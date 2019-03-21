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Путин назначил топ-менеджера «Т плюс» врио губернатора Оренбургской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Оренбургской области Юрия Берга и назначении временно исполняющим обязанности руководителя региона председателя правления энергетической компании «Т плюс» Дениса Паслера, говорится на сайте Кремля.

Решающая причина в назначении Паслера – опыт работы в правительстве Свердловской области, где он, возглавляя правительство, показал свою компетентность, считает политолог Дмитрий Орлов: «Примечательно, кстати, что организационные и политические способности Паслера ценили и губернатор Евгений Куйвашев, и экс-глава администрации Области Владимир Тунгусов, что всегда было большой редкостью».

Паслер родился 29 октября 1978 г. в Североуральске, в 2001 г. он окончил Уральский государственный горный университет. Первым местом работы стала шахта Североуральского бокситового рудника (СУБР). Позже он устроился на Североуральский завод ЖБИ, возглавив предприятие. В 2004 г. Паслер перешел на работу в газовую отрасль – в разные годы работал в «Краснотурьинскмежрайгазе» и «Серовмежрайгазе». С 2005 г. топ-менеджер руководил крупнейшей газораспределительной компанией Свердловской области – ЗАО «ГАЗЭКС». В 2009–2010 гг. был управляющим директором ОАО «Свердловэнергосбыт», в 2010–2012 г. – гендиректором ОАО «Екатеринбурггаз».

В 2008–2012 гг. был депутатом Заксобрания Свердловской области, членом комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. С июня 2012 г. по сентябрь 2016 г. Паслер возглавлял правительство Свердловской области. 10 марта 2017 г. он был назначен исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Т плюс», в апреле того же года избран предправления «Т плюс».

Ранее в четверг, 21 марта, стало известно об отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию. Источники «Ведомостей» называли его в числе шести губернаторов – кандидатов на отставку.