«Транснефть» нацелилась на рост капитализации компании

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Россия добилась увеличения квот на полеты во Францию

Авиационные власти России и Франции 4–5 октября провели консультации, и российская сторона добилась беспрецедентного увеличения количества полетов — с 87 до 121 рейса в неделю (между пунктами двух стран), сообщила пресс-служба Минтранса России. Также в таблицу маршрутов, зафиксированную межправительственным соглашением от 2001 г., внесены два новых города во Франции — Монпелье и Марсель.

Теперь российские авиакомпании смогут увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Москва – Париж, Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца на семь рейсов в неделю на каждом направлении, а также начать выполнение полетов по новым направлениям: Москва – Монпелье, Москва – Марсель, Москва – Бордо с частотой пять рейсов в неделю на каждом направлении. Ранее квота полетов во Францию была распределена преимущественно между Москвой и Санкт-Петербургом, а российские регионы оставались неохваченными. Теперь закреплена договоренность о начале полетов по маршруту Екатеринбург – Париж и Калининград – Париж до семи рейсов в неделю. Кроме того, по результатам переговоров увеличено количество назначенных перевозчиков на маршрутах Москва – Ницца и Санкт-Петербург – Ницца до трех и двух соответственно, что, несомненно, увеличит конкуренцию на линиях.

Соглашение о воздушном сообщении с Францией ранее было одним из самых жестких и фактически не позволяло начать полеты во французские города новым авиакомпаниям, рассказывали федеральные чиновники. Квот в Париж не было не только из Москвы, но даже из региональных городов. Сейчас в Париж из Москвы летают только «Аэрофлот» и его «дочка» авиакомпания «Россия».

Все российские авиакомпании могут подать заявки в Росавиацию на полеты по вновь появившимся квотам, распределять квоты будет межведомственная комиссия при Минтрансе, которая заседает раз в месяц.