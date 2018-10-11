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ФАС обнаружила картель на закупках по ремонту дорог в Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор во время аукциона на право проведения ремонта дорог в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Аукцион проводил «Мосавтодор», начальная цена контракта — 128 млн руб. В торгах участвовали АО «САХ района Новокосино», ООО «СОВ-ГРУПП», АО «Фирма Новострой» и ИП Галанов Е.В, отмечает ФАС.

ФАС установила, что они действовали в интересах друг друга. «САХ района Новокосино» и «СОВ-ГРУПП» после подачи ценовых предложений прекратили конкурентные действия, а Галанов не принял участия в торгах, хотя получил допуск, говорится в сообщении. В итоге конкурс выиграла «Фирма Новострой» за 124,8 млн руб.

В отношении всех участников торгов возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, отмечает ФАС. Им грозит штраф.

АО «Фирма Новострой» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской республике, указано в ЕГРЮЛ. 70% в уставном капитале компании принадлежит Армену Ананикяну, а остальные 30% – Аревику Хоршикяну. АО «Фирма Новострой» принимала участие в программе благоустройства Москвы «Моя улица», выиграв конкурс на ремонт асфальта стоимостью 477,5 млн руб.

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