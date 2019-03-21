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Стражи исламской революции могут заняться добычей газа вместо Total в Иране

Элитное иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявило о готовности занять нишу, оставленную западными энергетическими компаниями из-за санкций США. В частности, оно собирается заменить французскую Total, которая должна была участвовать в разработке гигантского газового месторождения «Южный Парс» в Персидском заливе, пишет Financial Times.

КСИР давно играет значительную роль в иранской экономике – связанные с ним предприятия работают во многих отраслях. Но после того как в 2015 г. Иран заключил с Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и Германией соглашение об ограничении своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, министр нефти Биджан Зангане не позволял КСИР заниматься новыми нефтяными и газовыми проектами. Правительство надеялось привлечь крупные западные компании, чтобы они помогли Ирану модернизировать инфраструктуру и увеличить добычу энергоресурсов.

Поначалу это удавалось, и в июле 2017 г. Total подписала соглашение о разработке «Южного Парса». Однако в мае 2018 г. США объявили о выходе из соглашения о ядерной программе и в том же году ввели санкции, запрещающие любым компаниям вести бизнес с Ираном под страхом отключения от долларовой системы. Поэтому Total в августе вышла из проекта «Южный Парс», где у нее было 50,1%; другие доли принадлежали китайской госкомпании CNPC (30%) и иранской Petropars (19,9%).

Экспорт иранской нефти с мая 2018 г. сократился примерно с 2,8 млн до 1,3 млн баррелей в день, поэтому некоторые аналитики считают, что Зангане может быть вынужден изменить свою политику, пишет FT. Во время визита на «Южный Парс» на выходных министр дал понять, что CNPC может заменить Total в этом проекте, но не стал исключать и сотрудничества с КСИР.