросил у акционера безвозмездную финансовую помощь в сумме 22,85 млрд руб. Тогда банк сообщал, что докапитализация позволит ему обеспечить реализацию стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех нормативов.

До октября 2017 г. 100% акций «Российского капитала», проходящего санацию, принадлежали Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Впоследствии акции банка перешли к «Дом.рф», который планирует создать на базе «Российского капитала» универсальный ипотечно-строительный банк.

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Политика
Новости

Власти Китая заподозрили экс-президента Интерпола в коррупции

Ведомости
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Китайские власти заподозрили бывшего президента Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Китая Мэна Хунвэя, в коррупции. Об этом говорится в заявлении министерства общественной безопасности КНР.

Ранее Пекин официально подтвердил, что руководитель Интерпола подозревается в нарушении закона и что государственный комитет по надзору ведет расследование в отношении его. Через несколько часов Интерпол заявил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение Хунвэя о сложении полномочий. «Решение вступает в силу немедленно», — указывалось в сообщении.

Пост президента Интерпола временно занял вице-президент организации Ким Чон Ян из Южной Кореи. На сессии генеральной ассамблеи Интерпола, которая состоится с 18 по 21 ноября, будет избран новый президент. Будущий руководитель организации пробудет на этой должности те оставшиеся два года, что длится выданный Хунвэю мандат.

В начале октября супруга Хунвэя, проживающая вместе с детьми в Лионе (там находится штаб-квартира Интерпола), сообщила, что ее супруг отправился в Китай в конце сентября и вскоре перестал выходить на связь. В беседе с Associated Press она уточнила, что перед исчезновением муж отправил ей изображение ножа и сообщение: «Жди моего звонка». По данным South China Morning Post, Хунвэй был задержан и увезен на допрос сразу после того, как его самолет приземлился в Китае. Его подозревают в том, что он содействовал работающей в сфере кибербезопасности компании в получении контрактов, пишет Le Parisien.

Бизнес
Новости

Медведев распорядился продать из госфонда 1,5 млн т зерна

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился продать 1,5 млн т зерна из государственного интервенционного фонда. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что в 2018–2019 гг. будет продано 1,5 млн т пшеницы, ржи и фуражного ячменя на внутреннем российском рынке или на экспорт.

Ранее об инициативе Минсельхоза продать зерно из госфонда с целью регулирования цен «Ведомостям» рассказали два участника зернового рынка и подтвердил представитель министерства. По его словам, это позволит сбалансировать расходы бюджета на обслуживание фонда и оказать регулирующее воздействие на рынок. В то же время он предупреждал, что Минсельхоз может начать продавать зерно из фонда, если цена на внутреннем рынке продолжит расти.

Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году в России аналитики прогнозируют урожай зерновых в 110 млн т, а Минсельхоз – 100 млн т.

Обычно осенью, когда зерно нового урожая поступает на рынок, цены на него снижаются и государство закупает его, чтобы поддержать аграриев. Когда зерна не хватает, государство продает зерно из госфонда животноводам и переработчикам, чтобы не допустить роста цен.

Финансы
Новости

ЦБ сообщил о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»

Ведомости
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Компании, взявшие в банке «Югра» кредиты почти на 267 млрд руб., стремятся минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору», прибегая в том числе к процедуре банкротства, говорится в письме первого зампреда Центробанка Сергея Швецова. Письмо датировано 3 октября и адресовано председателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову.

Регулятор уточняет, что процедуры ликвидации/банкротства начаты в отношении 29 заемщиков, которые должны «Югре» 144,94 млрд руб. Еще 106 компаниям с долгами в 234,44 млрд руб. контрагенты планируют предъявить иск о банкротстве. В отношении каких компаний будет запущена процедура банкротства, в письме не уточняется. По сравнению с февралем число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков выросло более чем вдвое — тогда, по данным временной администрации «Югры», таких компаний было всего 11, их задолженности оценивались в 65,3 млрд руб.

РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел отмечает, что с момента отзыва у банка лицензии временная администрация банка подала в суд 115 исков более чем к 100 компаниям об истребовании задолженности, обращении долга на залог и об участии в процедуре банкротства в качестве кредитора. Заявления о планах подать иск о банкротстве опубликованы в отношении 94 из этих компаний.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра», основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, в июле 2017 г. По размеру активов кредитная организация входила в топ-30 российских банков. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. Страховой случай стал крупнейшим в истории России. В сентябре суд признал «Югру» банкротом.

Технологии
Новости

SpaceX вывела в космос аргентинский спутник и вернула на космодром ступень ракеты

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SpaceX вывела в космос аргентинский спутник SAOCOM-1A и вернула на землю первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Ракета-носитель со спутником был запущен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 05:21 мск. «Отделение второй ступени подтверждено. Это значит, что спутник выведен на околоземную орбиту и миссия завершена», — говорится в Twitter компании. В сообщении уточняется, что SpaceX удалось в 30-й раз успешно вернуть первую ступень Falcon 9.

Спутник SAOCOM-1A принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначен для радиолокационного наблюдения за Землей. В исследовательской программе также участвует космическое агентство Италии. Запуск SAOCOM-1A ранее неоднократно переносился по разным причинам. Сведения, получаемые с помощью этого аппарата, будут использоваться службами спасения и метеорологами.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Политика
Новости

Россия отказалась выдать Казахстану обвиненного в мошенничестве экс-банкира

Ведомости
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Генпрокуратура России отказалась выдать казахским властям бывшего банкира и руководителя крупнейшей в этой стране телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жомарта Ертаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвокатов.

Экс-банкир обвиняется в Казахстане по ч. 4 ст. 177 УК местного уголовного кодекса, соответствующей ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). По версии казахских следователей, Ертаев участвовал в хищении $80 млн кредитных денег у местного АО Bank RBK, где числился советником председателя совета директоров.

Адвокаты утверждают, что деньги были не похищены, а потрачены на покупку пакета акций компании «Алма ТВ», транслировавшей в Казахстане российские телеканалы. Кредит был выдан по распоряжению председателя правления банка на стороннее лицо, а деньги получил владелец «Алма ТВ», которое вскоре возглавил Ертаев, утверждают защитники. В 2014 г. он переехал в Россию на постоянное жительство из-за того, что вследствие этой сделки ему стали поступать угрозы от местных националистов, говорят они.

В 2017 г. у Bank RBK возникли финансовые проблемы, в нем произошла смена руководства, которое потребовало от заемщиков срочно погасить задолженность. Ертаев заемщиком не был, но ему было предложено либо вернуть деньги, либо отдать акции «Алма ТВ», рассказывают адвокаты. После этого в Казахстане на него завели дело о мошенничестве.

В мае этого года — после того как Казахстан направил в Россию запрос о выдаче — бывший банкир был задержан в Москве, однако Пресненский суд Москвы отказал Генпрокуратуре России в заключении его под стражу и поместил под домашний арест. Адвокату Ертаева Алексею Петрову, пишет «Коммерсантъ», удалось представить МВД и Генпрокуратуре «убедительные доказательства» невиновности экс-банкира; также защитник настаивал на том, что в Казахстане «ему может угрожать серьезная опасность».

Банкиру был предоставлен статус беженца, затем его освободили из-под домашнего ареста и вскоре дали ознакомиться с решением об отказе в экстрадиции, отметил Петров.

Политика
Новости

Индия прокомментировала риск попадания под санкции США из-за покупки С-400 у России

Ведомости
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Покупая у России зенитно-ракетные комплексы С-400, Индия понимает, что США могут ввести против нее санкции, однако страна ведет независимую политику. Об этом заявил начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин, передает The New Indian Express.

Бипин, вернувшись в Индию после шестидневной поездки в Россию, где проходило обсуждение сотрудничества двух стран, рассказал, что во время его разговора с неким военно-морским офицером тот упомянул о том, что Индия «смотрит на запад, на Америку, которая наложила на Россию санкции». «Да, — продолжил индийский генерал, — мы понимаем, что на нас могут быть наложены санкции, но мы следуем независимой политике».

Россия, по словам генерала, стремится к сотрудничеству с индийской армией, поскольку «понимает, что мы [индийская армия] — сильная армия, способная постоять за то, что мы считаем правильным для себя». Бипин отметил, что Индия помимо С-400 планирует закупить у России вертолеты Камова и другие системы вооружения.

Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти комплексов С-400 5 октября. Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, сумма контракта — около $5 млрд. Два человека в оборонной промышленности уточнили в разговоре с «Ведомостями», что речь идет о сумме, равной около $5,4 млрд. По их словам, поставки планируется осуществить в 2020—2022 гг.

Российская госкомпания «Рособоронэкспорт», которая заключила контракт с индийским министерством обороны на поставку С-400, находится под различными санкциями США. В частности, против нее введены ограничительные меры по американскому закону CAATSA, которые угрожают вторичными санкциями ее контрагентам. Из-за этого в августе Индия прекращала платежи «Рособоронэкспорту» по оружейным контрактам.

Политика
Новости

В Болгарии убили тележурналистку Викторию Маринову

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В болгарском городе Русе убита телевизионная журналистка Виктория Маринова. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на местного прокурора Георгия Георгиева.

По его словам, тело 30-летней женщины было найдено в парке. Смерть наступила от ударов по голове и удушения, рассказал он. «Ее мобильный телефон, ключи от машины, очки и часть одежды пропали», — отметил Георгиев, добавив, что прокуратура изучает все вероятные мотивы для убийства — как личные, так и профессиональные.

Министр внутренних дел Болгарии Миаден Маринов позже сообщил, что журналистка также стала жертвой изнасилования. Премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду на то, что дело будет раскрыто, сославшись на «работу, которая уже сделана». «Благодаря большому количеству собранного материала ДНК обнаружение преступника — дело времени», — подчеркнул он.

Маринова была исполнительным директором телеканала города Русе — TVN. Недавно она выпустила ток-шоу Detector. В первом его эпизоде были показаны интервью с журналистами-расследователями, «посвященные расследованию предполагаемого мошенничества с деньгами Евросоюза, которое связано с большими бизнесменами и политиками», пишет The Telegraph.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в своем Twitter, что он «шокирован ужасным убийством журналиста-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии». «Требуем полного и тщательного расследования», — подчеркнул он.

Политика
Новости

Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права в деле Сенцова

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Ситуация с украинским режиссером Олегом Сенцовым в России является «нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия». Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

«Олег Сенцов был заключен в тюрьму за якобы деятельность, совершенную в Крыму, причем он является категорическим противником незаконной аннексии полуострова, совершенной Россией. Евросоюз считает этот случай нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, служба ЕС отметила, что Россия отказала Сенцову в необходимом ему лечении в «институциализированном медицинском учреждении». Таким образом она «нарушила его права, так же как и обязательства, которые приняла на себя в области прав человека по международному законодательству».

Служба добавила, что помимо «быстрого и подходящего медицинского лечения» Сенцова ожидает также его «немедленного освобождения вместе со всеми другими заключенными украинскими гражданами в России и на Крымском полуострове».

«Международные стандарты в области прав человека должны соблюдаться и на [Крымском] полуострове», — отмечается в сообщении.

Сенцов был приговорен в 2015 г. в России к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Режиссер вину не признал. 4 мая он объявил голодовку и держал ее 145 дней, пообещав прекратить только после освобождения всех украинцев, незаконно удерживаемых в России.

15 октября ФСИН объявила, что Сенцов прекратил голодовку. Режиссер назвал это решение вынужденным — в ближайшее время его собирались начать кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Технологии
Новости

СМИ узнали о «жестком протесте» региональных операторов против отмены роуминга

Ведомости
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Региональные операторы связи направили в правительство письмо о негативных последствиях отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника. По данным издания, операторы выразили «жесткий протест» в связи с реформой.

По словам одного из собеседников газеты, вопрос обсуждался 1 октября на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова. На нем, по его словам, были представители «большой четверки», а также региональных «Мотива» и «Таттелекома» (первый работает в таких регионах, как Свердловская и Курганская области, ХМАО, а второй — в Татарстане).

Один из участников встречи уточнил: ожидается, что по итогам будет принято решение, которое направят в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева подтвердила, что служба совместно с Минкомсвязи рассматривала обращения региональных операторов. Отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов», считает она.

Как пишет «Коммерсантъ», операторы предупредили правительство о предстоящих убытках от отмены платы за входящие в роуминге, а также о том, что не смогут компенсировать потери, поскольку по-прежнему вынуждены будут платить полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети.

В пресс-службе правительства и Минкомсвязи на запросы не ответили. Представитель «Мотива» подтвердил, что оператор участвовал в совещании. По его словам, операторы «будут терять в деньгах». «До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов во время путешествий своих абонентов», — подчеркнул он. В «Таттелекоме» не ответили на запрос.

Заметным региональным оператором, выступившим против отмены роуминга, отмечает «Коммерсантъ», стал также чеченский «Вайнахтелеком». Эти три оператора в совокупности обслуживали на середину 2018 г. около 3,5 млн абонентов, следует из данных AC&M Consulting.

Политика
Новости

В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о запрете однополых браков

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В Румынии из-за низкой явки провалился референдум, на котором был вынесен вопрос об изменении конституции, предполагающем запрет на однополые браки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на избирательное бюро страны.

По его данным, явка составила 20,4%. Для того чтобы референдум был признан состоявшимся, необходима явка в 30%.

Референдум проходил в течение двух дней, и на него было потрачено $40 млн. На голосование был поставлен вопрос о том, чтобы конституция определяла брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной; сейчас в ней зафиксировано гендерно нейтральное понятие «супруги».

В Румынии однополые браки декриминализовали в 2001 г. Референдум был организован после того, как гражданская группа под названием «Коалиция в поддержку семьи» смогла собрать 3 млн подписей. Коалицию поддержала православная церковь, а также другие религиозные и парламентские группы.

Как отмечает Reuters, референдум стал «тестом на популярность» для правящей Социал-демократической партии Румынии. Она поддерживала вынесенные на референдум поправки.

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