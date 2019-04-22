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Бизнес
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Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

Ведомости
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Выручка группы «Русагро» в I квартале 2019 г. составила 32,5 млрд руб., что на 52% выше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности, опубликованной на сайте компании. Самый большой прирост продемонстрировал масложировой бизнес агрохолдинга (включает в себя производство майонеза, бутилированного масла, шрота и масла наливом). По данным «Русагро», выручка данного сегмента за это время выросла на 278% до 16,9 млрд руб.

Сельскохозяйственный бизнес (производство сахарной свеклы, пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, сои и т. д.) принес «Русагро» 4,9 млрд руб. выручки. Прирост к I кварталу прошлого года составил 235%. Выручка мясного бизнеса «Русагро» достигла почти 5,2 млрд руб., что на 20% больше, чем в январе – марте 2018 г. Выручка сахарного сегмента бизнеса компании сократилась на 11% до 4,6 млрд руб. В «Русагро» объясняют это падением объемов продаж сахара на 37%.

Группа «Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Компания является одним из лидеров на рынке сахара, свинины, масложировой продукции, ее земельный банк насчитывает 582 000 га. Основным владельцем «Русагро» является семья его основателя Вадима Мошковича (71,9%). Гендиректору компании Максиму Басову принадлежит 7,3%, в свободном обращении на Московской бирже находится еще 20,8% акций агрохолдинга. В 2011 г. «Русагро» провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания привлекла $330 млн, в апреле 2016 г. акции на $250 млн разместила Ros Agro – головная структура группы.

В 2018 г. выручка «Русагро» увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.

Политика
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Фигурант дела Baring Vostok не видел следователей со дня ареста в феврале

Ведомости
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Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль не видел следователей со дня предъявления ему обвинений в хищении средств в банке «Восточный». Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов после посещения Дельпаля в следственном изоляторе № 1 ФСИН России, передает ТАСС. «Он чувствует себя нормально, выглядит бодро. Но он не понимает, почему с ним не проводятся следственные действия. Последний раз Дельпаль видел следователя 21 февраля в момент задержания, с тех пор с ним никаких следственных действий не проводится», – рассказал Титов.

По словам Титова, Дельпалю не дают общаться с родными. Контакты с женой и двумя детьми запрещены, три заявления с просьбой разрешить ему телефонные звонки членам семьи не были удовлетворены. Сейчас Дельпаль содержится в четырехместной камере, у него есть доступ к телевидению и прессе. Среди его сокамерников бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, рассказал Титов.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в середине февраля. Вместе с ним под стражу помимо Дельпаля заключили партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Двоих обвиняемых – самого Калви, а также бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева – перевели из СИЗО под домашний арест 10 апреля по ходатайству следствия. Калви 12 апреля попросил суд отпустить его под подписку о невыезде. Адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин также предложил отпустить его подзащитного под залог в 5 млн руб., передавало «РИА Новости».

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Политика
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Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку

Ведомости
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Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка принял решение покинуть свой пост. Это первая отставка после состоявшегося 21 апреля второго тура президентских выборов на Украине, отмечает агентство УНИАН.

«Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, остаюсь со Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов», – сказал Синютка во время аппаратного совещания в администрации области.

Еще 11 апреля Синютка заявил, что готов оставить должность в случае проигрыша Петра Порошенко во втором туре выборов президента. Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г.

Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.

После обработки 98% электронных протоколов Владимир Зеленский набрал 73,15% голосов против 24,52% у действующего президента Петра Порошенко, следует из данных ЦИК Украины.

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Политика
Новости

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Ведомости
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Мосгорсуд раскрыл мотивы освобождения художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, говорится в материалах Мосгорсуда. Суд счел, что Серебренников, а также двое других обвиняемых по делу «Седьмой студии» – директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин – не препятствовали расследованию и не нарушали условий домашнего ареста.

Апелляционная инстанция установила, что следствие не привело фактических обстоятельств для продления обвиняемым домашнего ареста, в результате чего всем троим изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Под домашним арестом Серебренников оказался еще в августе 2017 г. С октября 2018 г. дело рассматривает Мещанский суд Москвы. Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении 133 млн руб. по делу «Седьмой студии». АНО «Седьмая студия» была основана режиссером и должна была реализовать культурный проект «Платформа». На это были выделены средства госбюджета. Следствие считает, что Серебренников и другие фигуранты дела использовали эти деньги нецелевым образом. Их защитники настаивают на том, что деньги тратились на нужды «Платформы», а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием, только исходя из суммы обналиченного в период работы организации.

В числе обвиняемых по делу проходят помимо Апфельбаум и Итина главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех обвиняемых только Масляева признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, дав показания против Серебренникова.

На прошлой неделе Мещанский суд решил провести новую комплексную финансово-экономическую, оценочную и искусствоведческую экспертизу по делу «Седьмой студии».

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Политика
Новости

Меркель пригласила Зеленского в Берлин

Ведомости
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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласила нанести визит в Берлин, сообщает «Интерфакс». Она пообещала в дальнейшем поддерживать Украину в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.

«Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха», – отмечается в поздравительной телеграмме, направленной в адрес Зеленского.

Лидер Германии призвала к мирному решению конфликтов на Украине, отметив также важность децентрализации власти, реформы юридической системы и борьбы с коррупцией в стране.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Явка составила 62,07%. После обработки 95,06% электронных протоколов Зеленский набрал 73,17% голосов против 24,5% у действующего президента Петра Порошенко, следует из данных ЦИК Украины.

Выбор редактора
Политика
Новости

Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Ведомости
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Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине. Под его записью на странице в соцсети Instagram свои подписи и пожелания оставили бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак, комик Владимир Галустян, певец Дима Билан, певицы Вера Брежнева, Наташа Королева, Сати Казанова, балерина Анастасия Волочкова и др. «Чем-то новым запахло в воздухе. И это новое завораживает!» – прокомментировал пост Зеленского актер Павел Деревянко.

Некоторые звезды шоу-бизнеса посвятили победе Зеленского отдельные посты. «Я рада!! У меня слезы!!» – написала актриса театра и кино Ирина Горбачева на своей странице в Instagram, добавив, что гордится тем, что Украина выбрала «не политика, а человека».

Шоумен Зеленский живет и работает на Украине. Он является одним из основателей и руководителей студии «Квартал 95», которая выпускает одноименное юмористическое шоу, а также сняла несколько полнометражных фильмов. Среди его актерских работ – роли в таких фильмах, как «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время». У многих поздравивших Зеленского есть опыт совместной работы с ним. Например, Собчак и Деревянко снимались вместе с Зеленским в фильме «Ржевский против Наполеона».

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По состоянию на 10.30 мск (совпадает с киевским) Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,87% протоколов. Зеленского поддержало 73,14% избирателей, за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовало 24,52% избирателей.

Кремль еще не комментировал победу Зеленского на выборах на Украине. Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что результат голосования на Украине показал запрос общества на иные способы решения проблем страны. «У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании... Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», – добавил он.

Политика
Новости

Белый дом раскрыл подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, который по предварительным итогам голосования одерживает победу во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома. В ходе разговора Трамп назвал победу Зеленского «важным моментом в истории Украины», отметив, что состоявшиеся выборы прошли мирным и демократическим путем. Трамп пообещал Зеленскому, что США будут неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ страны.

С победой Зеленского также поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Кремль пока официально не комментировал победу Зеленского. Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что результат голосования на Украине показал запрос общества на иные способы решения проблем страны. «У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании... Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», – добавил он.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. Явка составила 62,07%. В голосовании участвовало 16,86 млн избирателей. По итогам обработки 92,5% протоколов Зеленский набрал 73,19% голосов, Порошенко – 24,48%.

Бизнес
Новости

«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей

Ведомости
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«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании. Водители смогут оформить банковскую карту Альфа-банка или «Яндекс.Денег» с кэшбэком в рублях на всех заправках, мойках, в химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания.

По предварительным расчетам, использование этой карты постоянно позволяет экономить около 3000 руб. ежемесячно. Водителям также станут доступны скидки от партнеров «Яндекс.Такси» в супермаркетах, кафе, салонах сотовой связи, строительных магазинах и т. д., отмечается в сообщении. Водители смогут увидеть список партнеров в своем таксометре и построить маршрут до нужной точки.

Кроме того, водители смогут воспользоваться новыми возможностями таксометра, чтобы реже ездить вхолостую или оперативнее связываться со службой поддержки.

Всего в программе четыре уровня (бронза, серебро, золото и платина). Доступ на первый уровень (бронза) можно получить, сделав 10 поездок без негативных отзывов пользователей. Платиновый уровень можно будет получить, работая около 40 часов в неделю и имея рейтинг не ниже 4,9. В апреле программа заработает в восьми городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Краснодаре, Красноярске, Ставрополе и Тольятти, а с середины года – во всех городах, где работает сервис.

Политика
Новости

Порошенко стал лидером голосования на избирательных участках за рубежом

Ведомости
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Действующий президент Украины Петр Порошенко стал лидером голосования среди украинцев, пришедших на избирательные участки за рубежом. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, по состоянию на 9.00 киевского времени (совпадает с московским) было обработано 100% протоколов на всех заграничных участках. Порошенко поддержало 54,73% избирателей. У его оппонента, шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в ходе голосования на Украине, 43,78% голосов.

На избирательных участках в США за Порошенко проголосовало 73,76% украинцев, в Австралии – 72,72%, в Канаде – 71,2%. Также Порошенко лидировал в странах Западной Европы: с 69,83% голосов в Великобритании, с 66,58% голосов во Франции и 55,15% голосов в Германии. Зеленского больше поддержали украинцы, голосовавшие на участках в странах СНГ и Балтии. Например, в Молдавии за кандидата проголосовало 71,31% украинских избирателей, в Белоруссии – 68,48% избирателей, в Латвии – 61,54%.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. В голосовании приняли участие 16,86 млн человек, явка составила 62,07%, 2,32% бюллетеней признаны недействительными. По итогам обработки 92,5% протоколов Зеленский набрал 73,19% голосов, Порошенко – 24,48%.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Ведомости
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Законопроект «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», разработанный Минстроем, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия. Собранные средства должны направляться в бюджет и направляться для организации переселения из Заполярья очередников. Публичное обсуждение проекта будет проводиться до 23 мая. Его предполагаемое вступление в силу – 1 января 2020 г.

В пояснительных документах к законопроекту приводится ссылка на поручение вице-премьера Виталия Мутко от 31 января 2019 г. Из справочных материалов следует, что на получение жилищных субсидий имеет право около 191 000 семей, но по факту ежегодно из Заполярья переселяется лишь 2500 семей. То есть при текущем финансировании проблема может быть решена только через 78 лет, констатируют эксперты министерства. При этом 79% стоящих в очереди на переселение относятся к наименее социально защищенным слоям населения – это инвалиды I и II групп, а также пенсионеры, что повышает социальную напряженность.

Разработчики документа рассчитывают, что за счет недропользователей на переселение жителей Заполярья удастся собрать не менее 44 млрд. руб. По подсчетам «Коммерсанта», первым обратившим внимание на документ, поступления могут составить порядка 60 млрд руб. в год.

Собеседник издания в финансово-экономическом блоке правительства отмечает, что законопроект вызовет много вопросов и в органах власти. «Как минимум бизнесу было обещано неувеличение налоговой нагрузки», – напоминает он.

Политика
Новости

Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Ведомости
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Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,5% голосов, однако получил большинство голосов (53,93%) в зарубежном избирательном округе по итогам обработки 98,01% протоколов.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. В голосовании приняли участие 16,86 млн человек, явка составила 62,07%, 2,32% бюллетеней признаны недействительными. Как отмечается на сайте ЦИК, наибольшее число голосов Зеленский получил во всех украинских регионах, кроме Львовской области. В Киеве за Зеленского проголосовало 60,25% избирателей. Ранее МВД и ЦИК заявили, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не выявлено.

Ранее Порошенко признал поражение на выборах. Он пообещал не уходить из политики. Зеленского уже поздравили с победой президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Евросовета Дональд Туск. В свою очередь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что украинцы проголосовали за перемены. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что появление нового президента – это «шанс осуществить перезагрузку» в стране.

Как проходил второй тур выборов президента Украины

Выбор редактора
Политика
Новости

Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек

Ведомости
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Серия взрывов, прогремевших накануне, в день католической Пасхи, в нескольких церквях и отелях Шри-Ланки, унесла жизни 290 человек, еще 500 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунасекару. Ранее власти сообщали о 262 погибших и более 450 пострадавших.

Два министра правительства Шри-Ланки обвиняют правоохранительные органы в несогласованных действиях. Так, министр телекоммуникаций Харин Фернандо написал в своем аккаунте в Twitter, что некоторые сотрудники разведки знали о готовящемся инциденте. Он призвал расследовать причины, по которым «предупреждение было проигнорировано». Министр национальной интеграции Мано Ганешан подтвердил, что сотрудники службы безопасности в его министерстве были предупреждены о возможности нападения двух террористов-смертников на политиков.

Ранее министр обороны Руван Виджевардена расценил взрывы как террористическую атаку религиозных экстремистов. Полиция заявляла об аресте 13 подозреваемых.

Большинство взрывов прогремело в крупнейшем городе страны – Коломбо и его окрестностях. Среди погибших в основном местные жители. Однако, по информации министерства иностранных дел Шри-Ланки, среди жертв по меньшей мере 27 иностранцев. О потерях среди своих граждан заявили США, Великобритания, Индия, Китай, Япония и Португалия.

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