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Bloomberg узнал об идеи Дерипаски отдать часть акций En+ в слепой траст

Бизнесмен Олег Дерипаска может передать часть принадлежащих ему акций En+ в слепой траст, управляемый американским банком, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По информации источников Bloomberg, Дерипаска обсуждает такую возможность с минфином США.

В результате сделки Дерипаска сократит подконтрольную ему долю в группе En+. Переговоры бизнесмена с министерством носят конфиденциальный характер. Смогут ли стороны прийти к соглашению, агентство не уточняет. Название банка также не раскрывается.

Как отмечает Bloomberg, представители Дерипаски уже несколько раз обращались с различными предложениями к минфину, но ни одно из них до сих пор не устроило ведомство. Пресс-секретарь Дерипаски и представитель минфина США официально не комментируют данную информацию.

США ввели санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний 6 апреля. Для резидентов США запрещены сделки с компаниями бизнесмена, а для неамериканских физических и юридических лиц сотрудничество несет угрозу вторичных санкций. Сделки с компаниями, оказавшимися в санкционном списке, должны быть завершены до 23 октября 2018 г., ранее сообщал минфин США. Ведомство также утверждало, что целью санкций являются не компании, а сам Дерипаска, и санкции могут быть сняты, если бизнесмен перестанет владеть контрольным пакетом акций. Весной был разработан план Грегори Баркера — председателя совета директоров En+ и основного акционера UC Rusal (48,1%). План предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже контрольной. Компания Mercury, лоббирующая интересы Баркера, 25 июля уведомила, что с 27 апреля, когда начал действовать план Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций, возможность российского бизнесмена влиять на компании существенно ослабла — Дерипаска вышел из совета директоров En+, дал письменное заверение, что не будет предпринимать попытки переизбраться в совет, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных от En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal. Однако для вывода из-под санкций En+ и UC Rusal Дерипаска должен будет снизить долю в En+ ниже 50%.