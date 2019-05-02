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В Белоруссию поступила чистая нефть из России

Из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) поступила чистая нефть, говорится в пресс-релизе Минэнерго России.

Учитывая это, поступление нормальной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 4 мая, как и планировалось, отметило ведомство, а нормализация качества нефти в трубе на Усть-Лугу ожидается 7 мая.

О том, что чистая нефть поступила в Белоруссию, сообщил также и «Белнефтехим» на своем сайте, сославшись на диспетчерскую службу «Гомельтранснефть Дружба» (эта компания обеспечивает транзит нефти по трубе). «Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча»», — подчеркнул белорусский государственный концерн.

В присутствии представителей «Транснефти» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» были произведены стандартные технологические операции и отбор проб. После этого нефть начали транспортировать в сторону производственно-диспетчерской станции «Мозырь», сообщил «Белнефтехим».

Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба» на прошлой неделе. Транзит в Европу из России по этому нефтепроводу был остановлен. Минск оценивал объем некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» оценила объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины примерно в 5 млн т.

30 апреля президент России Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым заявил, что инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб. Токарев отметил, что некачественная нефть попала в трубопровод из-за «мошеннической схемы».