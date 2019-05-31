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Bayer приостановила локализацию производства противоопухолевого препарата в России

Немецкий фармацевтический холдинг Bayer заморозил проект по локализации производства противоопухолевого препарата «Нексавар» (сорафениб) в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Причиной такого решения стал вывод на рынок аналога немецкого препарата от российской компании «Натива» – «Сорафениб-натив» – в период действия патентной защиты на оригинальное лекарство.

Соглашение о локализации производства препарата «Нексавара» Bayer подписала с петербургской «Полисан» в 2016 г., напоминает источник издания на фармрынке. На ее же заводе немецкий производитель уже выпускается антибактериальный препарат Bayer «Авелокс» и осуществляется локализация противоопухолевого лекарства «Стиварга». Организация производства полного цикла «Нексавара» должна была завершиться в 2019 г. Собеседник отмечает, что в проекты по локализации стороны вложили 1 млрд руб.

Российская «Натива» зарегистрировала аналог немецкого противоопухолевого препарата в 2017 г. В январе 2018 г. Bayer подала в суд с требованием запретить российской компании продавать ее лекарство до истечения действия патента в 2026 г. В двух инстанциях «Натива» доказала, что при изготовлении «Сорафениб-натива» использует собственную патентованную формулу. Позже суд по интеллектуальным правам отправил дело на повторное рассмотрение. Тем временем, по информации Bayer, «Натива» уже заключила 301 госконтракт на поставку своего дженерика.

В Минздраве и Минпромторге заявили, что у них нет полномочий по защите прав интеллектуальной собственности. В Минпромторге при этом признали необходимость урегулирования патентных споров в фармацевтике и обещали внести соответствующие уточнения в стратегию развития фармацевтической промышленности в России до 2030 г. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что сложившаяся ситуация может отпугнуть и других инвесторов.