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«Россети» направят 5,6 млрд рублей на снижение потерь электроэнергии в Чечне

Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Северного Кавказа, которая входит в группу компаний «Россети», выделит более 5,6 млрд руб. на программу снижения потерь электроэнергии в Чечне до 2022 г. Об этом сообщил гендиректор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Грозный, передает ТАСС.

Электросетевой комплекс Чечни требует повышенного внимания, отметил Иванов. На модернизацию сетей республики будет направлено 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что власти региона видят в энергетиках союзников, которые помогут устранить существующие в отрасли проблемные вопросы.

Задолженность Северо-Кавказского федерального округа за потребление электроэнергии и газа составляет 120 млрд руб., сообщил 18 апреля вице-премьер Виталий Мутко. Он подчеркнул необходимость повышения платежной дисциплины в регионе.