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«Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти

Компания «Укртранснафта» (принадлежит «Нафтогазу Украины»), которая осуществляет перекачку российской нефти по нефтепровода «Дружба» в страны Европы, приостановила транзит на участке «Мозырь — Броды» в связи с ненадлежащим качеством экспортной смеси, передает «Прайм» со ссылкой на письмо, которое поступило от украинского оператора нефтепровода белорусскому оператору «Гомельтранснефть Дружба».

В «Укртранснафте» объяснили прекращение транзита отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти «Будковце» в Словакии и отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти «Фенешлитке» в Венгрии.

Все материальные убытки украинская сторона возложила на партнеров, которые не выполнили обязательства, говорится в письме. Конкретные ответчики в письме не указываются. Время возобновления транзита будет указано отдельно.

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь проинформировала Брянск о полной остановке перекачки на участке «Мозырь-Броды».

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим») вечером 24 апреля прекратило перекачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по просьбе польского оператора магистральных трубопроводов PERN, который сообщил, что польская сторона прекращает прием нефти в пункте Адамово. Вице-премьер Дмитрий Козак 25 апреля заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы.

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по южной ветке трубопровода «Дружба-2» некачественную экспортную смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить.