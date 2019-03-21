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CNN сообщил о первых повестках по делу о сертификации Boeing 737 Mах

Сотрудники минюста США выдали несколько повесток в рамках уголовного расследования процедуры сертификации самолетов Boeing 737 Max, проводившейся Федеральной авиационной администрацией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Расследование ведут отделение ФБР в Сиэтле и уголовный отдел министерства юстиции в Вашингтоне.

Провести расследование по сертификации Boeing 737 Max министр транспорта Элейн Чао попросила генерального инспектора агентства 19 марта. Причиной стали авиакатастрофы этого типа самолета в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 г. Источники телеканала сообщили, что следователи запросили у Boeing информацию о процедурах безопасности и сертификации, в том числе учебные пособия для пилотов, а также информацию о механизмах продаж нового лайнера.

Как ранее сообщала WSJ, в процессе сертификации лайнера инженеры Федерального авиационного управления США переложили часть полномочий на инженеров Boeing. Теперь же следователям предстоит выяснить, каким образом компания сертифицировала свой самолет как безопасный и какие данные она представила авиационному управлению, отмечают собеседники телеканала. В январе 2012 г. Boeing запросил изменения в сертификации 737-Mах, сообщал Минтранс. Необходимые документы были выданы в 2017 г.

Накануне Boeing объявил о кадровых перестановках. Вице-президент компании, главный инженер в подразделении коммерческих самолетов Boeing Джон Гамильтон оставит позицию топ-менеджера и сосредоточится на выполнении технических задач. С середины 2013 г. по март 2016 г. он был вице-президентом по безопасности полетов, авиационной безопасности и нормативно-правовому соответствию – куратором программы сертификации коммерческих самолетов.