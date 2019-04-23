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Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO

Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.

По их словам, первичное размещение состоится, возможно, осенью. Среди организаторов — «ВТБ Капитал», JP Morgan и Morgan Stanley. В этом году в России первичные размещения акций еще не проводились, отмечает Reuters.

Головная для сети Burger King в России компания Burger King Russia была создана в 2012 г. как совместное предприятие «ВТБ Капитала» и ООО «Бургер Рус». Владельцем последнего был совладелец сети «Шоколадница» Александр Колобов. В 2018 г. крупнейшим акционером Burger King Russia с долей 35,02% стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. Продавцом доли стала структура ВТБ. Как писал РБК, Xomeric связана с украинской инвесткомпанией ICU.

Владелец глобальной Burger King — канадская Restaurants Brands International (акционеры — 3G Capital и Berkshire Hathaway). Сеть основана в 1954 г.