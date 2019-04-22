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Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

Выручка группы «Русагро» в I квартале 2019 г. составила 32,5 млрд руб., что на 52% выше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности, опубликованной на сайте компании. Самый большой прирост продемонстрировал масложировой бизнес агрохолдинга (включает в себя производство майонеза, бутилированного масла, шрота и масла наливом). По данным «Русагро», выручка данного сегмента за это время выросла на 278% до 16,9 млрд руб.

Сельскохозяйственный бизнес (производство сахарной свеклы, пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, сои и т. д.) принес «Русагро» 4,9 млрд руб. выручки. Прирост к I кварталу прошлого года составил 235%. Выручка мясного бизнеса «Русагро» достигла почти 5,2 млрд руб., что на 20% больше, чем в январе – марте 2018 г. Выручка сахарного сегмента бизнеса компании сократилась на 11% до 4,6 млрд руб. В «Русагро» объясняют это падением объемов продаж сахара на 37%.

Группа «Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Компания является одним из лидеров на рынке сахара, свинины, масложировой продукции, ее земельный банк насчитывает 582 000 га. Основным владельцем «Русагро» является семья его основателя Вадима Мошковича (71,9%). Гендиректору компании Максиму Басову принадлежит 7,3%, в свободном обращении на Московской бирже находится еще 20,8% акций агрохолдинга. В 2011 г. «Русагро» провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания привлекла $330 млн, в апреле 2016 г. акции на $250 млн разместила Ros Agro – головная структура группы.

В 2018 г. выручка «Русагро» увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.