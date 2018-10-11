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Сертификат «Якутии» могут ограничить после инцидента с самолетом SSJ-100

Росавиация может внести ограничения в сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия» после инцидента с пассажирским самолетом SSJ-100 в аэропорту Якутска, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо руководителя ведомства Александра Нерадько.

Авария произошла 9 октября. Самолет Superjet-100 рейсом Улан-Удэ — Якутск с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился за пределы рабочей части полосы на реконструируемый участок. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы планера. За медицинской помощью после происшествия обратились четыре пассажира.

Из письма следует, что самолет эксплуатировался с отложенной неисправностью — деактивированным реверсом второго двигателя. Посадка с деактивированными реверсами двигателей допускается только при коэффициенте сцепления не ниже 0,4, а в аэропорту Якутска он фактически составлял около 0,25 (это показали замеры после ЧП), хотя экипажу была передана информация о значении 0,45, пишет Росавиация. Ведомство отмечает, что это «может свидетельствовать о ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов летного поля аэродромной службой аэропорта «Якутск».

На период реконструкции ВПП аэродрома в Якутске Росавиация запрещает выполнение полетов самолетами с неисправностями, исключающими возможность использования при посадке реверсивных устройств двигателей.

После авиапроисшествия самолет эвакуировали с ВПП более 12 часов, «что свидетельствует об отсутствии в аэропорту необходимого оборудования и надлежащей подготовки персонала», отмечается в письме.

Росавиация в этом году проверила авиакомпанию «Якутия» и выявила «существенные нарушения требований воздушного законодательства», в том числе нарушение максимальной продолжительности полетных смен летных экипажей, невыполнение технического обслуживания самолетов в установленные сроки, нарушение сроков замены изделий с ограниченным ресурсом, фальсификацию производственно-технической документации. Регулятор выдвинул претензии к руководству перевозчика в связи с недостатками в системе управления безопасностью полетов.