Бизнес

Новости

ФБР заподозрило Siemens, General Electric и Philips в коррупции

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование в отношении Johnson & Johnson (J&J), Siemens, General Electric (GE) и Philips. Ведомство подозревает международные компании в даче взяток чиновникам Бразилии при продаже медицинского оборудования южноамериканской стране, пишет Reuters со ссылкой на двух бразильских следователей. О какой именно сумме взяток идет речь, агентство не сообщает.

Прокуратура Бразилии считает, что компании на протяжении последних 20 лет давали взятки чиновникам из правительства для заключения контрактов в рамках государственных программ здравоохранения. По версии следствия, в коррупционной деятельности были замешаны более 20 компаний, которые, возможно, были только частью картеля, устанавливавшего правительству завышенные цены на дорогостоящее медицинское оборудование. Например, на магнитно-резонансные томографы (МРТ) и оборудование для протезирования. Крупные американские и европейские компании, уличенные в совершении правонарушений в Бразилии, могут столкнуться с большими штрафами и другими наказаниями в соответствии с законом США о коррупции за рубежом, напоминает Reuters.

Федеральный прокурор Бразилии Мариса Феррари заявила Reuters, что расследование находится на начальной стадии. По ее словам, бразильским следователям оказывают помощь минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). «Мы постоянно делимся информацией с ФБР по этому делу. Они просят документы, а мы их отправляем, и они в ответ помогают нашему расследованию», – уточнила Феррари. «Мы получили много материалов от американского минюста и SEC», – добавила прокурор, отказавшись перечислить компании, в отношении которых проводятся следственные действия.

В J&J рассказали Reuters, что компания получила соответствующие запросы от следствия в 2018 г. и теперь активно сотрудничает с правоохранительными органами. В Philips считают, что «американские власти нередко проявляют интерес к подобным вопросам и еще рано делать какие-либо выводы». В Siemens сообщили, что «не знают ни о каком расследовании ФБР, связанным с деятельностью картелей в Бразилии». Однако компания готова сотрудничать со следствием. В GE отказалась комментировать расследование.