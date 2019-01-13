Повышение НДС столкнулось со слабым спросом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Отсутствие у населения денег сдержало рост цен из-за НДС Денис Гришкин / Ведомости

Инфляция с 1 по 9 января 2019 г. составила 0,5%, сообщил Росстат. Это рекордные темпы с начала июля 2015 г.: тогда инфляция ускорилась до 0,7% в связи с повышением тарифов на услуги ЖКХ. Среднесуточный рост цен в первую неделю января по сравнению с декабрем увеличился почти вдвое, при том что многие производители повысили цены еще перед новым годом, констатирует директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: если такие темпы сохранятся до конца месяца, по итогам января цены вырастут на 5,8% год к году. Пока исходя из недельных данных годовая инфляция ускорилась до 4,6% с декабрьских 4,3%. В последний раз такая годовая инфляция наблюдалась в феврале 2017 г.

ЦБ прогнозировал ускорение инфляции в 2019 г. в связи с повышением с 1 января ставки НДС с 18 до 20% до 5–5,5%, а в первом полугодии – до 5,5–6%. Прогноз Минэкономразвития на этот год – 4,3%. Отвечая в четверг на вопрос «Ведомостей», регулятор подтвердил свой прогноз: по его расчетам, своего пика инфляция достигнет в марте-апреле, после чего начнет замедляться. Помимо повышения налога с 1 января 2019 г. были проиндексированы тарифы на железнодорожные перевозки, а также состоялась первая индексация тарифов на услуги ЖКХ (на 1,7%, вторая – на 2,4% – будет с 1 июля 2019 г.).