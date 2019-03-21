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FT: Boeing установит дополнительные «сигнальные лампы» на самолетах 737 Max

Boeing установит в кабинах самолетов 737 Max дополнительные «сигнальные лампы», которые будут предупреждать пилотов о противоречиях в данных двух ключевых датчиков, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Boeing отказался комментировать изданию эту информацию.

Новая сигнальная лампа будет загораться в случае, если два датчика, определяющих угол наклона самолета, будут показывать разные данные, рассказали собеседники FT. Включение сигнализации будет означать, что один из датчиков неисправен. По предварительным данным, именно неверные данные об угле наклона самолета стали причиной крушения самолетов Boeing 737 Max в Эфиопии и Индонезии.

Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился 10 марта через несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На его борту были граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года упал в море рядом с Джакартой спустя 13 минут после взлета.

Данные бортовых самописцев указали на сходство обстоятельств крушения этих двух самолетов, сообщил 17 марта эфиопский министр транспорта Дагмавит Могес. По его словам, между двумя этими авиакатастрофами были выявлены «явные сходства», которые станут «предметом дальнейшего изучения в ходе расследования».

Авиакатастрофа в Эфиопии