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Калви попросил СКР разрешить ему участие в Петербургском экономическом форуме

Адвокаты основателя Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, содержащегося под домашним арестом, подали прошение в Следственный комитет России (СКР) с просьбой разрешить бизнесмену участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «Интерфакс». «Подали прошение вчера», – уточнил агентству представитель Baring Vostok. По его словам, пока СКР не ответил на запрос.

В понедельник, 27 мая, Baring сообщил, что Калви зарегистрирован как участник форума.

ПМЭФ пройдет 6–8 июня. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФа. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

Ранее американский посол в России Джон Хантсман говорил, что отказался от участия в ПМЭФе из-за дела против Калви. Представитель госдепартамента 28 мая заявил ТАСС, что Вашингтон не будет отправлять правительственную делегацию на форум.

Калви, партнеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова арестовали в середине февраля. Против них возбудили уголовное дело о мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения: их отправили под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в следственном изоляторе. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии