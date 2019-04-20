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Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Белоруссия пытается минимизировать последствия поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с «Транснефтью» необходимые компенсационные механизмы, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков (его слова приводит агентство «Белта»). Называть сумму ущерба он не стал, отметив, что ее сложно подсчитать, поскольку некоторые последствия могут наступить не сразу, а проявиться со временем.

Накануне «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, и запросил официальную встречу с представителями «Транснефти». По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений. По словам Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Он объяснил, что опасность хлорорганических соединений – в их высокой коррозионной агрессивности. «Также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы», – добавил Рыбаков. Ущерб может исчисляться «сотнями миллионов долларов», заключил председатель «Белнефтехима».

«Транснефть» сообщила, что ежесуточно проверяет показатели по наличию органических хлоридов, а также пытается установить источник возможного загрязнения. По прогнозам компании, ситуация с качеством нефти должна нормализоваться к 22–23 апреля. Представитель «Транснефти» также отметил, что специалисты компании готовы встретиться с белорусскими коллегами.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Они обеспечивают поставки нефти не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзит нефти в Европу по двум направлениям – через Польшу и Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля поручил поставить этот нефтепровод на ремонт в случае необходимости. Представитель «Транснефти» в свою очередь заверил, что состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное.