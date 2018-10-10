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«Мираторг» инвестирует 27,5 млрд рублей в производство ягнятины

Агрохолдинг «Мираторг» намерен в течение ближайших четырех-пяти лет инвестировать 27,5 млрд руб. в производство ягнятины в России, сообщил журналистам совладелец холдинга Виктор Линник. По его словам, всего планируется построить 12 ферм, пилотная ферма была введена в сентябре в Курской области.

«Произвели 17 000 голов овец из Австралии, поселили на новой ферме. Объем производства на ней составит 3000 т мяса в год. Первая продукция появится в феврале будущего года», — сказал Линник (его цитирует «Интерфакс»). После ввода всех ферм «Мираторг» планирует производить 35 000 т ягнятины в год, половину холдинг рассчитывает отправлять на экспорт в страны Персидского залива, Китай и Японию. «Высококачественная ягнятина реально востребована в мире», — отметил Линник.

Сейчас «Мираторг», принадлежащий братьям Виктору и Александру Линникам, — крупнейший производитель свинины и говядины. Холдинг также занимается птицеводством, молочным животноводством, выращивает зерновые и выпускает мясные полуфабрикаты. В целом «Мираторг» производит 3500 т мяса в месяц.

Строительство пилотной фермы на 30 000 голов овец началось в Фатежском районе Курской области осенью 2017 г. Инвестиции в проект Виктор Линник тогда оценил примерно в 20 млрд руб.