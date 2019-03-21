Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes
Журнал Forbes 21 марта представил рейтинг миллиардеров, которые в 2018 г. заработали в общей сложности более $11 млрд на продаже активов и дивидендах. Список возглавил Сергей Галицкий, который в феврале прошлого года продал 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ за 138 млрд руб. ($2,44 млрд) и ушел со всех постов в компании. Галицкий попал в этот рейтинг впервые. В списке богатейших людей России по версии Forbes миллиардер занимает 28-е место с состоянием в $4 млрд.
Второе место в списке занял Михаил Прохоров, заработавший в прошлом году $1,77 млрд на продаже 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций UC Rusal. В прошлом рейтинге Прохоров занимал пятое место с доходом в $870 млн. На третьем месте, как и в 2017 г., оказался Владимир Лисин, получивший дивиденды НЛМК в размере $1,59 млрд. В 2018 г. дивиденды НЛМК выросли на 30% по сравнению с позапрошлым годом.
Четвертое и пятое места заняли Алексей Мордашов ($1,46 млрд, источник: дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды Nordgold, дивиденды TUI) и Алишер Усманов ($1,12 млрд, источник: продажа доли в лондонском ФК «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста»). Также в десятку миллиардеров с наибольшими доходами по итогам прошлого года вошли Владимир Потанин ($1,12 млрд), Вагит Алекперов ($740 млн), Виктор Вексельберг ($710 млн), Роман Абрамович ($600 млн) и Сулейман Керимов ($490 млн).
Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами. При его составлении оценивается не стоимость активов бизнесменов, а реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Приведенный журналом доход – это сумма до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.
Самые богатые российские бизнесмены. Рейтинг Forbes за 2019 год
Состояние: $24 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 32
Источник состояния: газ, химическая промышленность
Состояние: $21,3 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 45
Источник состояния: металлургия, транспортная индустрия
Состояние: $20,7 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 47
Источник состояния: нефтяная промышленность
Состояние: $20,5 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 48
Источник состояния: металлургия, инвестиции
Состояние: $20,1 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 49
Источник состояния: нефтегазовая промышленность
Состояние: $18,1 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 58
Источник состояния: металлургия
Состояние: $15 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 79
Источник состояния: нефтяная промышленность, банковская сфера, телекоммуникационная индустрия
Состояние: $13,8 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 90
Источник состояния: угольная промышленность, минеральные удобрения
Состояние: $12,6 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 106
Источник состояния: металлургия, телекоммуникационная индустрия, инвестиции
Состояние: $12,4 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 107
Источник состояния: металлургия, инвестиции
Состояние: $11,5 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 119
Источник состояния: металлургия, топливно-энергетический комплекс, машиностроение
Состояние: $9,8 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 139
Источник состояния: инвестиции
Состояние: $9,7 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 140
Источник состояния: нефтяная промышленность, банковская сфера, телекоммуникационная индустрия
Состояние: $8,9 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 162
Источник состояния: металлургия
Состояние: $8,7 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 167
Источник состояния: нефтяная промышленность
Состояние: $7,5 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 195
Источник состояния: нефтяная промышленность, банковская сфера, телекоммуникационная индустрия
Состояние: $6,8 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 224
Источник состояния: минеральные удобрения
Состояние: $6,6 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 239
Источник состояния: горно-добывающая отрасль, металлургия, машиностроение
Состояние: $6,3 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 257
Источник состояния: добыча золота
Состояние: $6,2 млрд
Место в рейтинге богатейших людей мира: 261
Источник состояния: металлургия, горно-добывающая отрасль