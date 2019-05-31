Бизнес

Новости

Цена нефти Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 г. во время торгов по состоянию на 20.55 мск снизилась на 4,58% до $62,34 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. В последний раз цена нефти этого сорта была ниже $63 за баррель 13 февраля 2019 г. При этом цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 3,85% до $54,41 за баррель.

Стоимость нефти продолжает падать второй день подряд на глобальных рисках вокруг энергетического сектора. На цены влияет негативная статистика из США, а также опасения эскалации напряженности в торговых отношениях между США и другими странами, в том числе и с Китаем. В итоге торговый конфликт может оказать сдерживающее влияние на темпы роста мировой экономики и снизить спрос на нефть.

Как отмечает «Интерфакс», применение жесткого экономического давления со стороны США на другие страны также оказывает негативное влияние на котировки. Президент Дональд Трамп обещал ввести 10 июня 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в США из Мексики. Он заявил о намерении наращивать пошлину, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены