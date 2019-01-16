Гендиректор производителя Durex и Nurofen объявил об отставке

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Губернатор Челябинской области объяснил свои слова о «пляске на костях»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объяснил свое заявление о «пляске на костях» и попытке «раскачать ситуацию», которое он сделал после того, как жители пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске начали собирать подписи за полное расселение дома.

В беседе с корреспондентом «Ведомостей» после совещания с президентом Владимиром Путиным Дубровский заявил, что тогда «немного о другом говорил». «Действительно, была на тот момент трагедия, очень эмоциональная была ситуация, а люди начали на этой ситуации пиариться. Вот все, что я тогда говорил», – сказал Дубровский. Он добавил, что местные власти всегда говорили одно и то же: «есть техническая экспертиза, которая позволяет нам принимать решения оставить людей с первого по четвертый подъезд проживать и в подъезде 11-12. Экспертиза позволяет это делать».

«Президент сейчас говорил об эмоциях людей, он сказал, что у людей есть эмоции и мы с этими эмоциями должны согласиться», – заключил губернатор. На совещании Путин распорядился полностью расселить пострадавший от взрыва дом.

В Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв в десятиэтажном 12-подъездном доме, расположенном на улице Карла Маркса. В результате погибли 39 человек. Полностью обрушился седьмой подъезд дома, восьмой после экспертиз также признали не подлежащим восстановлению. Следственный комитет России (СКР) назвал приоритетной версией обрушения взрыв бытового газа. Следов взрывчатки на месте обрушения следователи не обнаружили. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц).

По итогам экспертизы уцелевшую часть дома признали безопасной для проживания. Власти области решили разделить 12-подъездный дом на два, демонтировав наиболее пострадавшие седьмой и восьмой подъезд. Временно – пока не завершится их снос – Дубровский поручил расселить жителей пятого и шестого подъездов. На время работ также было решено отселить жильцов девятого и десятого подъездов. После демонтажа губернатор пообещал провести детальный технический аудит сохранившихся подъездов с участием их жителей. Жителей этот вариант не устроил, они призвали расселить дом полностью, разместив соответствующую петицию на Change.org (на момент написания заметки она собрала более 200 000 подписей). Дубровский после этого заявил, что кто-то «пытается плясать на костях», «раскачивать ситуацию». Информацию о том, что решения о безопасности проживания в доме «принимаются кулуарно», он опроверг.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки