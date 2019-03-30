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Медведев распорядился выделить ОАК более 2 млрд рублей для производства ИЛ-114

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных инвестиций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщается на сайте правительства. ОАК в текущем году получит из бюджета 2,22 млрд руб. для последующего предоставления взносов в уставные капиталы ее дочерних обществ – АО «Авиастар-СП», АО «РСК “МиГ”» и ПАО «ВАСО». Средства предназначены для строительства объектов, необходимых для производства самолетов Ил-114-300.

«Принятое решение позволит обеспечить разработку и организацию серийного производства самолета Ил-114-300 путем реконструкции и технического перевооружения предприятий ПАО "OAK"», – говорится в сообщении правительства.

Разработка и организация серийного производства турбовинтового самолета Ил-114-300 ведется с 2016 г. В 2017 г. на реализацию проекта было выделено 9,6 млрд руб. бюджетных средств. Новый самолет будет использоваться для перевозки до 70 пассажиров или до 7 т грузов на региональных авиалиниях. Постройка первого опытного образца запланирована на 2019 г., а начало серийных поставок – на 2022 г.

Сообщение о докапитализации ОАК появилось сразу после того, как в Воронеже впервые поднялся в воздух другой новейший российский самолет – военно-транспортный Ил-112В. Полет прошел в штатном режиме. Ил-112В – первый транспортный самолет, разработанный в России с нуля.

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