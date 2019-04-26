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Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании. Ранее в компании заявляли, что ждут единоразовых расходов на реструктуризацию бизнеса на уровне $450–500 млн до вычета налогов.

Чистая прибыль Ford, приходящаяся на акционеров, в I квартале 2019 г. снизилась на 34% в годовом выражении до $1,146 млрд. Одна из причин падения – реструктуризация бизнеса в России.

Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в России к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей. В России будут собирать только легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Ford объяснял уход с российского рынка легковых автомобилей его убыточностью для компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что уход Ford из России будет компенсирован другими компаниями.

В апреле стало известно, что сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении могут получить от 5,5 до 12 среднемесячных окладов в зависимости от стажа. Из 3700 сотрудников планируется сократить более 2000 специалистов. Также в апреле Ford начал распродажу оставшихся легковых автомобилей, предложив скидки на некоторые модели до 20%.