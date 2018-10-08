«Транснефть» нацелилась на рост капитализации компании

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Совет директоров «Транснефти» обсудил мероприятия, направленные на увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности компании, и поручил менеджменту детально их проработать. Об этом говорится в сообщении трубопроводной монополии.
По данным госкомпании, за полгода объем транспортированной нефти составил 235,4 млн т, нефтепродуктов – 19,5 млн т. На финансирование инвестиционной программы «Транснефти» было потрачено 34,7 млрд руб.: на развитие системы магистральных нефтепроводов – 28,1 млрд руб., а продуктопроводов – 6,6 млрд руб. На программу технического перевооружения и реконструкции за это же время было выделено 96 млрд руб.
«Транснефть» в понедельник объявила о закрытии сделки по приобретению 25% в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) у «Суммы» за $750 млн. Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта.
Бизнес
Новости
Россия добилась увеличения квот на полеты во Францию
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Авиационные власти России и Франции 4–5 октября провели консультации, и российская сторона добилась беспрецедентного увеличения количества полетов — с 87 до 121 рейса в неделю (между пунктами двух стран), сообщила пресс-служба Минтранса России. Также в таблицу маршрутов, зафиксированную межправительственным соглашением от 2001 г., внесены два новых города во Франции — Монпелье и Марсель.
Теперь российские авиакомпании смогут увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Москва – Париж, Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца на семь рейсов в неделю на каждом направлении, а также начать выполнение полетов по новым направлениям: Москва – Монпелье, Москва – Марсель, Москва – Бордо с частотой пять рейсов в неделю на каждом направлении. Ранее квота полетов во Францию была распределена преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом, а российские регионы оставались неохваченными. Теперь закреплена договоренность о начале полетов по маршруту Екатеринбург – Париж и Калининград – Париж до семи рейсов в неделю. Кроме того, по результатам переговоров увеличено количество назначенных перевозчиков на маршрутах Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца до трех и двух соответственно, что, несомненно, увеличит конкуренцию на линиях.
Соглашение о воздушном сообщении с Францией ранее было одним из самых жестких и фактически не позволяло начать полеты во французские города новым авиакомпаниям, рассказывали федеральные чиновники. Квот в Париж не было не только из Москвы, но даже из региональных городов. Сейчас в Париж из Москвы летают только «Аэрофлот» и его «дочка» авиакомпания «Россия».
Все российские авиакомпании могут подать заявки в Росавиацию на полеты по вновь появившимся квотам, распределять квоты будет межведомственная комиссия при Минтрансе, которая заседает раз в месяц.
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Социальную сеть Google+ решено закрыть для индивидуальных пользователей, это займет 10 месяцев. Об этом сегодня сообщил официальный блог Google. «Учитывая трудности [поддержания соцсети] и чрезвычайно низкую популярность пользовательской версии Google+, мы решили вывести ее из работы», — говорится в сообщении. Пользователи получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных, заверила компания.
В том же посте размещена информация об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные более чем 500 000 пользовательских аккаунтов. Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к скрытым данным пользовательских профилей с 2015 г. по март 2018 г. Ошибку обнаружили и ликвидировали в ходе внутреннего расследования. Уязвимость могли использовать 438 приложений, однако нет свидетельств, что хотя бы одно из них ее использовало, а также что о ней знали разработчики.
По данным The Wall Street Journal, Google ранее не раскрывала информацию о возможной утечке из опасений внимания регуляторов и ущерба репутации. Газета утверждает, что гендиректор Google Сундар Пичай знал о том, что пользователей и регуляторов не будут ставить в известность о происшедшем. В этой связи WSJ ожидает расследований регуляторов и групповых исков пользователей.
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Госдума откажется от нормы своего регламента, которая позволяет лишать депутатов права выступать на пленарных заседаниях, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Сейчас готовим такую поправку в регламент, чтобы убрать эту недемократичную норму. Нельзя депутата лишать слова!» – сказал Володин на совещании спикеров парламентов стран Евразии (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, это решение поддержано всеми думскими фракциями.
Действующая статья 45 регламента Госдумы предусматривает возможность лишить депутата права выступления на заседаниях палаты на срок от одного дня до месяца. Такая санкция может быть применена к парламентарию за повторное нарушение правил депутатской этики – «употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов Госдумы и других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использование заведомо ложной информации», а также за призывы к незаконным действиям.
В разное время права на выступление на пленарном заседании Госдумы среди прочих лишались лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Дмитрий Гудков и коммунист Николай Рябов. Например, последний был лишен права выступления за обвинения Володина, на тот момент секретаря генсовета «Единой России», в «чудовищной лжи» о результатах единороссов на региональных выборах.
Источники «Интерфакса» обращают внимание, что инициатива об отмене этой нормы возникла на фоне начавшейся работы осенней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). В Страсбурге будут рассмотрены поправки в регламент ПАСЕ, касающиеся прав национальных делегаций в связи с действующим с 2014 г. решением, ущемившим делегацию России в ее основных правах. За ситуацию вокруг Крыма российская делегация была тогда лишена права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях.
Кого ушли из Госдумы
А. Ветров / PhotoXPress
Дмитрий Саблин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, депутат-единоросс Дмитрий Саблин написал заявление о сложении депутатских полномочий, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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1/6
ИТАР-ТАСС
Анатолий Ломакин
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Ломакин подал заявление о досрочном сложении полномочий 20 февраля 2013 г., комитет Госдумы по регламенту рекомендовал рассмотреть этот вопрос на заседании палаты в пятницу, 22 февраля.
2/6
Григорий Сысоев / РИА Новости
Владимир Пехтин
Единоросс Владимир Пехтин 20 февраля 2013 г. объявил что решил сложить полномочия депутата Госдумы. Несколькими днями ранее в интернете появились сведения о наличии у него незадекларированной недвижимости за рубежом.
3/6
Сергей Субботин / РИА Новости
Василий Толстопятов
19 февраля Госдума досрочно прекратила полномочия еще одного депутата от «Единой России» — Василия Толстопятова, который также отказался от мандата по собственному желанию. Толстопятов, в частности, фигурировал в составленном эсером Дмитрием Гудковым списке «Золотых кренделей» — депутатов «Единой России», предположительно занимающихся бизнесом.
4/6
Владимир Федоренко / РИА Новости
Алексей Кнышев
Осенью 2012 г. к единороссу Алексею Кнышову «возник ряд вопросов» и тот, не дожидаясь решения комиссии, снял с себя полномочия.
5/6
Денис Абрамов / Ведомости
Геннадий Гудков
В сентябре 2012 г. Геннадия Гудкова досрочно лишили депутатского мандата на основании того, что он занимался бизнесом.
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Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы опубликовала список объектов самовольного строительства, подлежащих сносу. В перечень вошли 27 объектов, среди которых строения и помещения, арендуемые под рестораны быстрого питания и магазины. В сообщении отмечается, что по данным постройкам имеются вступившие в силу решения суда.
Согласно судебным решениям владельцы незаконных построек обязаны демонтировать их и освободить земельные участки. За добровольный демонтаж объектов предусмотрена компенсация. Если владельцы откажутся ликвидировать объекты добровольно, то самострой демонтируют принудительно, а расходы за выполненные работы будут взысканы с владельца.
Власти Москвы начали массовый снос самостроя в феврале 2016 г. Первыми были ликвидированы 104 объекта, включая торговый центр «Пирамида» у станции метро «Пушкинская», торговый центр «Альбатрос» у метро «Щелковская» и торговые ряды у станций «Чистые пруды», «Кропоткинская», «Арбатская» и «Улица 1905 года».
Госинспекция по недвижимости Москвы опубликовала очередной список объектов самостроя, подлежащих сносу, - уже в «пятой волне». «Ведомости» посмотрели, какие здания выжили в предыдущие четыре этапа сноса, но не смогли устоять сейчас. На фото улица Новый Арбат, д. 24, стр. 2
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Яндекс.Панорамы
Все объекты, следует из сообщения, возведены в нарушение закона в опасной близости от важнейших инженерных коммуникаций. «На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», - пишет инспекция. На фото Калужская площадь, д. 1, стр. 3, здание ресторана «Пикадилли», судя по «Яндекс.Картам»
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Яндекс.Панорамы
Общая площадь сносимых объектов - 42 308 кв. м. На фото лапшичная на улице Новый Арбат, д. 8, стр. 2
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Яндекс.Панорамы
Снова под снос попали ларьки у станции метро «Выхино» (ул. Хлобыстова, д. 26, стр. 2)
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Яндекс.Панорамы
Под снос попало еще одно здание кафе «Мир пиццы» (Красная Пресня, д. 25, стр. 2), эта сеть уже пострадала в первые этапы сноса
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Еще одно здание в центре по адресу Большая Дорогомиловская улица, д. 9а. Ранее в нем располагался салон дорогой мебели, теперь – магазин сети «Магнолия»
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Яндекс.Панорамы
Не повезло и зданию, в котором располагаются несколько магазинов и ремонт одежды на углу проспекта Мира и улицы Бочкова, д. 3а
7/14
Яндекс.Панорамы
В охранных зонах сетей газоснабжения незаконно расположилось кафе «Ночное рандеву» на Велозаводской ул., д. 2б, утверждают власти города
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Яндекс.Панорамы
Строительный рынок у метро «Волгоградский проспект» тоже снесут (Новоостаповская ул., д. 1, стр. 4-9)
9/14
Еще один невезучий автосервис – комплекс по адресу Архитектора Власова, 4, стр. 2-8
10/14
Яндекс.Панорамы
Несколько объектов общей площадью свыше 1000 кв. м на Рязанском проспекте, д. 40, корп. 2, стр.1-4, тоже попали под снос
11/14
Яндекс.Панорамы
Эти строения из временных превратились в капитальные при отсутствии разрешительной документации и находятся в охранной зоне линейных объектов транспорта, утверждает мэрия. На фото здание строительного Москворецкого рынка площадью 6705 кв. м на Симферопольском бульваре, д. 11
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Яндекс.Панорамы
Под снос попадут многие ларьки у станции метро «Царицыно». На фото улица Каспийская, стр. 36а
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Магазины автозапчастей по адресу Каширский проезд, вл. 10, тоже в списке на демонтаж, всего в нем насчитывается 77 строений
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Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в результате инцидента в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили утром в одном из кафе в центре Москвы чиновника Минпромторга. Источник «Интерфакса» уточнял, что «в кафе на Арбате предположительно между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу».
В Минпромторге отмечают, что в настоящий момент Пак и Гайсин находятся в медицинских учреждениях, по факту случившегося пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
Столичное управление полиции сообщило, что после проверки информации возбуждено уголовное дело. «По результатам проверки информации по факту конфликта, происшедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои". Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов», – говорится в сообщении.
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Режиссер Андрей Кончаловский выступил за создание государственной театральной премии, которая могла бы стать альтернативой «Золотой маске». Слова режиссера приводит пресс-служба Минкультуры.
«Золотая маска» не является государственной премией, и мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия – государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России – самый живой во всей Европе», – сказал Кончаловский. Он подчеркнул, что российский зритель «заслуживает поддержки театрального искусства».
«Кроме того, на мой взгляд, решения "Золотой маски" иногда носят очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику. Также думаю, что "Золотая маска" не уделяла достаточного внимания русскому театру не в пределах Садового кольца, а в пределах Российской Федерации. А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем в Москве, где больше полсотни театров», – резюмировал режиссёр.
Ранее стало известно о выходе Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски». Ведомство объяснило это тем, что фактически не влияет на принятие каких-либо решений относительно премии. В министерстве уточнили, что это решение призвано закрепить независимый статус премии.
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Крупнейшая в мире социальная сеть сегодня представила свой первый физический гаджет — это домашний совмещенный контентно-управляющий хаб и дисплей для видеосвязи Portal.
«Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, отслеживающими движение. Смелая заявка от компании, погрязшей в скандалах с утечками личных данных. Однако Facebook, кажется, сделала все, чтобы ее Portal, представленные в понедельник, выглядели как можно менее угрожающими», — пишет Bloomberg.
Facebook уверяет, что устройство не может записывать видео, функция слежения нужна только для правильного построения кадра, а голосовые запросы обрабатывает сам девайс, а не серверы соцсети. Кроме того, микрофоны и камеру можно легко отключить, а если пользователь не доверяет кнопке отключения, то заблокировать объектив специальной резиновой крышечкой. Правда, крышечка мала по размерам и не интегрирована в конструкцию, следует из презентации компании.
Есть два варианта, отличающихся диагональю экрана: Portal ($199) с горизонтальным дисплеем диагональю 10,1 дюйма разрешением 1280 х 800 пикселей и Portal+ с поворотным дисплеем 15,6 дюйма разрешением Full HD ($349).
Оба оснащены камерами разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, отслеживающими движение пользователя, массивом из четырех микрофонов и мощными для своих размеров динамиками (10 Вт и 20 Вт соответственно). Изображение динамически настраивается во время общения, чтобы в кадр попадали все участники. Поддерживаются видеочаты до шести участников, включая поддержку мобильных устройств. У Portal есть собственные голосовые команды и голосовое управление Amazon Alexa, в том числе «умным домом», сервисы Spotify, Pandora и iHeartRadio. Беспроводные интерфейсы — WiFi стандарта 802.11ac и Bluetooth 4.2.
Гаджеты выходят на конкурентный рынок, где им будет противостоять в первую очередь умная колонка-дисплей Echo Show от Amazon, отмечает Bloomberg. Это устройство с 10-дюймовым экраном за $230. Умные колонки без дисплеев есть у Google и Apple. Новинки от Facebook доступны для предварительного заказа в США, поставки должны начаться в ноябре.
Facebook представила первые электронные устройства под своим брендом
Facebook
Социальная сесть Facebook представила первые девайсы под собственным брендом. Это умные колонки Portal и Portal+
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Facebook
Помимо динамиков у колонки есть экран: у Portal – с диагональю 10,1 дюйма с HD-разрешением, у Portal+ — 15,6 дюйма с Full HD. Колонки создавались специально для видеочатов в социальной сети. Для голосового управления используется ассистент Alexa от Amazon
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Также в колонках установлена широкоугольная камера, что должно сделать общение более комфортным
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Стоят колонки $199 и $349 соответственно. Доступны в двух цветах: черном и белом
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На экране можно смотреть посты, фотографии, слушать музыку из Spotify и смотреть видео из Facebook (на фото колонка Portal+)
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Facebook
Facebook обещает, что колонки не записывают голос и видео, пока пользователь не произнесет специальную команду, и все исходящие данные шифруются. Дополнительно можно с помощью переключателя отключить питание камеры и микрофона или закрыть объектив камеры специальной шторкой
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Техника, изъятая у россиян, которых власти Нидерландов обвинили в кибершпионаже, предназначалась для тестирования информационных систем посольства России в Гааге, заявили «Интерфаксу» в Министерстве иностранных дел.
«Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», – объяснили в МИДе.
«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке», – заверили в ведомстве. Там отметили, что повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные госструктуры и ведомства, включая Минобороны. К соответствующей работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры. «Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта», – добавили в МИДе.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что поездка российских специалистов в Гаагу была рутинной. «Они не прятались ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», – подчеркнул министр. Цель визита россиян в Нидерланды он не уточнил.
Четверо граждан России были задержаны, а затем высланы из Нидерландов в середине апреля. Они въехали в страну по дипломатическим паспортам, выданным на имена Евгения Серебрякова, Алексея Моренца, Олега Сотникова и Алексея Минина. Об их высылке власти Нидерландов объявили только 4 октября, то есть спустя почти полгода. По версии Нидерландов, высланные россияне являются сотрудниками ГРУ и в Гаагу они прибыли для того, чтобы совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По версии нидерландских спецслужб, целью атаки было похищение файлов расследования отравления в Солсбери. Кроме того, высланные россияне, по версии Нидерландов, хотели украсть данные о расследовании крушения Boeing рейса MH17 в 2014 г. в Донбассе.
Позже к обвинениями присоединились США и их союзники: помощник генпрокурора США Джон Демерс заявил, что семь «сотрудников ГРУ», в том числе четверо высланных из Нидерландов, причастны к масштабным хакерским атакам последних лет. Речь идет об атаках на антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. Британский министр иностранных дел Джереми Хант допустил возможность введения новых санкций против России. К нему присоединились власти Германии.
Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ
ТАСС
Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) 4 октября 2018 г. сообщила, что власти страны в апреле выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке кибератаки на ресурсы международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Нидерландские спецслужбы представили доклад с копиями паспортов подозреваемых и данными об их передвижениях. Выдержки из доклада приводит Financial Times
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Dutch security
10 апреля 2018 года В этот день четыре россиянина прилетели из Москвы в Амстердам и прошли границу по дипломатическим паспортам. В аэропорту мужчины встретились с официальным представителем посольства России (лицо скрыто на фотографии). «Дипломаты» из Москвы прилетели менее чем через три недели после того, как инспекторы ОЗХО отправились в Великобританию, чтобы определить вещество, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
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Dutch security
Позднее спецслужбы назвали имена россиян — Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин — и опубликовали копии их виз. В докладе все "дипломаты" названы предполагаемыми сотрудниками ГРУ
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Dutch security
11 апреля Мужчины арендовали автомобиль Citroen C3, указав в качестве водителей Сотникова и Минина, и начали разведку вокруг штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Британская разведка сообщила коллегам в Нидерландах, что они подозревают россиян в намерении взломать компьютерные сети ОЗХО
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Dutch security
12 апреля Четверо россиян сняли один из номеров отеля Marriott рядом с штаб-квартирой ОЗХО и продолжали разведку района. В тот же день ОЗХО объявила, что направила британскому правительству доклад об отравлении Скрипаля и его дочери. ОЗХО пришла к выводу, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок»
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Dutch security
13 апреля Россияне припарковали свой автомобиль на автостоянке Marriott, багажник был направлен к зданию ОЗХО
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Dutch security
В этот же день голландские спецслужбы начали спецоперацию и задержали находившихся в машине россиян
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Dutch security
Один из них попытался уничтожить смартфон во время задержания
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Dutch security
В багажнике сотрудники спецслужб обнаружили трансформатор, несколько аккумуляторных батарей и другое компьютерное оборудование
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Dutch security
У задержанных также было $20 000 и 20 000 евро
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Dutch security
Кроме того, у них были билеты первым классом до швейцарского Берна, где находится лаборатория, которая занимается исследованием химического оружия
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Dutch security
У россиян конфисковали все электронное оборудование, в том числе ноутбуки и мобильные телефоны. Подозреваемые были высланы из страны 13 апреля
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Федеральный бюджет может недополучить до 70% дивидендов госкомпаний в 2019 г., заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 гг. в Совете Федерации.
«Большие доходы от дивидендов закладываются в бюджет в размере 500 млрд руб., но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть недополучены», – сказал Кудрин (цитата по ТАСС).
В проекте бюджета на 2019 г. заложены дивиденды от госкомпаний в размере 588,2 млрд руб., в 2020 г. – 626 млрд руб., в 2021 г. – 675 млрд руб. В 2018 г. изначально государство планировало получить почти 380 млрд руб. дивидендов, однако в итоге сумма была снижена до 278,8 млрд руб. В 2017 г. дивидендные поступления в бюджет составили 251,3 млрд руб., оказавшись в 3,7 раза меньше по сравнению с 2016 г.
Правительство рассчитало ожидаемые поступления от госкомпаний, исходя из уровня дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В предыдущие годы крупнейшие плательщики дивидендов добивались для себя исключения из этой нормы. По итогам 2017 г. половину чистой консолидированной прибыли направили на дивиденды все крупные госкомпании, кроме «Газпрома».
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Реальная процентная ставка в 2019 г. составит 2-2,5%, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По его оценке, ключевая ставка уже сейчас соответствует нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП).
«При ожиданиях инфляции на следующий год в 5-5,5% реальная процентная ставка ключевая составляет 2-2,5%», — сказал Заботкин на заседании экспертного комитета Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).
Реальная процентная ставка — это текущая номинальная ставка за вычетом величины ожидаемой инфляции. В середине сентября ЦБ впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых.
«В следующем году инфляция временно, но превысит 4% в течение практически всего года. В связи с этим мы опасаемся роста инфляционных ожиданий. Несколько проинфляционных событий, которые совпадут во времени — это повышение НДС и перенос в инфляцию эффектов движения валютного курса, — могут сделать реакцию инфляционных ожиданий более длительной», — констатировал Заботкин.
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Сообщения о возможном дефиците продуктов в магазинах в случае принятия законопроекта о запрете на возврат поставщикам нереализованных товаров является дезинформацией со стороны лоббистов торговых сетей, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – подчеркнула Яровая (слова парламентария приводит ее пресс-служба).
По словам Яровой, торговые сети не желают нести риски и возвращают поставщикам «все непроданное». Она отметила, что тема «удушения» отечественных производителей через возврат нереализованной продукции возникла как сигнал SOS из регионов и от отечественных союзов производителей.
«Обман про дефицит – это уловка, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей», – заключила Яровая. Она отметила, что торговые сети не имеют права возвращать товары иностранным поставщикам, в результате сейчас ущемляются интересы исключительно отечественных производителей.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о возможности возникновения в выходные дни дефицита продуктов в магазинах из-за запрета для торговых сетей на возврат нереализованных продуктов поставщикам. Такой законопроект инициировала Яровая вместе с группой депутатов, документ был принят Госдумой в первом чтении.
Очереди 1998 года. Куда стояли россияне
Ираклия Чохонелидзе / ИТАР-ТАСС
Очередь в обменный пункт в Москве 5 сентября 1998 г. Один доллар уже стоит 20 руб., хотя еще три недели назад было меньше 7 руб. 17 августа 1998 г. правительство объявило о дефолте
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Чохонелидзе Ираклий / Фотохроника ТАСС
22 сентября 1998 г., ГУМ. Очередь у банкомата
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Александра Данилюшина / ИТАР-ТАСС
10 октября 1998 г. Очередь вкладчиков у филиала Инкомбанка в Москве
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Микляев Сергей / Фотохроника ТАСС
Москва. 16 декабря 1998 г. Разорившиеся вкладчики у входа в Государственную думу
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Метелица Сергей / Фотохроника ТАСС
Ярославль. 28 августа 1998 г. Очередь за продуктами
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Чохонелидзе Ираклий / Фотохроника ТАСС
29 сентября 1998 г. Очередь за визами у консульского отдела посольства США в Москве
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Зотин Игорь / Фотохроника ТАСС
Москва. 19 августа 1998 г. Очередь на благотворительной ярмарке «Яблочный Спас»
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Никитин Николай / Фотохроника ТАСС
Самара. 1 ноября 1998 г. Очередь за зарплатой на Самарском металлургическом заводе
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Данилюшин Александр / Фотохроника ТАСС
Москва. 4 ноября 1998 г. Очередь на ярмарку вакансий
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Веленгурин Владимир / Фотохроника ТАСС
Мурманская область, город Ревда. 25 декабря 1998 г. Очередь за гуманитарной помощью из Норвегии
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Сергей Метелица / ИТАР-ТАСС
Архангельск. 21 декабря 1998 г. Очередь на пункт заправки газовых баллонов – почти 80 000 квартир в городе было отключено от газоснабжения из-за отсутствия у городской администрации денег
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Морев Валерий / Фотохроника ТАСС
Белгород. 10 декабря 1998 г. Покупатели в очереди за яйцами