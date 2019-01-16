Минтранс предложит выделить еще 5 млрд рублей субсидий на полеты на Дальний Восток
Министерство транспорта подготовило предложения о дополнительном выделении 5,2 млрд руб. на программу субсидируемых полетов на Дальний Восток, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. «Реализация предложения позволит перевезти в 2019 г. на льготных условиях дополнительно не менее 785 000 пассажиров», – рассчитывает Минтранс.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж льготных авиабилетов с Дальнего Востока в центральную Россию и внутри Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания в среду была вынуждена приостановить продажу билетов по субсидируемым тарифам из-за того, что у нее закончились выделенные на это деньги.
Согласно программе субсидируемых перевозок на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, а также в обратном направлении.