Сервис «Делимобиль» сменил гендиректора
Новым гендиректором ООО «Каршеринг Руссия» (юридическое лицо сервиса «Делимобиль») стал Евгений Поляновский с 17 октября. Это следует из данных в ЕГРЮЛ. Первым на это внимание обратил «Интерфакс». Представитель «Делимобиля» подтвердил «Ведомостям», что в компании сменился гендиректор.
До этого гендиректором «Каршеринг Руссия» был Леонид Сысоев. Он сказал «Интерфаксу», что 1 октября покинул компанию. Его уход связан с истечением срока контракта, добавили в пресс-службе «Делимобиля»: «Он планирует продолжать развиваться и дальше в автомобильной отрасли».
«Делимобиль» – первый оператор каршеринга, который заработал в Москве три года назад, в сентябре 2015 г. Сейчас сервис работает еще в десяти российских городах – Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. Парк сервиса превышает 6000 автомобилей. Инвестор «Делимобиля» в 2018 г. запустил в Москве прокат электросамокатов.