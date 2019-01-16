Гендиректор производителя Durex и Nurofen объявил об отставке
Генеральный директор британской Reckitt Benckiser Group Ракеш Капур заявил о намерении уйти в отставку до конца 2019 г. Об этом говорится в сообщении компании. Капур проработал в Reckitt Benckiser 32 года, должность гендиректора он занимал последние восемь лет.
В связи с решением Капура правление Reckitt Benckiser инициировало формальный процесс назначения его преемника, сообщила компания. Отмечается, что будут рассматриваться кандидаты как из числа сотрудников Reckitt Benckiser, так и из других компаний.
«Под руководством Ракеша RB была преобразована из производителя бытовой химии в мирового лидера по производству товаров для здоровья и гигиены», – отметил председатель совета директоров компании Крис Синклер. Сам Капур сказал, что он гордится достижениями компании и сейчас, по его мнению, хорошее время для смены руководства.
Reckitt Benckiser является производителем обезболивающего Nurofen, препаратов от боли в горле (Strepsils) и от изжоги (Gaviscon), презервативов Durex, а также средств для дома, таких как Vanish и Calgon.