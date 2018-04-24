Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4554 от 24.04.2018 под заголовком: В России было больно жить

Самым продаваемым препаратом 2017 года стал нурофен

Прежний лидер, кагоцел, – второй
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В 2017 г. самым продаваемым препаратом в аптеках стало обезболивающее и жаропонижающее нурофен британской Reckitt Benckiser Group (также производит препарат от боли в горле Strepsils, от изжоги Gaviscon, презервативы Durex, средства для дома Vanish, Calgon и др.), посчитали аналитики DSM Group: продажи за год выросли на 14,9% и принесли 7,1 млрд руб.

На 2-м месте кагоцел компании «Ниармедик»: его продажи упали за год на 9% (6,2 млрд руб.); на 3-м – венотонизирующий детралекс французской Servier: продажи выросли на 21,9% и достигли 6,1 млрд руб., по данным DSM.

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