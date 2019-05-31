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Британская сеть здорового питания Holland & Barrett может появиться в России

Британская компания Holland & Barrett Retail Ltd., которая управляет сетью магазинов здорового питания Holland & Barrett, подала в Роспатент заявку о регистрации своего бренда по нескольким классам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из реестра службы по интеллектуальной собственности. Из заявки следует, что Holland & Barrett хочет зарегистрировать бренд джемов, консервов, молочных продуктов, орехов, соков, хлеба, пищевых добавок, косметических средств и пр., а также для рекламных целей.

В 2017 г. собственником сети Holland & Barrett стала инвестиционная компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Сделка оценивалась в 1,8 млрд фунтов стерлингов. Это стало первой инвестицией L1 в ритейл.

По словам одного из источников «Коммерсанта», Holland & Barrett изучала возможность выхода на российский рынок через открытие нескольких магазинов в Москве или в партнерстве с местными компаниями. Собеседник считает наиболее вероятным появление товаров британской сети в «Перекрестке» в формате отдельных корнеров или shop-in-shop. «Перекресток» входит в X5 Retail Group, которой управляет «Альфа-групп». В X5 заявили, что у группы нет информации о планах развития Holland & Barrett в России. В самой сети, как и в L1, на запрос не ответили.

Партнерство с крупнейшей российской продуктовой сетью поможет британской компании быстрее вывести свой бренд на рынок, отмечает руководитель отдела ритейл-консалтинга компании JLL Полина Жилкина. Дополнительный трафик от сотрудничества может получить и «Перекресток». Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев допускает, что в перспективе Holland & Barrett может открыть несколько полноценных магазинов в Москве.