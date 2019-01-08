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Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде

Президент Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, передает «Интерфакс». Он призвал обеспечить возможность поставок газа по альтернативному маршруту – по морю в сжиженном виде. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд руб.

Во время запуска терминала в эксплуатацию «Газпром» объявил о том, что в тестовом режиме для этого были остановлены поставки газа через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. «Задача, которую вы ставили – обеспечить полное автономное газоснабжение Калининградской области морем, выполнена», – заявил президенту во время церемонии запуска в эксплуатацию председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Президент также назвал действующее в Калининграде подземное газовое хранилище уникальным объектом, который позволит осуществлять «надежные и стабильные поставки газа», особенно в осенне-зимний период. По словам Путина, Калининградская область стала полностью автономной и может самостоятельно решать задачи в энергетической сфере. Президент также рассказал, что не так давно в области были введены в эксплуатацию две электростанции. «Третья будет готова к вводу в I квартале следующего года», – добавил он, отметив, что еще одна электростанция заработает в 2020 г. «Таким образом, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечивает растущие потребности региона», – отметил Путин.

Плавучий терминал обезопасит российский анклав от возможного риска прекращения поставок газа Калиниградской области через территорию Литвы. До запуска терминала Калининградская область получала газ только по транзитному газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. Новый плавучий терминал способен покрыть в полном объеме текущие (до 3,7 млрд кубометров газа в год) потребности области.

Новый СПГ-терминал находится в пяти километрах от берега. Со стороны моря он защищен волноломом длинной свыше 700 м. Эта конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море. Глубина моря в месте расположения терминала достигает 19 м.