Повышение НДС столкнулось со слабым спросом
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Инфляция с 1 по 9 января 2019 г. составила 0,5%, сообщил Росстат. Это рекордные темпы с начала июля 2015 г.: тогда инфляция ускорилась до 0,7% в связи с повышением тарифов на услуги ЖКХ. Среднесуточный рост цен в первую неделю января по сравнению с декабрем увеличился почти вдвое, при том что многие производители повысили цены еще перед новым годом, констатирует директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: если такие темпы сохранятся до конца месяца, по итогам января цены вырастут на 5,8% год к году. Пока исходя из недельных данных годовая инфляция ускорилась до 4,6% с декабрьских 4,3%. В последний раз такая годовая инфляция наблюдалась в феврале 2017 г.
ЦБ прогнозировал ускорение инфляции в 2019 г. в связи с повышением с 1 января ставки НДС с 18 до 20% до 5–5,5%, а в первом полугодии – до 5,5–6%. Прогноз Минэкономразвития на этот год – 4,3%. Отвечая в четверг на вопрос «Ведомостей», регулятор подтвердил свой прогноз: по его расчетам, своего пика инфляция достигнет в марте-апреле, после чего начнет замедляться. Помимо повышения налога с 1 января 2019 г. были проиндексированы тарифы на железнодорожные перевозки, а также состоялась первая индексация тарифов на услуги ЖКХ (на 1,7%, вторая – на 2,4% – будет с 1 июля 2019 г.).
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