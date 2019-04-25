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Правоохранители ищут виновных в загрязнении поставляемой в Белоруссию нефти

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы, передает «Интерфакс».

Концерн «Белнефтехим» заявил 19 апреля, что по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали устранить ее. «Белнефтехим» оценивает примерно в $100 млн потери из-за сложившейся ситуации.

Он объяснил, что точка появления примесей в нефтепроводе уже установлена, на том участке работают четыре нефтедобывающие компании. Правоохранительные органы сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств и оценкой ущерба, который нанесен «Транснефти», российским нефтеперерабатывающим заводам и белорусским партнерам.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого "произведения", так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — заявил Козак.

Козак также подчеркнул, что проблема качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба» носит технический характер и не должна политизироваться. Ранее российский вице-премьер пообещал, что на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистая и соответствующая стандартам качества нефть. Россия, Белоруссия и Польша 26 апреля проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти.