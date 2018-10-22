Маск назвал дату запуска тоннеля под Лос-Анджелесом

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Первый тоннель высокоскоростных подземных магистралей Loop под Лос-Анджелесом «почти готов» и будет открыт 10 декабря. Об этом в своем твиттере сообщил основатель Space Х и Tesla Илон Маск.
Строительство проекта ведет основанная Маском The Boring Company. Ранее сообщалось о ее сотрудничестве с метрополитеном Лос-Анджелеса.
Средняя скорость передвижения составит около 240 км/ч. Одна капсула Loop будет вмещать до 16 человек, билет на нее обойдется в $1. Предполагается, что проект станет отправной точкой к созданию 60-мильной тоннельной сети по всему городу.
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Новое соглашение стран ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), не будет иметь срока действия. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. «В соглашении, которое позволит нам поднимать или снижать добычу, когда это нужно, не будет фиксированного срока. В нем не будет указан целевой уровень добычи. Но оно позволит нам координироваться на регулярной основе и делиться информацией и взглядами о состоянии рынка, спроса и предложения, а также о том, какие меры необходимо принять и в какое время», – рассказал он.
Соглашение, по словам аль-Фалеха, может быть подписано в Вене 7 декабря. Предполагается, что в документе будет прописано создание собственного секретариата для ОПЕК+, деятельность которого сейчас сопровождает секретариат ОПЕК. Новый секретариат также предполагается разместить в Вене, где находится и штаб-квартира ОПЕК. «Я думаю, что Россия должна взять на себя руководящую роль в этом вопросе [создания нового секретариата]. Общая производительность стран не ОПЕК [участвующих в соглашении] составляет примерно 20 млн баррелей в сутки, но только Россия из них дает 11 млн баррелей», – отметил саудовский министр.
В ОПЕК+ предполагается сохранить тот же принцип принятия решений, что и в ОПЕК: одна страна – один голос. «На мой взгляд, такие страны, как Россия и Саудовская Аравия, с их масштабом и величиной вклада однозначно имеют больший вес. Но не посредством голосования и других формальностей, а через убеждение», – отметил аль-Фалех.
Министр отметил, что 2019 год «несет нам много неопределенностей», поэтому о параметрах предстоящего соглашения говорить рано. «Очевидно лишь то, что в 2019 г. мы должны быть готовы действовать незамедлительно и эффективно», – подчеркнул он. Также министр заявил, что гарантий того, что цена нефти в следующем году не превысит $100 за баррель, сейчас нет.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Наиболее авторитетными тележурналистами россияне считают Владимира Соловьева («Россия 1», «Вести ФМ») и Андрея Малахова («Россия 1»). Такого мнения придерживаются соответственно 11,1% и 8,2% участников исследования «Образ журналиста в массовом сознании россиян», которое провел фонд «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ). Из интернет-журналистов наиболее авторитетным, по мнению респондентов, является Юрий Дудь (канал «вДудь» на YouTube, Sports.ru). Так ответили 0,7% опрошенных. Самый авторитетный среди журналистов печатных СМИ – Дмитрий Быков («Новая газета»), так считают 0,2% россиян.
Помимо Соловьева авторитетными тележурналистами опрошенные также назвали Владимира Познера («Первый канал», 7,2%), Дмитрия Киселева (2,5%), Ольгу Скабееву (2,4%), Евгения Попова (2,1%), Александра Гордона (2%), Андрея Норкина (1,7%), Ираду Зейналову (1,6%) и Аркадия Мамонтова (1,4%). Авторитетными радиожурналистами россияне считают Владимира Соловьева (0,7%), Алексея Венедиктова (0,4%), Сергея Доренко (0,3%) и др.
«Результаты опроса показывают, что россияне воспринимают СМИ прежде всего как институт гражданского общества. 82% респондентов считают, что за результаты своей работы журналист несет ответственность перед всем обществом. Причем это мнение доминирует во всех возрастных и социальных группах. Следующий по популярности вариант – ответственность лишь перед аудиторией своего СМИ – набрал 35%», – говорится в исследовании.
Опрошенные респонденты благосклоннее всего относятся к самим журналистам, чем к результатам работы СМИ. По мнению 65% участников исследования, профессия журналиста «скорее пользуется уважением». 15% опрошенных заявили об обратном. Около 41% респондентов считают, что работа журналистов оказывает положительное влияние на развитие страны, 12% заявили об отрицательном влиянии, еще 30% считают, что никакого влияния не оказывается. В целом журналистам доверяют 37% респондентов (противоположное мнение у 24%), 35% россиян «доверяют выборочно». При этом 50% россиян «скорее не доверяют» большинству сообщений, выпускаемых журналистами. О полном доверии СМИ заявили только 17% россиян.
Во время исследования респондентам было предложено выбрать три источника общественно-политических новостей, которым они доверяют больше всего. Лидируют в данной категории информационные программы на гостелевидении (63%). Новостям из разных источников в интернете доверяют 44% респондентов, информации частных СМИ – 14%, иностранные медиа — 4%.
Фонд «Медиастандарт» был создан в 2014 г. по инициативе Комитета гражданских инициатив. Председателем КГИ до назначения руководителем Счетной палаты в июне 2018 г. был Алексей Кудрин.
Собянин возглавил топ-10 самых упоминаемых губернаторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Столичный градоначальник упоминался в публикациях в прошлом году более 330 000 раз. Рейтинг подготовлен «Медиалогией». Основой для построения рейтингов является медиаиндекс «Медиалогии» - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны
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Андрей Гордеев / Ведомости
На втором месте рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров. Более 165 000 раз его упоминали в публикациях в 2017 г.
2/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в медиарейтинге губернаторов за 2017 г. Он более 190 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Татарстана Рустам Минниханов на четвертом месте рейтинга, более 118 000 раз упоминался в публикациях в 2017 г.
4/10
Денис Абрамов / Ведомости
Глава Крыма Сергей Аксенов на пятом месте рейтинга, более 125 000 раз упоминался в 2017 г. в публикациях
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался на шестом месте рейтинга. Он упоминался в публикациях в 2017 г. более 104 000 раз
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на седьмом месте рейтинга, упоминался в публикациях в 2017 г. более 75 000 раз
7/10
Лидия Верещагина / для Ведомостей
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко (на фото слева) на восьмом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 82 000 раз
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Пресс-служба президента России
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев оказался на девятом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 73 000 раз
9/10
Пресс-служба президента России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов (на фото в центре) оказался на 10-м месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 г. более 51 000 раз
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Крупнейшие пенсионные фонды США держат в потенциально токсичных российских активах $1,5 млрд. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на данные фондов. Так, крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), который обслуживает около 2 млн человек, держит в находящихся под санкциями акциях российских компаний и гособлигациях более $1,1 млрд. Из них $460,7 млн проходилось на российские гособлигации, обращал внимание Bloomberg со ссылкой на отчетность от 30 июня 2018 г. Данные РБК также базируются на этой отчетности. Годом ранее вложения фонда составляли $479 млн.
В 2012 г. вложения фонда в российские активы составляли около $1,4 млрд, сейчас – $1,3 млрд. На момент последней отчетности американский фонд владел российскими акциями на $872 млн, в том числе бумагами компаний, находящихся под секторальными санкциями, на $658 млн. В их числе «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз».
В конгрессе США сейчас находится несколько законопроектов, предполагающих введение санкций против российского госдолга. «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» в августе 2018 г. привел к обвалу рубля и выходу иностранцев из ОФЗ до минимума с конца 2016 г. На 1 сентября их доля, по оценкам ЦБ, составляла 26,6%. Минфин США выступает против подобных инициатив. В том же проекте содержится и предложение заморозить активы российских госбанков, которыми сейчас владеет CalPERS.
Акции подсанкционных компаний также есть в портфелях второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), представляющего интересы учителей, и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System).
Технологии
Новости
«Яндекс.Афиша» начала напрямую продавать билеты в театр
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Сервис «Яндекс.Афиша» начинает заключать договоры с театрами и другими учреждениями культуры для продажи билетов напрямую. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. До сих пор «Яндекс.Афиша» выступала только в роли агрегатора билетных агентов.
Первый договор заключен с «Мастерской Петра Фоменко», уточнили в «Яндексе». У компании действуют соглашения и с организаторами концертов. Работать напрямую с кинотеатрами сервис пока не планирует.
В компании ожидают, что в октябре месячная посещаемость сервиса превысит 10 млн пользователей. Переход на прямую работу с театрами замруководителя «Яндекс.Афиши» Илья Альтшулер объяснил выгодой для компании и возможностью «больше инвестировать в маркетинг». Для театров, по его словам, это сотрудничество представляет интерес и с точки зрения экспериментов в онлайне – трансляции спектаклей «Золотой маски» и распродажи билетов в День театра.
Крупнейшими продавцами билетов сейчас являются принадлежащие МТС сервисы Ticketland и Ponominalu.ru. Представитель оператора оценивает их долю более чем в 25% легального федерального рынка. Всего через онлайн-операторов продается более 40% билетов, еще около 20% — через онлайн-кассы самих учреждений. В первой половине 2018 г. общая аудитория федеральных театров в России оценивалась Минкультуры в 13,3 млн посещений, а продажи — в 4,5 млрд руб.
Что рекламировали в программках и афишах Большого театра более чем за 100 лет
Фотохроника ТАСС
С начала XIX века в театральных программках размещали информацию не только о предстоящих постановках, но и рекламу. Волонтеры проекта «Открой историю Большого» оцифровали более 48 000 афиш и 120 000 страниц программок для электронного архива Большого театра. Самые интересные объявления более чем за 100 лет – в фотогалерее «Ведомостей»
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Большой театр / ABBYY
До конца XIX века театральные программки напоминали газеты. Их печатали тем же тиражом, что и плакаты, которые вешали на улицах. На театральную программку была подписка, как и на газеты. На фото: программка 1865 г. В Большом театре – «Фауст» и «Жизнь за царя», в программке – реклама «Большой гостиницы Мир»
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Большой театр / ABBYY
В других выпусках того же года – автоответ зубного врача Людвига Адельгейма для клиентов перед отъездом в отпуск: «Зубной врач Людвиг Эдуардович Адельгейм, на Кузнецком мосту, в д. Торлецкого, имеет честь известить гг. моим пациентам об отъезде своем за границу 23-го декабря, откуда возвратится 15 января 1865 г. Так как во время моего отсутствия приема больных не будет, то прошу гг. нуждающихся в моем пособии пожаловать ко мне до вышесказанного числа. О приезде же моем последует своевременное объявление»
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Большой театр / ABBYY
Одной из ярких страниц в истории театральной программки стала серия выступлений балета Большого театра в Париже, организованная Сергеем Дягилевым, – «Русские сезоны». На фото: программка 1913 г. На сцене театра на Елисейских полях представили балет «Петрушка» и оперу «Князь Игорь», а в программках размещали рекламу товаров luxury-сегмента
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Большой театр / ABBYY
Например, духи, автомобили и элитный алкоголь
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Большой театр / ABBYY
В музее Большого театра сохранились объявления 1917 г. с постановками сада и театра «Эрмитаж»: в театре шли комедии «В горах Кавказа» и «Последняя жертва», а рядом на странице Рудольф Левинсон предлагал купить белье, галстуки и американскую обувь
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Большой театр / ABBYY
Также в программках 1917 г. часто встречалась реклама ресторана «Яръ», который был одним из центров цыганской музыки. 28 февраля 1917 г. состоялся последний спектакль императорского Большого театра. 2 марта в расписании театра было написано: «Бескровная революция. Спектакля нет». Спектаклей не было 10 дней – до 12 марта – когда началась внутренняя реорганизация театра
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Большой театр / ABBYY
После Октябрьской революции в театральных программках перестали размещать рекламу, но стали уделять больше внимания их оформлению. На фото: афиша Государственного академического Большого театра, 1927 г.
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Большой театр / ABBYY
Афиша Государственного академического Большого театра, 1934 г.
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Большой театр / ABBYY
Реклама вернулась в театральные программки в 1950-е гг. На фото: афиша 1959 г. В программе – опера «Фауст», а рядом – реклама кремов «Атласный» и «Московский»
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Большой театр / ABBYY
Афиша 1959 г. В программе – опера «Риголетто», а по соседству реклама ресторана «Прага»
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Большой театр / ABBYY
1988 г. Гастроли Большого театра в Индии. В программке – русский балет и реклама чая Lipton
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Большой театр / ABBYY
Афиша 1996 г. Балет «Чиполлино» и реклама Raffaello. Реклама на театральных программках Большого театра время от времени появляется и сейчас – это информация об официальных партнерах театра
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Москва будет расценивать нападение на Белоруссию как агрессию в отношении России. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил российский посол в Белоруссии Михаил Бабич. «Нападение на Беларусь, любое, в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию. Со всеми вытекающими из этого последствиями», – сказал он. Российский посол заверил, что Белоруссия «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна».
Вопрос о безопасности Белоруссии прозвучал в связи с планами Польши разместить на своей территории так называемый «Форт-Трамп» – военную базу США, на строительство которой Варшава готова потратить $2 млрд. Об этом в середине сентября заявлял президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом. Сейчас в Польше на ротационной основе присутствуют 3000 американских военнослужащих.
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Объявившая о своей отставке губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не вышла на работу после отпуска, сообщает ТАСС. В пресс-службе главы региона агентству рассказали, что у Ждановой за два года работы накопились дополнительные отпускные дни и она воспользовалась правом продлить свой отпуск.
Жданова 11 октября объявила краевому правительству, что уходит с должности по собственному желанию. Ее отставка до сих пор не принята, а врио губернатора Забайкалья пока не назначен. Жданова ушла в отпуск с 8 октября, она должна была вернуться из него 22 октября. Как уточнили в пресс-службе, теперь Жданова вернется на рабочее место 29 октября, если к этому дню ее отставка не будет принята президентом.
Обязанности губернатора Забайкалья сейчас исполняет первый вице-премьер региона Александр Кулаков. Из-за отпуска Ждановой очередное заседание регионального правительства было перенесено на неделю – с 16 на 23 октября.
Жданова стала губернатором Забайкалья в сентябре 2016 г. Она заявила, что ее решение уйти «не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками». «Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый – не менее интересный и ответственный – период в моей жизни», – сказала Жданова. В своем видеообращении она попросила у жителей региона прощения.
С конца сентября и до начала октября президент Владимир Путин сменил глав пяти регионов – Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Курганской области и Липецкой области. Также сменился губернатор Санкт-Петербурга. Всего осенью 2018 г. – весной 2019 г. свои посты могут покинуть около десятка губернаторов, рассказывали «Ведомостям» несколько человек, близких к администрации президента. Среди них называли в том числе Жданову.
Самые молодые губернаторы России на момент их назначения
Владимир Трефилов / РИА Новости
Дмитрий Артюхов, врио главы Ямало-Ненецкого автономный округа* 29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона *здесь и далее указаны должности на момент назначения
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Владимир Вяткин / РИА Новости
Рамзан Кадыров, президент Чечни Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет
2/7
Сергей Васильев / РИА Новости
Андрей Турчак, губернатор Псковской области Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года
3/7
РИА Новости
Никита Белых, губернатор Кировской области Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки
4/7
Игорь Зарембо / РИА Новости
Антон Алиханов, губернатор Калиниградской области 6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора
5/7
Глеб Котов / РИА Новости
Рашид Темрезов, президент Карачаево-Черкесской республики 1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет
6/7
Игорь Агеенко / РИА Новости
Александр Козлов, губернатор Амурской области Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет
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Архивные документы, касающиеся зарплат, премий и надбавок военным с петровских времен Минобороны рассекретило в преддверии столетнего юбилея Финансово-экономической службы Вооруженных сил России.
Из архивных документов, в частности, следует, что во время Второй мировой войны через финансовую службу Красной Армии обеспечивалось исполнение более 50 % бюджета Советского союза. По приказу наркома обороны СССР Иосифа Сталина от 1942 г. за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику полагалось по 500 руб., остальному составу орудийного расчета — по 200 руб. За бомбардировку Берлина в ночь с 7 на 8 августа 1941 г. члены экипажей, участвовавших в операции, получили по 2000 руб.
Также в рассекреченных документах приводится зарплатная ведомость генерал-лейтенанта Василия Сталина – младшего сына вождя: в январе 1943 г. он получил 5095 руб. 84 коп. Маршалу авиации и трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину в ноябре 1944 г. было начислено 2140 руб., из которых на руки он получил лишь 1800 руб.
Представители Минобороны призвали обратить внимание на сведения об индексации денежного содержания военного сословия. Отмечается, что в XVIII в. Жалование служивому сословию поднималось пять раз, в XIX – семь, а последний раз перед Первой мировой войной – в 1909 г. Генералы и офицеры русской армии, помимо собственно жалования, получали действовавшие с тех времен надбавки – столовые, фуражные, денщицкие и деньги на представительские расходы.
О предстоящей индексации современным военным сегодня же в интервью «Красной звезде» рассказала замминистра обороны Татьяна Шевцова. По ее словам, оклады и пенсии будут индексироваться в ближайшие три года в среднем на 4% ежегодно начиная с 1 октября 2019 г. В начале этого года оклады военнослужащих также были увеличены на 4%. В дальнейшем индексация будет происходить 1 октября – в 2019, 2020 и 2021 гг. на 4,3%, 3,8% и 4% соответственно.
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Российские военные финансисты весной 2014 г. в преддверии референдума о статусе Крыма не позволили властям Украины заблокировать деньги моряков Черноморского флота в украинских банках, рассказала замминистра обороны Татьяна Шевцова в интервью газете «Красная звезда».
«В конце февраля [2014 г.] возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота РФ, открытых в украинских кредитных организациях», – сказала Шевцова. По ее словам, военные финансисты вместе с крупными российскими банками незамедлительно нашли «решения, позволившие сохранить бюджетные деньги».
«Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», – указала замминистра.
Параллельно было организовано финансирование Черноморского флота через полевые учреждения ЦБ и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли, отметила Шевцова. Вместе с тем финансирование флота через иностранный банк было прекращено, что позволило своевременно и бесперебойно организовать обеспечение воинских частей, дислоцированных в Крыму и Севастополе, заключила замминистра.
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«Силовые машины» Алексея Мордашова попросили вице-премьера Максима Акимова внести в повестку российско-вьетнамской межправительственной комиссии вопрос о пересмотре условий строительства ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Компания указывает, что из-за наложенных на нее санкций проект покинули более полутора десятков крупных контрагентов, включая американскую GE, что может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства. В «Силовых машинах» комментариев по сути вопроса изданию не предоставили.
В январе этого года минфин США включил «Силовые машины» в черный список (SDN List) после того, как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), в обход западных санкций были поставлены в Крым. Санкции запрещают американским гражданам и компаниям совершать любые сделки с лицами из черного списка, а контрагенты из других юрисдикций могут сами оказаться под санкциями в случае нарушения этого запрета.
«Силовые машины» строят во Вьетнаме два энергоблока ТЭС по 600 МВт. По контракту стоимостью $930,6 млн компания отвечает за проектирование и поставку основного оборудования и организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занимается общестроительными работами стоимостью $204 млн. Заказчиком проекта выступает государственная PetroVietnam (PVN). Первый энергоблок на «Лонг Фу-1» планировалось ввести в конце октября, второй – к концу февраля 2019 г. Однако компания признает, что первая стройка может задержаться на 18 месяцев, а вторая – на 15 месяцев, отмечает «Коммерсантъ». Максимальная сумма штрафов за опоздание достигает 10% стоимости контракта, за каждый день просрочки компании придется заплатить порядка $200 000 за один энергоблок. «Силовые машины» уже выплатили подрядчикам более $505 млн, но получили от заказчика только $253 млн и пока не могут получить $95 млн экспортной выручки.
Основной проблемой является невозможность взаиморасчетов, поскольку у вьетнамских банков нет отработанной схемы транзакций с компаниями под санкциями. «Силовых машины» предлагают перевести стоимость контракта из долларов в евро, а валютой платежа сделать рубль. У компании также возникли сложности с получением банковских гарантий по контракту, и она просит заменить их на гарантийное или страховое обеспечение Российского экспортного центра. В «Силовых машинах» также настаивают на том, чтобы Вьетнам выдал госгарантию в качестве обеспечения для российских кредиторов либо снял с компании обязательства по организации финансирования проекта.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/25
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд позвонили Салеху Хашукджи, сыну убитого журналиста Джамаля Хашукджи, и выразили свои глубокие соболезнования всей семье и родственникам покойного,передаетагентствоAl Arabiya. По данным агентства, Салех Хашукджи в свою очередь выразил искреннюю благодарность саудовскому королю и кронпринцу.
В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в результате драки. 2 октября Хашукджи как гражданин Саудовской Аравии пришел в консульство за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После этого он перестал выходить на связь. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашукджи.
Как рассказал телеканалу ABC саудовский чиновник, Хашукджи был убит в консульстве удушающим захватом, журналисту не дали возможности покинуть здание и позвать на помощь.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр указывал, что в настоящее время власти ведут расследование, по подозрению в причастности к гибели журналиста задержаны 18 человек. «Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытались это скрыть», – рассказывал министр. Он заверил, что никто из подозреваемых не связан с наследным принцем.
Великобритания, Германия и Франция выступили с совместным заявлением, в котором осудили убийство Хашукджи. Президент США Дональд Трамп назвал гибель журналиста неприемлемой. При этом американский президент сказал, что озвученная саудовскими властями версия заслуживает доверия. Трамп заявил о намерении обсудить ситуацию с саудовским кронпринцем.
Хушукджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.
Политика
Новости
МИД Саудовской Аравии заявил, что убившие журналиста превысили полномочия
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил соболезнования близким журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. При этом министр сообщил, что Эр-Рияд пока не знает, как именно погиб журналист и где сейчас его тело.
Адель аль-Джубейр рассказал, что в настоящее время в Саудовской Аравии ведется расследование по факту смерти Хашукджи, по подозрению в причастности к гибели журналиста задержаны 18 человек. По словам министра, эти люди превысили свои полномочия, что и повлекло гибель корреспондента.
«Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытались это скрыть», — сказал Адель аль-Джубейр. Никто из подозреваемых не связан с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, подчеркнул министр.
Хашукджи — гражданин Саудовской Аравии, который в последнее время проживал в США. В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле он пришел 2 октября за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После посещения консульства журналист перестал выходить на связь. В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в драке.