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Бизнес
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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

Ведомости
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ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2018 г. с 11,15 млн баррелей в сутки до 11,19 млн, в 2019 г. — с 11,17 млн баррелей в сутки до 11,19 млн. Об этом говорится в октябрьском докладе, опубликованном на сайте организации.

Российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего увеличения добычи за счет разработки новых месторождений, говорится в докладе ОПЕК.

Организация также повысила прогноз по добыче нефти в США в текущем году до 10,69 млн баррелей в сутки, в следующем году — до 11,65 млн.

Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» высказал мнение, что российские компании уже вышли на максимум добычи нефти. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях. Президент Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак не согласились с этим заявлением: по их мнению, Россия способна еще нарастить добычу.

В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).

В октябрьском докладе ОПЕК также снизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 г. на 80 000 баррелей в сутки до 1,54 млн. По итогам текущего года организация теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 млн баррелей в сутки. В 2019 г. спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет на 1,36 млн баррелей в сутки. В результате по итогам года спрос на нефть составит 100,15 млн баррелей в сутки.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что спрос на нефть до 2030 г. будет расти темпами примерно на 1–1,5% в год. При этом, по его мнению, некоторые нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, через 10 лет начнут терять позиции, а затем полностью уйдут с рынка.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

ФАС обнаружила картель на закупках по ремонту дорог в Подмосковье

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор во время аукциона на право проведения ремонта дорог в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Аукцион проводил «Мосавтодор», начальная цена контракта — 128 млн руб. В торгах участвовали АО «САХ района Новокосино», ООО «СОВ-ГРУПП», АО «Фирма Новострой» и ИП Галанов Е.В, отмечает ФАС.

ФАС установила, что они действовали в интересах друг друга. «САХ района Новокосино» и «СОВ-ГРУПП» после подачи ценовых предложений прекратили конкурентные действия, а Галанов не принял участие в торгах, хотя получил допуск, говорится в сообщении. В итоге конкурс выиграла «Фирма Новострой» за 124,8 млн руб.

В отношении всех участников торгов возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, отмечает ФАС. Им грозит штраф.

АО «Фирма Новострой» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской Республике, указано в ЕГРЮЛ. 70% в уставном капитале компании принадлежит Армену Ананикяну, а остальные 30% – Аревику Хоршикяну. АО «Фирма Новострой» принимала участие в программе благоустройства Москвы – «Моя улица», выиграв конкурс на ремонт асфальта стоимостью 477,5 млн руб.

Как проходит реконструкция улиц в Москве

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Политика
Новости

Следователи попросили арестовать вице-президента ОАК по делу о мошенничестве

Ведомости
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Следователи попросили суд арестовать вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. Герасимов проходит по делу о мошенничестве, его попросили заключить под стражу до 9 декабря.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что 10 октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК. Обыски прошли также в домах нескольких бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Летный отряд занимается перевозкой первых лиц страны.

Разрешения на обыски в жилых помещениях выдал Басманный суд Москвы. Газета отмечала, что по результатам следственных действий Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело может быть связано с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров, писала газета. Эти махинации были выявлены в рамках другого дела, по которому проходил в том числе экс-руководитель СЛО «Россия» Ярослав Одинцев. Ему и другим фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2017 г. Тверской суд Москвы приговорил их к различным срокам.

Герасимов занимает пост вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения с октября 2015 г. До назначения на эту должность он работал советником президента ОАК по взаимодействию с госорганами. С 1998 по 2014 г. Герасимов служил в структурах Федеральной службы охраны (ФСО). Пресс-служба ОАК не стала комментировать газете информацию об обысках.

Кто в России летает на самых дорогих вертолетах

Политика
Новости

Госдума приняла закон о налоговых льготах для людей предпенсионного возраста

Ведомости
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Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество в прежних границах пенсионного возраста. Инициативу в верхнюю палату внес президент Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г., после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент.

Таким образом, после повышения пенсионного возраста с 2019 г. льготы станут предоставлять «не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста» - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, объясняла вице-премьер Татьяна Голикова. В сентябре Госдума приняла закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

В пояснительной записке к инициативе отмечалось, что она должна обеспечить дополнительные социальные гарантии россиянам в связи с предстоящей пенсионной реформой.

Изначально правительство призывало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. В августе Путин предложил более мягкий вариант — лишь до 60 лет. Президент выступил также за сохранение льгот в действующих границах пенсионного возраста. Он подчеркивал, что из-за демографической ситуации и тенденций на рынке труда тянуть с повышением пенсионного возраста «дальше нельзя».

Финансы
Новости

Россельхозбанк повысил ставки вкладов

Ведомости
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Россельхозбанк (РСХБ) с 11 октября изменил доходность вкладов в долларах и рублях. Ставки рублевого вклада «Доходный» увеличились на 0,1-0,55 процентного пункта (п. п.). Наибольшие изменения коснулись депозита на девять месяцев на сумму от 1,5 млн руб. с открытием в дистанционных каналах обслуживания. Теперь ставки «Доходного» составляют 6-8% годовых. Ставку 8% годовых в РСХБ можно получить, открыв вклад на четыре года с выплатой процентов в конце срока.

В долларах «Доходный» теперь можно открыть под 0,15-3,85% годовых. Они выросли на 0,1-0,45 п. п.

Ставки вклада в валюте 8 октября повысил и другой госбанк — ВТБ. Теперь доходность вклада «Выгодный» составляет 1,75-3,1% годовых в долларах и 0,55-095% годовых - в евро.

ЦБ повысил ключевую ставку с 17 сентября до 7,5% годовых. Многие крупные банки с августа повышают ставки вкладов. Средняя максимальная ставка депозитов населения в банках из топ-10 по размеру активов (ее рассчитывает ЦБ) в третьей декаде сентября составила 6,71% годовых, увеличившись на 0,06 п.п. за 10 дней.

Технологии
Новости

Гендиректор российского SAP покинула компанию

Ведомости
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Гендиректор SAP СНГ Наталья Парменова покинула свой пост, сообщил «Ведомостям» источник в компании и подтвердила представитель SAP Татьяна Зверева. До назначения нового генерального директора его обязанности будет исполнять исполнительный директор Дмитрий Красюков.

Парменова возглавила российский офис SAP в феврале этого года, сменив на этом посту Павла Гонтарева. С 2003 по 2010 г. она была директором по работе с ключевыми клиентами SAP в Швейцарии. С 2013 г. Парменова работала на позиции исполнительного директора в SAP СНГ. Красюков также работает в SAP с 2003 г.

Парменова провела на посту гендиректора SAP девять месяцев. Как правило, ее предшественники занимали эту должность чуть менее двух лет. Гонтарев руководил компанией с марта 2016-го по январь 2018 г., его предшественник Вячеслав Орехов занял этот пост в 2014 г. С июля 2011 г. по январь 2013 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, впоследствии ставший руководителем IT-кластера «Сколково», откуда он перешел в компанию «Цифра» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга), занимающуюся промышленным интернетом вещей. Еще раньше SAP СНГ руководил Владислав Мартынов, ныне известный как гендиректор Yota Devices (разработчик смартфона с двумя экранами YotaPhone) и член набсовета блокчейн-платформы Ethereum Foundation.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция задержала младшего брата Кокорина

Ведомости
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Полиция установила еще троих участников инцидента, в котором участвовали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Среди этих троих есть младший брат Александра Кокорина, говорится в сообщении. Брат Кокорина задержан по подозрению в совершении преступления. МВД не уточняет его имя. Однако «Советский спорт» писал, что у Кокорина есть 19-летний брат Кирилл.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в избиении людей 8 октября: водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука — у гостиницы «Пекин» в центре Москвы, а также директора департамента в Минпромторге Дениса Пака — в столичном кафе. В результате второго конфликта, сообщало министерство, пострадал и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Кокорин и Мамаев в настоящее время задержаны. Изначально по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК «Побои», но затем следствие возбудило и выделило в отдельное производство дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство».

«Краснодар» объявил о планах разорвать контракт с Мамаевым, а «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.

Политика
Новости

Путину доложат об аварии «Союза МС-10»

Ведомости
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Президенту России Владимиру Путину доложат всю информацию о случившейся аварии с «Союзом МС-10». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Когда это произойдет, он сказать затруднился: «Я сейчас не могу сказать наверное, Рогозин (руководитель "Роскосмоса". – Прим. «Ведомостей»), наверное, занят».

Пока никаких встреч и совещаний в связи с аварией «Союза» у Путина не запланировано, подтвердил Песков, отвечая на уточняющие вопросы журналистов. «Слава богу, космонавты живы. Это сейчас самое главное», — сказал он.

В четверг при запуске «Союза МС-10» к МКС с новым экипажем произошла авария. Корабль совершил аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. «Экипаж приземлился. Все живы», – сообщил Рогозин. Причина аварии пока официально неизвестна. ЧП могло произойти из-за плохого крепления боковых блоков второй ступени ракетоносителя, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Бизнес
Новости

АТОР сообщил о планах «Росстура» продолжить работу

Ведомости
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«Росстур» планирует продолжить туроператорскую деятельность. Соответствующее сообщение от компании получили турагентства, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее в октябре пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что «Росстур» объявит об остановке работы. По ее словам, такое заявление должен сделать гендиректор «Росстура» Александр Недополз «в ближайшее время». Причина – отсутствие средств для погашения задолженности перед туроператорами, сказала Тюрина. АТОР также сообщала, что «Росстур» планирует завершить туроператорскую деятельность и объявит об этом 5 или 8 октября, но при этом продолжит заниматься агентской деятельностью.

«Росстур» приостановил сотрудничество сразу с четырьмя крупными туроператорами — PEGAS Touristik, Coral Travel, Sunmar и «Интурист». Долги «Росстура» перед партнерами могут составлять примерно $3,5 млн, оценивали в РСТ.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор попросил «Черкизово» усилить систему внутреннего контроля

Ведомости
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Россельхознадзор попросил группу «Черкизово» усилить внутренний контроль качества и безопасности продукции. Об этом заявил руководитель службы Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».

«Мы просто выработали механизм, чтобы они помимо своей лаборатории еще использовали нашу центральную научно-методическую лабораторию для того, чтобы осуществлять систему внутреннего контроля. То есть мы попросили усилить систему внутреннего контроля», – сказал Данкверт. По его словам, на прошлом неделе он встречался с гендиректором «Черкизово» Сергеем Михайловым, а также в среду с одним из директоров группы «Черкизово».

Ранее Россельхознадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу Петелинской птицефабрики, входящей в группу «Черкизово», либо оштрафовать предприятие на сумму от 700 000 до 1 млн руб. Причина – повторное выявлении в продукции компании сальмонеллы и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб. Суд назначил рассмотрение дела на 1 ноября.

Петелинская птицефабрика специализируется на производстве охлажденного мяса птицы под брендом «Петелинка», сказано на сайте «Черкизово». Это крупнейший производитель в Москве и Московской области, ее мощность – около 56 000 т мяса птицы в живом весе в год, говорится там же. «Черкизово» – лидер по производству мяса птицы в России, в 2017 г. группа выпустила 615 000 т.

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Политика
Новости

Сенаторы США предложили профинансировать отказ от российского газа в Европе

Ведомости
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Сенаторы США от обеих партий — демократ Крис Мерфи и республиканец Рон Джонсон — разработали законопроект о помощи Центральной и Восточной Европе в преодолении энергетической зависимости от России.

Предполагается, что в 2019-2023 гг. США смогут выделить $1 млрд американским компаниям на финансирование стратегических энергетических проектов, в «избранных» странах Европы, чтобы помочь диверсифицировать энергетику и «противостоять влиянию России». Речь идет о создании газотранспортной инфраструктуры в виде терминалов СПГ, реверсных соединений и хранилищ газа, а также распределенных электросетей. Помимо этого сенаторы хотят выделять $5 млн ежегодно на проектные разработки в этой области.

«Мы с полным основанием вложили миллиарды в укрепление обороны в Восточной Европе, но не стоит забывать о столь же опасном, удушающем энергетическом доминировании России в регионе, — заявил Мерфи. — Владимир Путин многое себе позволяет, потому столь значительная часть Европы находится в энергетической зависимости от России. Помогая нашим союзникам находить новые источники энергии, поддерживая стратегические проекты, мы сможем ослабить путинскую хватку в Европе и создать рабочие места в США».

Президент США Дональд Трамп недавно в очередной раз раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России. «Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не сменит свой курс», – подчеркнул Трамп, имея в виду проект газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины. В 2017 г. США начали поставлять СПГ танкерами в Европу — американский газ закупают Польша и Литва.

Выбор редактора
Политика
Новости

Бесплатные адвокаты будут стоить государству дороже

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее ставку оплаты труда адвокатов, работающих по назначению следствия или суда.

Как следует из опубликованного документа, повышение будет поэтапным. Если сейчас за день работы в суде адвокат получает 550 руб., то со следующего года — уже не менее 900 руб. С 2020 г. размер минимальной ставки вырастет до 1250 руб., а с 2021 г. — до 1500 руб.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко заявил, что это «справедливое решение социальной проблемы». О необходимости увеличить оплату труда по назначению адвокаты говорят давно, а в этом году палата адвокатов Ивановской области даже инициировала коллективное обращение к президенту по этому поводу.

По данным ФПА, в большинстве регионов работа бесплатным защитником составляет до 80% всей занятости адвокатов. Но при существующем размере оплаты труда, даже если адвокат полный месяц будет ежедневно участвовать в обычном уголовном судопроизводстве по назначению, размер оплаты его труда составит лишь 12 100 руб. (а после вычета налогов и других обязательных платежей — менее 10 000 руб.).

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