Президент торговой палаты США рассказал об обсуждении с Лавровым дела Калви
Представители американского бизнеса обсудили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Baring Vostok и его основателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко.
«Мне кажется, у нас с МИДом, с большей частью российского правительства и даже с президентом один взгляд на эту тему», – заявил Родзянко. По его словам, представители американского бизнеса не планируют отказываться от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Однако дело основателя Baring Vostok Майкла Калви может повлиять на количество участников, заметил Родзянко.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что руководители американских компаний и американские чиновники могут отказаться от поездки на ПМЭФ в ответ на арест Калви. Подобные сообщения о бойкоте форума поступают каждый год перед его началом, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США. И мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», – пояснял он.
В середине февраля Калви и еще нескольких топ-менеджеров Baring Vostok задержали, а после арестовали. Их обвинили в крупном мошенничестве, но они своей вины не признают. По версии следствия, фигуранты дела организовали хищение 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», 51,6% акций которого Baring Vostok контролирует через Evison Holdings.
AmCham уже высказывалась в поддержку Калви, а также Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, президент Сбербанка Герман Греф, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и др.
Публичной реакции самого президента Владимира Путина на дело Калви пока не было. Путин считает оправданным возбуждение дела против Калви, сообщал Bloomberg со ссылкой на три источника. По их данным, президент поделился своей позицией по делу Baring Vostok на закрытой встрече, но агентство не уточнило, на какой именно. Позже несколько участников закрытой встречи Путина с членами РСПП рассказали, что он воздержался от оценки дела Калви.
«Яндекс», «Вкусвилл», «Тинькофф банк». Во что в России инвестировал Baring Vostok
Что за актив. Занимает 33-е место в рэнкинге «Интерфакс ЦЭА», размер активов банка по итогам 2018 г. – 249,7 млрд руб.
В ноябре 2010 г. Baring Vostok Private Equity Fund IV через кипрскую компанию Evison Holdings Limited приобрел 20% акций в банке, к концу года довел долю до 30%. По данным списка аффилированных лиц на 31 декабря 2018 г., Baring Vostok принадлежит 51,6% банка
Что за актив. Медицинский сервис. Работает с 2015 г. Оказывает услуги телемедицины, вызова врача на дом, сдачи анализов, записи в клиники. Работает около 300 врачей.
В июле 2016 г. структуры Baring Vostok и компании «Яндекс» инвестировали в Doc+ $5,5 млн, в 2017 г. вложили еще $5 млн. В 2018 г. Baring Vostok, «Яндекс» и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures вложили еще $9 млн
Что за актив. Девелоперская компания. По данным агентства Infoline, заняла 4-е место в списке крупнейших застройщиков жилья России в 2017 г.
В 2008 г. Baring Vostok стал совладельцем «Эталона» с долей 15% в акционерном капитале. Сейчас 5,7% девелоперской группы находятся в собственности фонда Baring Vostok Capital Partners
Что за актив. Онлайн-ритейлер. В рейтинге E-Commerce Index топ-100 по итогам 2017 г. занял 2-е место по количеству заказов и 7-е место по выручке.
В 2000 г. Baring Vostok Capital Partners выкупил у основателей Ozon контрольный пакет акций за $3 млн. По данным кипрского реестра на 31 декабря 2018 г., структурам Baring Vostok Capital Partners принадлежит 39,16% Ozon
Что за актив. Продуктовый ритейлер. Специализируется на продаже натуральных продуктов для здорового питания. Сейчас у компании открыто около 720 магазинов. С августа 2018 г. открывает точки самообслуживания в офисах.
В апреле 2017 г. стало известно, что кипрская Moestino Investments (принадлежит структурам Baring Vostok) владеет 6,76% долей «Вкусвилла». Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценивал долю Baring в 500–600 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», 12,16% долей «Вкусвилла» принадлежит фондам Baring Vostok
Что за актив. Онлайн-кинотеатр. Крупнейший по доходам онлайн-кинотеатр в России, по предварительным данным «ТМТ консалтинга» (выручка в 2018 г. – 3,9 млрд руб.).
В 2011 г. действующие инвесторы и семейство фондов Baring Vostok вложили $40 млн в Ivi. Потом в течение пяти лет Baring Vostok инвестировал в онлайн-кинотеатр еще $100 млн
Что за актив. Телекоммуникационный холдинг. Предоставляет услуги интернета, телефонии и кабельного телевидения. Занимает 3-е место в рейтинге операторов платного ТВ по числу абонентов по итогам 2018 г., по данным Telecom Daily (3,7 млн абонентов).
В октябре 2010 г. фонд Baring Vostok Capital Partners купил 10% акций провайдера телекоммуникационных услуг «Эр-телеком холдинг». По словам президента «Эр-телеком холдинга» Андрея Кузяева, сумма сделки составила около $82 млн
Что за актив. Производитель программного обеспечения. Основана в 1991 г. Работает через партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7000 1С:франчайзи.
В октябре 2011 г. стало известно, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV приобрел 9% акций группы компаний «1С». По оценкам «Ведомостей», стоимость доли могла обойтись от $186 млн до $224 млн
Что за актив. Страховая компания. Занимает 13-е место на страховом рынке России по величине сборов (21,8 млрд руб.) за 9 месяцев 2018 г., по данным ЦБ РФ.
В ноябре 2017 г. закрылась сделка по объединению активов группы «Ренессанс страхование» и НПФ «Благосостояние» при участии фонда Baring Vostok под брендом «Ренессанс страхование». В новой компании фонд получил долю в 12,1%, инвестировав 3,3 млрд руб.
Что за актив. Клиника создана в 1989 г. Штат EMC насчитывает более 600 врачей, в том числе из Франции, Великобритании, Японии, США и Израиля.
В 2012 г. фонд Baring Vostok Capital Partners купил 27% акций кипрской United Medical Group Ltd, которой принадлежит группа компаний Европейского медицинского центра. Сумма сделки составила $100 млн. По данным кипрского реестра на 31 августа 2018 г., Baring Vostok принадлежит 27,8% акций компании
Что за актив. Cервис заказа такси. Основан в 2010 г. Работает более чем в 120 городах мира.
В 2014 г. пул инвесторов, включая Baring Vostok Capital Partners и Vostok Nafta, вложил в сервис $150 млн. В июне 2018 г. Gett сообщил о привлечении $80 млн на развитие сервиса от акционеров – Access Industries Леонарда Блаватника, фондов Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group и др.
Что за актив. Cервис поиска попутчиков. Основан в 2006 г. во Франции, в России работает с 2014 г. Сейчас у сервиса 20 млн пользователей в России.
В сентябре 2016 г. компания привлекла 21 млн евро инвестиций от фонда Baring Vostok Capital Partners, по данным Crunchbase
Что за актив. Занимает 4-е место в списке крупнейших аэропортов России в 2018 г. по пассажиропотоку (18,1 млн человек).
В сентябре 2017 г. консорциум инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда, Mubadala Development Company, а также Baring Vostok и связанных фондов закрыл сделку по покупке 25% в управляющей компании аэропорта «Пулково» у «ВТБ капитала». По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, сумма сделки составила 240 млн евро
Что за актив. Работает в области информационных технологий для финансового сектора. Занимает 3-е место в рейтинге «Разработка ПО», выручка по этому направлению – 3,6 млрд руб. (Рэнкинг крупнейших компаний в области ИКТ по итогам 2017 г., РА «Эксперт»).
В 2006 г. Baring Vostok Capital Partners приобрел более 25% акций ЦФТ, по словам партнера фонда Михаила Ломтадзе (был партнером до 2016 г.). По данным банкира, осведомленного о сделке, пакет обошелся дороже $30 млн
Что за актив. Сеть пиццерий. PJ Western (мастер-франчайзи Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе) на начало 2018 г. управляла сетью из 146 ресторанов. Первая пиццерия Papa John’s открылась в Москве 2003 г.
В марте 2018 г. фонды Baring Vostok вошли в капитал мастер-франчайзи компании PJ Western, получив долю 37%. Сумма сделки не раскрывалась
Что за актив. Коллекторская компания. Основана в 2005 г. Занимается возвратом просроченной задолженности физических и юридических лиц.
В 2012 г. фонды Baring Vostok стали владельцами 30% акций «Первого коллекторского бюро», выпущенных в ходе допэмиссии. Дополнительная эмиссия позволила привлечь более 590 млн руб. По данным Baring Vostok, доля в ПКБ сейчас порядка 50%
Что за актив. Сервис для размещения объявлений. Второй по аудитории сайт объявлений в мире после американского Craigslist.org.
В 2012 г. компания привлекла от фондов Baring Vostok Private Equity Fund IV, компании Accel Partners, а также действующих инвесторов $75 млн. В 2015 г. Naspers выкупала акции Avito у партнеров, по итогам сделки у «дочки» Baring Vostok – Geliria Holding осталось 4,2% акций. В январе 2019 г. Naspers купил 29,1% акций Avito, включая долю «дочки» Baring Vostok, за $1,16 млрд
Что за актив. Сеть аптек основана в 2006 г.
В 2014 г. Baring Vostok купил 31,25% акций аптечной группы А5. В 2016 г. «Аптечная сеть 36,6» объединила активы с группой А5, фонды Baring Vostok получили 13,8% новой компании. В 2017 г. фонды Baring Vostok вышли из состава акционеров компании, продав свой пакет (13,8%) концерну «Россиум»
Что за актив. Интернет-компания. Занимается разработкой различных сервисов для России, Казахстана, Турции, Украины и Белоруссии.
В феврале 2000 г. компания ru-Net Holdings во главе c Baring Vostok Capital Partners (BVCP) купила 35,7% «Яндекса» за $5,3 млн. С момента IPO «Яндекса» в мае 2011 г. Baring активно продавал акции, заработав на этом более $1 млрд. К 1 марта 2016 г. фонд снизил свою долю в компании до 0,9% капитала, а потом вышел из проекта
Что за актив. Онлайн-банк. Занимает 2-е место на российском рынке кредитных карт с долей 11,4%.
В мае 2012 г. стало известно, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV инвестирует $50 млн в развитие банка «Тинькофф кредитные системы». В октябре 2013 г. ТКС-банк сообщил, что фонд снизил долю с 7,9 до 2,9%. В 2018 г. фонд вышел из проекта
Что за актив. Пятая по величине сеть кинотеатров в России, по данным исследовательской компании «Невафильм research».
В 2012 г. Хет, фонды Baring Vostok, UFG и РФПИ купили контрольный пакет акций «Каро фильм». Сумма сделки не раскрывалась. В 2016 г. Baring Vostok вышел из состава акционеров компании, продав свою долю UFG, условия сделки не раскрывались
Что за актив. Медиакомпания. Управляет российскими телеканалами CTC, «Dомашний», «Че» и CTC Love, CTC Kids, а также «31-м каналом» в Казахстане и международной версией канала «Перец».
В 2002 г. фонд Baring Vostok Private Equity Fund инвестировал в CTC Media. В рамках IPO в 2006 г. фонд снизил свою долю с 15,48 до 9,99%, продав акции на $90,7 млн. В феврале 2007 г. фонды Baring Vostok Capital Partners продали 6,1% акций СТС Media компании Access Industries Holdings Леонида Блаватника за $189 млн, снизив свою долю в компании до 3%. По данным сайта фонда, в 2008 г. он вышел из проекта
Что за актив. Производитель «Боржоми» объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в России, на Украине и в Грузии.
В 1996 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) и фонд Baring Vostok Partners стали акционерами компании, вложив около $25 млн. В 2002 г. долю IFC, ЕБРР и Baring Vostok купил инвестиционный банк Salford в интересах международного фонда New World Value Fund. По неофициальной информации, сумма сделки составила $50 млн
Что за актив. Инвестиционная компания. Основана в 1993 г.
В 1994 г. фонды Baring Vostok совместно с «Альфа-групп» инвестировали в американскую компанию FGI Wireless, входившую в число основателей «Вымпелкома». Компания стала первым инвестиционным проектом фонда