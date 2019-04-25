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Минпромторг поддержал запрет на вторичное использование нефтегазовых труб

Росприроднадзор должен подготовить предложения по упорядочению оборота отработанных нефтегазовых труб. Об этом говорится в проекте протокола заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, пишет «Коммерсантъ». Ведомству рекомендуется «обратить внимание на возможность создания института операторов и системы электронного учета обращения с такими отходами». Также в проекте протокола есть поручения Росстандарту и Росаккредитации провести внеплановые проверки лабораторий, которые занимаются подтверждением соответствия трубной продукции.

В начале апреля издание сообщало о письме руководителей крупнейших нефтяных компаний премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить им повторное использование демонтированных труб в некапитальном строительстве. Ранее нефтяники могли использовать до 80% таких ресурсов, в том числе продать их «реставраторам», но после того как Росприроднадзор признал отработанные трубы отходами, компании не только потеряли такую возможность, но и столкнулись с необходимостью их утилизации.

За Медведева нефтяникам ответил министр промышленности Денис Мантуров. На заседании госкомиссии 24 апреля он высказался за полный запрет использования демонтированных нефтегазовых труб в жилищно-коммунальном хозяйстве. По его словам, сейчас объем так называемых реставрированных нефтегазовых труб доходит до 30% рынка. Если отработанные трубы не сдавать на металлолом, они попадают в систему ЖКХ. Чтобы не допускать фальсификата, министр предложил внедрить маркировку труб для жилищно-коммунального хозяйства.

«Есть компании, которые сегодня реализуют эту продукцию не как металлолом, а как трубы с возможностью использования их вторично в народном хозяйстве», — заявил Мантуров, отметив, что их названия «известны». Собеседники издания утверждают, что продажей б/у труб через аукционы занимается «Лукойл». В компании заявили, что использование вторичных ресурсов — это нормальная практика, которая была еще во времена СССР. Инициативы о запрете использования вторички в «Лукойле» считают результатом лоббизма трубных компаний. Представитель нефтяной компании уточнил, что «отраслевые интересы трубников будут оплачены потребителями топлива, так как эти издержки будут включены в стоимость продукции».