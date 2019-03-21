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Росреестр оценил рынок перепродажи данных о недвижимости в 2,5 млрд рублей

Граждан и компании, продающие сведения из реестра недвижимости (ЕГРН), начнут штрафовать. Такие поправки в законодательство и Кодекс об административных правонарушениях разработали Минэкономразвития и Росреестр, заявил руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, передает РБК.

«Объем этого рынка перепродажи сведений из реестра недвижимости составляет порядка 2,5 млрд руб.», – отметила Абрамченко. По ее словам, законопроект предлагает существенные штрафы. В случае повторения ситуации – приостановление деятельности компании или штраф в 300 000 руб., добавила Абрамченко. «Второе направление, которое я считаю наиболее эффективным, – блокировка этих ресурсов», – сказала руководитель Росреестра.

Посреднические компании предоставляют выписки «в разы дороже», чем напрямую Росреестр, и при этом они не несут ответственности за достоверность сведений, подчеркнула Абрамченко.

Руководитель Росреестра считает, что следует упростить процедуру запроса сведений у ведомства. «Сервисная часть портала Росреестра создавалась около семи лет назад. Естественно, эти решения сильно устарели, поэтому гражданам часто очень неудобно пользоваться нашим порталом и гораздо проще прийти к посредникам, у которых пусть дороже в несколько раз, но быстро», – признала она.

В августе прошлого года из-за аварии в центре обработки данных «Ростелекома» произошел сбой в работе системы хранения данных, в результате чего все серверы системы ЕГРН перестали работать. На протяжении 66 часов сведения реестра были недоступны. Полностью работа Росреестра была восстановлена только 3 сентября. В ноябре 2018 г. новый сбой в работе электронных сервисов Росреестра произошел из-за DDoS-атаки.