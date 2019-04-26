Новости
Бизнес
Новости

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании. Ранее в компании заявляли, что ждут единоразовых расходов на реструктуризацию бизнеса на уровне $450–500 млн до вычета налогов.

Чистая прибыль Ford, приходящаяся на акционеров, в I квартале 2019 г. снизилась на 34% в годовом выражении до $1,146 млрд. Одна из причин падения – реструктуризация бизнеса в России.

Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в России к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей. В России будут собирать только легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Ford объяснял уход с российского рынка легковых автомобилей его убыточностью для компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что уход Ford из России будет компенсирован другими компаниями.

В апреле стало известно, что сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении могут получить от 5,5 до 12 среднемесячных окладов в зависимости от стажа. Из 3700 сотрудников планируется сократить более 2000 специалистов. Также в апреле Ford начал распродажу оставшихся легковых автомобилей, предложив скидки на некоторые модели до 20%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс.Такси» начало тестировать новую услугу: вызов водителя, который на автомобиле клиента довезет его до необходимого места. Об этом говорится в сообщении в блоге сервиса.

Услуга называется «Водитель». Она пригодится клиентам, которые по каким-то причинам не хотят садиться за руль, в частности тем, кто выпил, плохо себя чувствует или устал.

Для услуги будут использоваться водители, которые обычно принимают заказы в премиальных тарифах – «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». Минимальная стоимость – 2199 руб., в нее входят 15 км пути и 25 минут поездки. Каждый километр или минуты поездки сверху стоят 40 руб.

Когда клиент решит воспользоваться услугой, приложение уточнит, есть ли у него полис ОСАГО, разрешающий любому человеку управлять его автомобилем.

С момента заказа до момента встречи в первое время будет проходит 10–15 минут, обещает «Яндекс.Такси». Водителю, которого клиент вызовет в рамках этой услуги, сервис будет компенсировать стоимость парковки автомобиля на время заказа.

Услуга будет запускаться поэтапно: сейчас она постепенно становится доступна в Москве. Позже будет рассмотрена возможность запуска в других городах.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

В Красноярске загорелся один из крупнейших в России оборонных заводов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На Красноярском машиностроительном заводе (АО «Красмаш») произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. «Горит крыша одного из корпусов завода "Красмаш", машины выехали, информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания на территории завода достигла 5000 кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Пожару присвоен четвертый ранг сложности (из пяти возможных), у горящего корпуса обрушилась кровля. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

«Красмаш» — один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». Главной программой предприятия является освоение производства новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая проходит испытания. Для этих целей на заводе была проведена масштабная техническая реконструкция, которую контролировало руководство Министерства обороны. 

Пожар на территории предприятия произошел на кровле склада завода «Бирюса», уточнил представитель «Роскосмоса». По его словам, основным зданиям и сооружениям завода ничего не угрожает.

Бизнес
Новости

Sony отчиталась о почти двукратном росте чистой прибыли

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль японской Sony выросла в 1,87 раза в 2018 финансовом году – до 916,3 млрд иен ($8,21 млрд), следует из отчетности компании. Операционная прибыль выросла на 21,7% до 894,2 млрд иен ($8,06 млрд).

Согласно прогнозу компании, в 2019 г. ее чистая прибыль сократится на 45% до 500 млн иен ($4,5 млрд). Операционная прибыль уменьшится на 9% до 810 млрд иен ($7,3 млрд). Это ниже прогноза аналитиков Bloomberg, которые ожидали, что операционная прибыль Sony составит 843 млрд иен.

В компании пояснили, что операционная прибыль уменьшится в основном за счет увеличения затрат на разработку PlayStation следующего поколения и снижения по сравнению с прошлым годом вклада от первой партии игр, в том числе God of War.

Sony Corporation – одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции. Она была основана в 1946 г.

Технологии
Новости

«Росбалт» обратился к генпрокурору в связи с обысками в московском офисе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Главный редактор информационного агентства «Росбалт» Николай Ульянов направил генеральному прокурору Юрию Чайке заявление с просьбой проверить действия полиции во время обысков в московской редакции. Об этом сообщается на сайте «Росбалта».

Ульянов попросил Чайку «взять прокурорскую проверку данного заявления под личный контроль в связи с особой общественной значимостью событий».

Обыски в московской редакции «Росбалта» прошли 18 апреля. Поводом послужило уголовное дело о клевете, связанное с публикацией информации, порочащей миллиардера Алишера Усманова. Однако Ульянов рассказал, что в ходе обысков были изъяты компьютеры, на которых были материалы не об Усманове, а о криминальном авторитете Шакро Молодом (Захарий Калашов).

В заявлении главный редактор указал на «неадекватную реакцию» сотрудников МВД на публикации, посвященные расследованию дела Шакро. «В московском офисе редакции произведен обыск, изъята дорогостоящая аппаратура, сорван творческий процесс и дестабилизирована жизнедеятельность информационного агентства», – говорится в заявлении.

Ульянов также назвал неправомерным то, что журналистов «Росбалта» вызывают в суд в качестве свидетелей по уголовным делам, связанным с расследованием в отношении Калашова.

Политика
Новости

Фигуранта дела о взятках сотрудников ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов, задержанный по делу руководителя отдела в управлении «К» спецслужбы Кирилла Черкалина, обвиняется в хищении 490 млн руб. Об этом заявил следователь на заседании в Басманном суде, где рассматривается ходатайство об аресте, передает ТАСС.

По версии следствия, действуя в составе преступной группы, Фролов убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на 490 млн руб. и пообещал тому прекратить за это уголовное преследование, рассказал следователь в суде. Вину фигурант дела не признал, добавил он.

Позже суд принял решение арестовать Фролова.

25 апреля Центр общественных связей ФСБ распространил сообщение о задержании начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Также были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Фролов и Васильев. Последние двое были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам, подчеркнула ФСБ.

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Его сотрудники привлекались к разработке и задержанию крупных чиновников и преступных авторитетов. Черкалин возглавлял в управлении 2-й отдел, который занимается банками, рассказал собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.

Фролов занимал должность замначальника 2-го отдела и заместителя начальника всего управления. Его уволили в 2012 г. после получения информации о вилле в Италии, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к спецслужбам. В 2013 г. «Новая газета» писала, что семье Фролова принадлежит дом из 11 помещений с прилегающими постройками и каштановыми рощами на севере Италии.

Бизнес
Новости

PepsiCo подала иск против индийских фермеров из-за картофеля для Layʼs

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

PepsiCo подала иск к четырем индийским фермерам, обвинив их в незаконном выращивании сорта картофеля, на который у компании эксклюзивные права, сообщает CNN. Она использует этот сорт для производства чипсов Lay’s.

Иск был подан ранее в апреле филиалом PepsiCo в Индии. Окружной суд штата Гуджарат рассмотрит его сегодня, 26 апреля. Компания требует взыскать с каждого фермера по 10 млн рупий ($143 000).

Речь идет о сорте картофеля FC-5, пишет India Today. PepsiCo заявляет, что получила на него эксклюзивные права в Индии в 2016 г.

Более 190 активистов, среди которых представители фермерских профсоюзов, общественных организаций, юристы и журналисты, направили министру сельского хозяйства Индии письмо с требование принять меры в отношении PepsiCo и потребовать, чтобы компания отозвала иск. Авторы обращения заявили, что фермеры имеют право выращивать и продавать защищенные сорта сельскохозяйственных культур.

Бизнес
Новости

Футбольный «Спартак» объявил о смене руководства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Принадлежащий бизнесмену Леониду Федуну футбольный клуб «Спартак» объявил о смене руководства.По окончании сезона клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов, говорится в сообщении на сайте «Спартака». Такое решение принял в пятницу, 26 апреля, совет директоров клуба, который Измайлов и Родионов попросили освободить их от занимаемых должностей.

«Спартак» крайне неудачно выступает в этом сезоне. Команда не смогла выйти в групповой этап Лиги чемпионов, заняла последнее место в группе Лиги Европы, вылетела из Кубка России, а в чемпионате России идет лишь на пятом месте. В четверг москвичи крупно уступили тульскому «Арсеналу» – 0:3.

Совет директоров «Спартака» выразил доверие главному тренеру клуба Олегу Кононову, и именно под руководством этого специалиста будет формироваться состав команды на следующий сезон, говорится в заявлении клуба: «Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны».

Измайлов пришел в клуб в 2013 г. и занимал несколько руководящих должностей. Родионов в 2015–2018 гг. был гендиректором «Спартака». С декабря 2018 г. – спортивный директор команды.

Политика
Новости

ФСИН проверит все СИЗО Москвы после отравлений наркотиками в «Матросской Тишине»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московское управление ФСИН начало проверку всех следственных изоляторов (СИЗО) после смерти двух заключенных «Матросской Тишины». Об этом сообщило пресс-бюро ведомства, передает «Интерфакс».

Проверить все помещения СИЗО дал указание начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз. Участники проверки будут использовать переносные видеорегистраторы и служебных собак, обученных искать наркотики.

Началась проверке с СИЗО-1 «Матросская Тишина», отметило пресс-бюро ФСИН. Вместе с этим официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала, что ведомство проводит в «Матросской Тишине» проверку соблюдения законодательства о содержании заключенных.

24 апреля заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил о том, что из-за передозировки наркотиков в «Матросской Тишине» погибли двое заключенных и еще двое в реанимации в тяжелом состоянии. Пресс-бюро ФСИН 26 апреля сообщило, что погиб один человек, а двое его сокамерников отравились.

«Они [заключенные] употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно в смоченной им ткани», – отмечал Максименко. По его словам, неизвестное психотропное вещество они ввели внутривенно с помощью укола. Замдиректор ФСИН подчеркивал, что сотрудники ведомства тщательно досматривают все посылки, но «выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет». Следственный комитет начал службную проверку произошедшего.

Политика
Новости

Кремль одобрил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кремле позитивно восприняли инициативу президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю уничтожить ядерное оружие. «Идея прекрасная!» – ответил на запрос «Ведомостей» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время представитель Кремля обратил внимание на отсутствие деталей в предложении американского президента: «Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы».

Ранее в пятницу, 26 апреля, в интервью Fox News Трамп заявил, что все страны должны избавиться от ядерного оружия: «Сегодня я видел, как президент [Владимир] Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него».

В российском МИДе, как и в Кремле, приветствовали инициативу президента США. Замглавы МИДа Сергей Рябков сказал «Интерфаксу», что у Москвы есть позиция по этому вопросу и она будет излагать ее всем странам ядерной пятерки, в том числе США. «Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках», – сказал чиновник.

По словам ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, инициатива Трампа – это предложение, которое невозможно отвергнуть с порога. Но, учитывая взгляды помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и других чиновников, которые в принципе отвергают идею контроля за вооружениям, эта инициатива может быть сформулирована так, чтобы у США оказались односторонние преимущества, и Россия и Китай будут вынуждены ее отвергнуть. Это, в свою очередь, позволит США возложить на них политическую ответственность за провал инициативы, полагает эксперт.

Политика
Новости

Путин заявил о репатриации российских капиталов с Кипра

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Россию с Кипра поступают значительные инвестиции за счет репатриации российских капиталов, объем этих средств уже достиг $148 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

«Все-таки $148 млрд, которые пришли в российскую экономику с Кипра, – это серьезная цифра», – сказал Путин на встрече со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом. По его словам, прямые российские инвестиции в кипрскую экономику составляют $166 млрд. Путин добавил, что товарооборот между двумя странами по итогам минувшего года вырос почти на 154%, несмотря на «внешние сложности».

Лидеры двух стран обсудили, что Кипр остается одним из основных каналов привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Президент Кипра в свою очередь заявил, что благодарен России за поставленные вооружения и за позицию по вопросу кипрского урегулирования. Он надеется на помощь Москвы в переговорах с Турцией.

Впервые амнистия капиталов была введена в 2015 г. на один год, ее официальные итоги не раскрывались. По поручению президента первую амнистию капиталов продлили до 28 февраля 2019 г. Третий этап амнистии капиталов Госдума одобрила 18 апреля, приняв соответствующий законопроект. Цель амнистии – создать условия для легализации бизнеса и репатриации средств в российскую экономику.

Политика
Новости

Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек. Постановление правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.

Из перечня исключены физические лица под номерами 262, 297, 521 и 522. Это Владимир Крылов, Владимир Локотко, а также Леонид и Степан Черновецкие. Причины такого решения в постановлении не названы.

Владимир Локотко занимал пост генерального директора «Нового канала» с 2012 г. Леонид Черновецкий 1951 года рождения занимал пост мэра Киева. У него есть сын Степан 1978 года рождения, экс-руководитель наблюдательного совета Правэкс-банка и экс-депутат Киевского городского совета. Вместе с тем в постановлении правительства о санкционном списке оба Черновецких имели одинаковое отчество: Михайлович.

Санкции против Украины были введены в ноябре 2018 г. В следующем месяца список был расширен. Всего в санкционном перечне оказались 567 человек и 75 компаний. Ввести санкции против Украины обязал российское правительство президент России Владимир Путин. В ноябре прошлого года он подписал указ о «специальных экономических мерах» в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

Самые известные украинцы, попавшие под санкции России

Читать ещё
Preloader more
Фото