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Бизнес
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Производители допустили рост цен на шампанское из-за повышения НДС

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Повышение основной ставки НДС в России c 18 до 20% может привести к росту розничной цены на шампанское, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора Ассоциации производителей игристых вин Алана Соколова. Повышенная ставка налога начала действовать с 1 января.

«То есть на полке этот процент выразится от 5 до 10% в зависимости от аппетитов дистрибуторов и розницы, сколько они наценивают», — предупредил собеседник агентства.

Ранее директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков предупреждал, что повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к росту потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%. Он говорил, что потребители увидят изменение ценников на прилавках лишь через один-два месяца, поскольку переговоры об изменении цен занимают минимум 30 дней, а перед новым годом у многих ритейлеров есть мораторий на прием новых прейскурантов от поставщиков.

Востриков подчеркивал, что повышение ставки НДС с 18 до 20% повлияет не только на отпускные цены продуктов, но и на стоимость сырья, оборудования, упаковки. «Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4 до 12% повышения себестоимости», – говорил он.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам прошлого года составила 4,3%. Продовольственные товары в 2018 г. дорожали на 4,7%, а цены на алкогольные напитки увеличились на 1,3%, уточняло ведомство.

Политика
Новости

Путин назначил Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

Ведомости
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Президент России Владимир Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка сроком на пять лет. Указ о детском омбудсмене опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кузнецова, глава исполкома пензенского ОНФ, жена священника и мать шестерых детей, стала уполномоченным при президенте по правам ребенка 9 сентября 2016 г., сменив на этом посту Павла Астахова. Павел Астахов был освобожден от должности «по собственному желанию» и вскоре возобновил адвокатскую деятельность. Уходу Астахова предшествовал скандал, связанный с его вопросом к выжившим в трагедии на Сямозере детям: «Ну как поплавали?»

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Экономика
Новости

Россияне не смогли отказаться от крупных покупок вопреки планам на 2018 год

Ведомости
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Россияне хотели и не смогли отказаться от крупных покупок в 2018 г., но снова хотят экономить в 2019 г., показал опрос исследовательского холдинга «Ромир».

«За последний год россияне увеличили свои расходы практически во всех категориях. Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику – с 13% в 2016 до 7% в 2018. Вдвое – с 31% до 15% – сократилось число семей, которые не совершали никакие крупные траты за последнее полугодие», — пишет «Ромир».

Меньше всего удалось сэкономить на одежде и обуви – эти товары пришлось купить 51% опрошенных по сравнению с 30% в 2017 г. На одежду и обувь существенно потратились 68% молодых респондентов (18–24 лет).

Вдвое выросла доля россиян, потратившихся на медицинские услуги: с 15% до 31%. «В основном такой вариант ответа указывали женщины и респонденты старше 60 лет», – пишут социологи. Каждый пятый (21%) россиянин потратил существенные средства на отдых. Эта доля тоже выросла вдвое по сравнению с 2017 г. и вернулась к уровню 2014 г.

В ближайшие шесть месяцев тратить деньги на крупные покупки не собираются 25% россиян, показал опрос. Как и прежде, жители страны намерены экономить на одежде, медицине, отдыхе, покупке смартфонов. «По остальным статьям разница между сделанными покупками и планами находится в пределах статпогрешности», – говорят социологи.

«Тем не менее, по некоторым видам расходов не всегда получается их запланировать и с точностью реализовать. В частности, это касается медицины, ремонта авто, покупки бытовой техники», – отмечают в «Ромире».

В опросе, который был проведен в декабре, приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

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Финансы
Новости

Котировки UC Rusal упали после дебатов о снятии санкций США с компании

Ведомости
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Акции UC Rusal на открытии торгов Московской биржи упали почти на 5% на новостях об обсуждении в США отмены решения о снятии санкций с компании. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Минимальное снижение составило 4,8% до 28,71 руб. за акцию, при этом, по состоянию на 10:10 мск, снижение бумаг UC Rusal составило 0,8%, или до 29,91 руб. Цена распиcок En+ также снизилась на 3,6% до 443,5 руб. за GDR, в начале торгов они снижались на 5,6%.

Ранее сенат конгресса США проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене решения администрации США, которое предусматривает снятие санкций с компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Рассмотрение документа поддержали 57 сенаторов, против — 42, один отказался голосовать. Для того чтобы резолюцию начали рассматривать, необходимо простое большинство, то есть 51 голос.

Перед голосованием министр финансов США Стивен Мнучин выступил перед сенаторами в Капитолии. Он попытался «пролоббировать» план отмены санкций среди членов республиканской партии и дал понять, что не отказывается от него, писало агентство Bloomberg.

Санкции в отношении Дерипаски (американский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $6,7 млрд) и восьми его активов были введены в начале апреля прошлого года. Сроки вступления в силу ограничительных мер неоднократно передвигались, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США сообщил о готовности снять санкции с En+ и UC Rusal. В течение месяца бизнесмена обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore должен обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Кто попал под новые санкции США

Технологии
Новости

«Мегафон» продал 50% своей блокчейн-компании

Ведомости
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ПАО «Мегафон» продало 50% компании «Кометрика», созданной для разработки коммерческих применений болокчейна, холдингу «Форпост» Антона Черепенникова, сообщил «Интерфакс». ООО «Форпост» стало совладельцем «Кометрики» 14 января, еще 50% компании осталось у кипрской «Кометрика холдингз лимитед».

«Кометрика» зарегистрирована в марте прошлого года по тому же адресу, что и центральный офис «Мегафона» в Москве. «Мегафон» контролирует «Кометрику», но у него есть и партнеры – люди из команды разработчиков блокчейн-технологий, участвовавшей в проектах Минэкономразвития и правительства Москвы, рассказывал «Ведомостям» представитель оператора. С декабря «Кометрикой» руководит топ-менеджер «Мегафона» Дмитрий Петров, сменивший на этом посту Анну Серебренникову после ее ухода в материнскую структуру оператора – холдинг USM.

«Сделка по продаже 50% акций компании "Кометрика" компании "Форпост" – запланированный шаг в рамках совместного сотрудничества, на начальном этапе которого "Мегафон" инвестировал в развитие компании, исследование рынка и выработку ключевых приоритетных направлений работы компании, формирование высокопрофессиональной команды разработчиков», – заявили в «Мегафоне». Сумму сделки компания не раскрыла.

Черепенников является партнером Алишера Усманова. В 2015 г. он стал известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую Усманов вложил $100 млн. Сейчас новая компания Черепенникова «ИКС холдинг» проводит консолидацию его IT-активов. В частности, «ИКС холдинг» получил 100% разработчика биллинговых систем «Петер-сервис», принадлежавшего структурам холдинга USM Усманова.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Фунт стерлингов устоял после голосования по Brexit

Ведомости
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Фунт стерлингов восстановился к доллару после вчерашнего голосования в британской палате общин, когда парламент отклонил подготовленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. После падения на 1% сразу после провального для Мэй результата фунт вернулся к уровню $1,287, пишет BBC. За 2018 год британская валюта упала к доллару на 7% из-за неопределенности условий Brexit.

Результат не стал неожиданным для рынков, отмечает новостная служба: главный вопрос, как события будут развиваться дальше. Пока наиболее вероятны три пути: выход без соглашения с ЕС, «план Б» правительства Мэй и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Накануне против соглашения проголосовало большинство членов палаты общин – 432 парламентария, в поддержку документа отдали голоса 202 депутата. Это одно из самых разгромных поражений инициатив правящей партии в истории страны. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже внес предложение о вотуме недоверия правительству Мэй. Теперь правительство должно в течение трех дней сформировать и представить парламенту план дальнейших действий.

Фунт вряд ли достиг дна, предостерегает CNBC. «Рисков еще достаточно. Конечно, вчерашнее поражение Мэй убрало один источник неопределенности, но их еще много. Ни голосование о доверии правительству, ни возможный повторный референдум и новые парламентские выборы не добавляют веры ни в (британскую) экономику, ни в ее валюту», — цитирует агентство стратега CIBS Патрика Беннетта.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы во время выборов

Ведомости
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Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы во время выборов в той или иной стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании. Таким образом, социальная сеть стремится ограничить возможность иностранного вмешательства в избирательный процесс.

Начиная со среды, 16 января, в Нигерии лишь рекламодатели, расположенные в стране, смогут покупать предвыборную рекламу. В этой стране 16 февраля пройдут президентские выборы. Такие правила Facebook уже вводил в мае прошлого года во время проведения референдума в Ирландии, напомнила агентству директор по глобальной политике и связям с общественностью Facebook Кэти Харбат.

Всего в ближайшие несколько месяцев новые правила затронут Индию, Нигерию и страны Европейского союза. Компания ужесточит также правила размещения политической рекламы на Украине, где 31 марта пройдут выборы президента.

В 2018 г. под давлением госорганов по всему миру Facebook выступил с различными инициативами по усилению контроля над политической рекламой. На такие шаги компанию толкнули, в частности, заявления американских властей о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г., в том числе с использованием рекламы на Facebook. Соцсеть признала, что покупка рекламы на Facebook может расширить ее охват, но некоторые из публикаций, по ее мнению, могут нарушать правила проведения выборов и политику компании.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

«Ашан» отказался развивать в России сеть магазинов косметики и бытовой химии

Ведомости
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Российская дочерняя компания Auchan — «Ашан ритейл Россия» — отказался развивать свою торговую сеть магазинов косметики и бытовой химии Lillapois. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям компании Марию Курносову.

Руководство компании сосредоточится на сети гипермаркетов и будет работать над улучшением ассортимента и сервиса, объяснила решение собеседница издания. Она добавила, что в гипермаркетах будут расширены отделы косметики, появятся бренды корейской косметики, люксовые бренды. Ассортимент магазинов Lillapois по-прежнему можно будет купить в интернет-магазине.

Первый магазин Lillapois был открыт в московском ТЦ «Тройка» в августе 2016 г. Его ассортимент включал средства для ухода, декоративную косметику и парфюмерию. Позже в нем появилась бытовая химия. Тогда руководитель проекта Lillapois в России Эрик Дидьедефресс говорил, что компания планирует открывать до 20 магазинов в год.

Сейчас у Lillapois есть в России два отдельно стоящих магазина, а также shop-in-shop в «Ашане» на Тверской, уточнили в «Ашан ритейл Россия». Один из магазинов, расположенный в ТЦ «Тройка», будет закрыт, по другим точкам окончательного решения пока нет.

Как выглядит «инновационный» «Ашан» у Кремля

Политика
Новости

Минюст отказался смягчить требования к отчетности НКО о зарубежном финансировании

Ведомости
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Совету по правам человека при президенте не удается оспорить приказ Минюста, обязывающий НКО отчитываться не только об иностранных источниках финансирования, но и о зарубежных источниках финансирования российских доноров НКО. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ Минюста на обращение совета за подписью замминистра юстиции Вадима Федорова. Ведомство констатирует, что требования, введенные в августе 2018 г., отменять не собирается.

Минюст настаивает, что новые требования соответствуют российскому законодательству.

По закону об НКО иноагентами признаются организации, получающие деньги как напрямую от иностранных структур, так и от российских юрлиц с иностранным финансированием. «Приказ издан в целях приведения отчетности НКО, представляемой в Минюст и его территориальные органы, в соответствие с действующим законодательством России и не вводит новых обязательств для некоммерческих организаций», — сообщили в пресс-службе министерства.

Председатель совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что продолжит оспаривать новые правила. Минюст также запрашивает персональные данные и данные о доходах физлиц — сотрудников и контрагентов НКО. Сбор и обработка Минюстом этих сведений в законе предусмотрены, настаивает Федотов.

Председатель комиссии совета по развитию НКО Наталья Евдокимова заявила о последовательном ограничении властью возможностей для иностранного финансирования НКО.

«Введен фактически полный запрет на получение денег из-за рубежа. Мы строим стену между собой и внешним миром, в результате ставится под вопрос само существование многих НКО», — подчеркнула правозащитница.

Бизнес
Новости

McDonald's лишился эксклюзивного права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе

Ведомости
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Корпорация McDonald's утратила эксклюзивное право на товарный знак Big Mac в ЕС в результате тяжбы с ирландской сетью ресторанов быстрого питания Supermac's. Такое решение вынесло Управление по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), базирующееся в Испании, сообщает The Telegraph.

Владеющая примерно сотней ресторанов в Ирландии сеть Supermac's начала судиться с McDonald's с 2015 г., когда она запланировала расширение в Великобритании и других странах ЕС. McDonald's оспорил подачу Supermac's заявки на товарный знак в масштабах ЕС, поскольку ее название слишком похоже на название легендарного американского бургера. Издание напоминает, что «Супермак» — это прозвище Джо Макдонаха, президента Гэльской атлетической федерации, под эгидой которой в Ирландии проводится чемпионат по гэльскому футболу.

В апреле 2017 г. Supermac's обратилась в EUIPO с требованием лишить американскую корпорацию прав на товарный знак Big Mac. «Когда мы вступили в эту битву, мы знали, что это был сценарий «Давид против Голиафа», но только потому, что у McDonald's глубокие карманы, а мы относительно малы. Но это не значит, что мы не собираемся сражаться за свой угол», — заявил владелец Supermac's Пэт МакДонах Irish Times. Ирландская компания обвинила McDonald's в издевательстве над товарными знаками и в «регистрации торговых марок, которые просто хранятся в сундуке войны» для подавления потенциальных конкурентов. Таким образом, ирландцы поставили под сомнение «подлинное использование» американцами торговой марки Big Mac в соответствии с законодательством ЕС.

Регулятор занял сторону Supermac's. Решение ведомства означает, что компания сможет развивать свой бизнес в ЕС. По действующим законам, право на использование названия Big Mac теперь будет доступно для всех компаний, в том числе и McDonald's, отмечает Reuters.

McDonald's уже заявил о намерении оспорить решение регулятора, сообщает CNBC. «Мы разочарованы решением EUIPO и считаем, что ведомство не приняло во внимание существенные доказательства», касающиеся использования марки Big Mac по всей Европе, приводит телеканал заявление американской компании.

Политика
Новости

Путин пообещал «не закрывать глаза на развертывание американских ракет»

Ведомости
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Россия призывает «западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций» и уважать международное право. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости», отвечая на вопрос о сохранении мира, в том числе на фоне заявлений США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин обвинил США в фактическом ведении линии «на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала», а также в их избирательном исполнении. «Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными. Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры», — пообещал Путин, уточнив при этом, что Россия «не заинтересована в новой гонке вооружений».

Москва открыта к диалогу по сохранению ДРСМД. В декабре 2018 г. она направила США «ряд конкретных предложений на этот счет», уточнил Путин.

О намерении США выйти из ДРСМД президент страны Дональд Трамп заявил в октябре прошлого года. В декабре госдепартамент США уточнил, что это произойдет в течение двух месяцев, если Россия не начнет выполнять свои обязательства в рамках договора.

Накануне, 15 января, госдепартамент заявил, что разочарован ходом переговоров с Россией, которые от США вел замгоссекретаря США Андреа Томпсон. «Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает существенно нарушать договор и не предоставила планов по возвращению к его полному и поддающемуся проверке соблюдению», — говорилось в заявлении Томпсона.

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Бизнес
Новости

WADA потребуется больше времени для проверки антидопинговой лаборатории в Москве

Ведомости
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Трем экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA), работающим в Московской антидопинговой лаборатории с 10 января, потребуется больше времени для проверок допинг-проб россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Это занимает больше времени, чем первоначально предполагалось, но команда не сталкивается с конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи», — отметили в пресс-службе WADA. Работа команды экспертов продолжается, срок пребывания миссии в Москве не ограничен.

Предоставление доступа к данным допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, было главным условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства – РУСАДА. Права российского агентства были восстановлены 20 сентября, доступ к пробам необходимо было предоставить до 31 декабря 2018 г.

Делегация экспертов WADA приезжала в Россию 17 декабря, но доступа к данным не получила. 3 января Атлетический комитет WADA попросил признать РУСАДА не соответствующим уставу международной организации. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что Россия готова была предоставить данные и в конце декабря, но «там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как [передается] и так далее».  

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