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Демократы потребуют отложить снятие санкций США с UC Rusal до конца февраля

Руководитель фракции демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер намерен попросить министра финансов Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски до 28 февраля, передает Reuters. Отсрочка необходима для дополнительного обсуждения плана минфина по выведению энергометаллургической группы En+ и подконтрольного ей алюминиевого гиганта UC Rusal из черного списка.

Американский минфин 20 декабря объявил о решении снять санкции с компаний Дерипаски En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» в течение 30 дней (то есть к 21 января 2019 г.) при условии отказа бизнесмена от контроля над активами. Сам Дерипаска останется под санкциями. Демократы выступают против плана минфина. Они считают, что он не позволит в достаточной мере отстранить Дерипаску от управления компаниями. Партия подготовила соответствующую резолюцию против снятия санкций.

На прошлой неделе министр финансов Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести компании из-под санкций, хотя это решение и может быть отсрочено. Это решение не является помощью Кремлю и «не имеет политической мотивации», пояснял Мнучин. Отмену санкций поддержали европейские дипломаты.

Для принятия резолюции, блокирующей снятие санкций с компаний Дерипаски, необходимо большинство голосов как в палате представителей, которую контролируют демократы, так и в сенате, где большинство у республиканцев.