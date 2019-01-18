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«Нафтогаз» оценил в $32 млрд ущерб Украины от газовых контрактов 2009 года

Газовые контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом», заключенные в январе 2009 г., были крайне невыгодными для Украины и нанесли ей ущерб в $32 млрд, заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Безвозвратно потеряли $32 млрд – переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 000 гривен на семью», – приводит «Интерфакс» слова Коболева. По его словам, ущерб мог быть еще больше, но благодаря победе Украины в Стокгольмском арбитраже «удалось спасти $94,7 млрд».

Коболев также прокомментировал возможность прекращения транзита газа через Украину в начале 2020 г. По его мнению, Россия при отсутствии новых договоров о поставках газа может прекратить транзит. При этом предправления «Нафтогаза» считает, что Москва будет откладывать заключение новых договоров до завершения президентских и парламентских выборов на Украине. Коболев напомнил, что «Газпром» уже прекращал транзит в начале 2006 и 2009 гг.

В четверг, 17 января, президент Владимир Путин во время визита в Сербию сообщил, что руководство «Газпрома» на трехсторонней встрече в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.

Ранее Путин обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель. На переговорах в немецком городе Гранзе в августе прошлого года Меркель заявила, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина должна сохранить свою роль транзитера газа. Путин ответил, что строительство «Северного потока – 2» – исключительно экономический проект и он не закрывает транзит газа через Украину. Однако, по его словам, транзит через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Он пойдет в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских стран.