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«Ашан» отказался развивать в России сеть магазинов косметики и бытовой химии

Российская дочерняя компания Auchan — «Ашан ритейл Россия» — отказался развивать свою торговую сеть магазинов косметики и бытовой химии Lillapois. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям компании Марию Курносову.

Руководство компании сосредоточится на сети гипермаркетов и будет работать над улучшением ассортимента и сервиса, объяснила решение собеседница издания. Она добавила, что в гипермаркетах будут расширены отделы косметики, появятся бренды корейской косметики, люксовые бренды. Ассортимент магазинов Lillapois по-прежнему можно будет купить в интернет-магазине.

Первый магазин Lillapois был открыт в московском ТЦ «Тройка» в августе 2016 г. Его ассортимент включал средства для ухода, декоративную косметику и парфюмерию. Позже в нем появилась бытовая химия. Тогда руководитель проекта Lillapois в России Эрик Дидьедефресс говорил, что компания планирует открывать до 20 магазинов в год.

Сейчас у Lillapois есть в России два отдельно стоящих магазина, а также shop-in-shop в «Ашане» на Тверской, уточнили в «Ашан ритейл Россия». Один из магазинов, расположенный в ТЦ «Тройка», будет закрыт, по другим точкам окончательного решения пока нет.

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