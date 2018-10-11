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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2018 г. с 11,15 млн баррелей в сутки до 11,19 млн, в 2019 г. — с 11,17 млн баррелей в сутки до 11,19 млн. Об этом говорится в октябрьском докладе, опубликованном на сайте организации.

Российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего увеличения добычи за счет разработки новых месторождений, говорится в докладе ОПЕК.

Организация также повысила прогноз по добыче нефти в США в текущем году до 10,69 млн баррелей в сутки, в следующем году — до 11,65 млн.

Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» высказал мнение, что российские компании уже вышли на максимум добычи нефти. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях. Президент Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак не согласились с этим заявлением: по их мнению, Россия способна еще нарастить добычу.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

В октябрьском докладе ОПЕК также снизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 г. на 80 000 баррелей в сутки до 1,54 млн. По итогам текущего года организация теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 млн баррелей в сутки. В 2019 г. спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет на 1,36 млн баррелей в сутки. В результате по итогам года спрос на нефть составит 100,15 млн баррелей в сутки.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что спрос на нефть до 2030 г. будет расти темпами примерно на 1–1,5% в год. При этом, по его мнению, некоторые нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, через 10 лет начнут терять позиции, а затем полностью уйдут с рынка.

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