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Президент торговой палаты США рассказал об обсуждении с Лавровым дела Калви

Представители американского бизнеса обсудили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Baring Vostok и его основателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко.

«Мне кажется, у нас с МИДом, с большей частью российского правительства и даже с президентом один взгляд на эту тему», – заявил Родзянко. По его словам, представители американского бизнеса не планируют отказываться от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Однако дело основателя Baring Vostok Майкла Калви может повлиять на количество участников, заметил Родзянко.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что руководители американских компаний и американские чиновники могут отказаться от поездки на ПМЭФ в ответ на арест Калви. Подобные сообщения о бойкоте форума поступают каждый год перед его началом, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США. И мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», – пояснял он.

В середине февраля Калви и еще нескольких топ-менеджеров Baring Vostok задержали, а после арестовали. Их обвинили в крупном мошенничестве, но они своей вины не признают. По версии следствия, фигуранты дела организовали хищение 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», 51,6% акций которого Baring Vostok контролирует через Evison Holdings.

AmCham уже высказывалась в поддержку Калви, а также Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, президент Сбербанка Герман Греф, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и др.

Публичной реакции самого президента Владимира Путина на дело Калви пока не было. Путин считает оправданным возбуждение дела против Калви, сообщал Bloomberg со ссылкой на три источника. По их данным, президент поделился своей позицией по делу Baring Vostok на закрытой встрече, но агентство не уточнило, на какой именно. Позже несколько участников закрытой встречи Путина с членами РСПП рассказали, что он воздержался от оценки дела Калви.

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