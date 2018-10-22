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СМИ узнали о проблемах проекта «Силовых машин» во Вьетнаме из-за санкций

«Силовые машины» Алексея Мордашова попросили вице-премьера Максима Акимова внести в повестку российско-вьетнамской межправительственной комиссии вопрос о пересмотре условий строительства ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Компания указывает, что из-за наложенных на нее санкций проект покинули более полутора десятков крупных контрагентов, включая американскую GE, что может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства. В «Силовых машинах» комментариев по сути вопроса изданию не предоставили.

В январе этого года минфин США включил «Силовые машины» в черный список (SDN List) после того, как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), в обход западных санкций были поставлены в Крым. Санкции запрещают американским гражданам и компаниям совершать любые сделки с лицами из черного списка, а контрагенты из других юрисдикций могут сами оказаться под санкциями в случае нарушения этого запрета.

«Силовые машины» строят во Вьетнаме два энергоблока ТЭС по 600 МВт. По контракту стоимостью $930,6 млн компания отвечает за проектирование и поставку основного оборудования и организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занимается общестроительными работами стоимостью $204 млн. Заказчиком проекта выступает государственная PetroVietnam (PVN). Первый энергоблок на «Лонг Фу-1» планировалось ввести в конце октября, второй – к концу февраля 2019 г. Однако компания признает, что первая стройка может задержаться на 18 месяцев, а вторая – на 15 месяцев, отмечает «Коммерсантъ». Максимальная сумма штрафов за опоздание достигает 10% стоимости контракта, за каждый день просрочки компании придется заплатить порядка $200 000 за один энергоблок. «Силовые машины» уже выплатили подрядчикам более $505 млн, но получили от заказчика только $253 млн и пока не могут получить $95 млн экспортной выручки.

Основной проблемой является невозможность взаиморасчетов, поскольку у вьетнамских банков нет отработанной схемы транзакций с компаниями под санкциями. «Силовые машины» предлагают перевести стоимость контракта из долларов в евро, а валютой платежа сделать рубль. У компании также возникли сложности с получением банковских гарантий по контракту, и она просит заменить их на гарантийное или страховое обеспечение Российского экспортного центра. В «Силовых машинах» также настаивают на том, чтобы Вьетнам выдал госгарантию в качестве обеспечения для российских кредиторов либо снял с компании обязательства по организации финансирования проекта.

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